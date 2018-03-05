Добровольцев узаконили!

Одним из последних в Украине Кировоградский областной совет принял решение о признании добровольцев участниками боевых действий со всеми вытекающими последствиями.

Эпопея с признанием на государственном уровне заслуг тех, кто по зову сердца пошел защищать свою Родину в самый тяжелый для нее момент, вышла на новый уровень. У нас в области всего проживает менее пятидесяти добровольцев, причем почти половина из них – вынужденно переселенные лица. Четыре года идет война, и четыре года страна не в состоянии решить вопрос об их статусе.

Если государство не готово взять на себя признание заслуг тех, кто его спас, то хотя бы местные власти сделали этот шаг – добровольцев приравняли по статусу к участникам боевых действий. Теперь при областном совете будет создана комиссия, которая на основании свидетельств об участии добровольцев в защите страны будет принимать решение о начислении всех положенных льгот.

Права и льготы для добровольцев ограничены только пределами области, но и это тоже значительная помощь. О принятии такого решения и не только мы поговорили с добровольцем, который защищал страну в нерегулярных воинских формированиях (именно так стыдливо называют порой те добробаты, которых боялись и боятся до сих пор враги нашей страны).

– Игорь, решение принято, как ты к этому относишься?

– Да я не за это воевал. Конечно, теперь финансово будет легче, да и как-то проще от того, что хоть как-то признают мои действия. Мы ж до сих пор «под статьей» ходим, ведь войны у нас нет, а тот, кто взял в руки оружие, по закону – преступник. Теперь хоть какая, но бумага есть. Надеюсь, хоть с оплатой за коммуналку проще будет.

Есть еще одна положительная сторона в этом решении: получить статус можно будет только тем, кто покажет реальные свидетельства своего участия. И не будет в списках тех, кто ехал на экскурсию. Такая система, по-моему, более действенна, чем та, которая принята на государственном уровне. Ведь не секрет, да и сами участники АТО говорят, что кое-кто получал удостоверение «за красивые глазки». А здесь все будет честно. По крайней мере, надеюсь на это.

– Сегодня представители добровольческих батальонов есть на фронте?

– Ну в пределах зоны ведения боевых действий – есть. Но уже нет такого участия в боях, как было в 14-15-м годах. Теперь надобность в нас отпала, или, вернее, нас уже практически не пускают. Война приняла позиционный характер, командование регулярных частей боится принимать какое-либо решение об активных действиях. Такая ситуация наблюдается уже с позапрошлого года: пока мы были нужны, нам и помогали военные, и советовались, и работали мы вместе. Теперь же ребята работают там, где регулярные войска не хотят лезть на рожон. Где опасно.

– У нас сейчас отношение к добровольцам достаточно двойственное. Очень уж часто звучат названия добробатов во время различных полукриминальных разборок. Как вы к этому относитесь?

– Мы к ним никак не относимся. Мы не желаем иметь никакого отношения к тем организациям, которые позорят названия настоящих, боевых добровольческих батальонов. Просто этими названиями пользуются нечистые на руку люди, вот и создается такое мнение. Наша задача была и есть одна: защитить страну. А они защищают собственные интересы в нашей стране. И часто – незаконно. Какие бы хреновые законы в стране ни были, но их нужно выполнять или менять. Нарушать – нельзя.