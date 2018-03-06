Добудовою КГЗКОРу зацікавились японці й австрійці

Компанії Kobe Steel (Японія) і Hares Engineerig (Австрія) зацікавлені в інвестиціях у Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР, Долинська).

Про це йдеться у Тwіtter Міністерства економічного розвитку і торгівлі, пише «Мінпром».

«Група компаній розробила нову технологію переробки окислених руд і зацікавлена в будівництві комплексу переробки на базі КГЗКОР», – сказано у твіті.

У Мінекономіки повідомили, що мова йде про компанії Kobe Steel і Hares Engineerig.

При цьому в ході зустрічі представників компаній з першим віце-прем’єр-міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі Степаном Кубівим сторони домовилися в робочому порядку визначити подальші кроки щодо участі компаній в зазначеному інвестпроект.

При цьому поки не відомі ні обсяг інвестицій, ні формат участі інвесторів.

КГЗКОР, який почали зводити в 1983 році СРСР, НДР, Чехословаччина, Угорщина і Румунія, зараз побудований на 70%. Нинішні країни-учасниці будівництва (Україна, Словаччина і Румунія) розраховували, що комбінат після будівництва буде забезпечувати їхні потреби в котунах за пільговою ціною. З 2,4 млрд доларів, призначених для будівництва комбінату, в нього вкладено близько 1,65 млрд доларів.