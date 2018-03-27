Спасение старого города

На прошлой неделе в горсовете Кропивницкого встречались предприниматели, рекламщики, архитекторы и специалисты по охране памятников архитектуры. Инициатором этого собрания выступила депутат горсовета Валентина Яремчук. Говорили об облике старого города, точнее о вывесках и рекламных плакатах, которые самые красивые исторические здания превращают в рыночные ларьки.

На самом деле вывески на магазинах и яркие рекламные плакаты вместо витрин – совсем не мелочь. То, что огромные плакаты на клеенке уродуют старинные дома, видно невооруженным взглядом. Но, кроме этого, урбанисты говорят об «информационном шуме», который делает наш город неприятным и некомфортным. Это перенасыщенность пространства визуальной информацией, яркими плакатами, рекламными призывами, огромными изображениями колбасы или накачанных молодых людей, предпочитающих спортивное питание. По словам специалистов, «информационный шум» вызывает постоянный дискомфорт у людей, вынужденных жить в городе-рынке.

Слово «шум» здесь очень уместно. Мы свыклись с этим визуальным «шумом» и уже почти не замечаем его. Но стоит съездить в любой европейский город или хотя бы во Львов – и сразу чувствуешь, насколько там легче дышится. Улицы без рекламных плакатов и кричащих вывесок кажутся чистыми и просторными (даже самые узкие), дома – прекрасными, скверики – уютными.

Руководитель общественной организации «Агенція сталого розвитку “Хмарочос”» Ирина Ткаченко рассказала, как эта проблема решается во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Одессе. Потому что в принципе болезни у всех украинских городов одинаковые. Просто где-то проблему осознали раньше. Во Львове, например, существует «Довідник облаштування міста. Правила поведінки в історичному місті» – это руководство для рекламистов, предпринимателей, жителей исторического центра. В справочнике прописано все: как должны выглядеть палисадники, какими должны быть заборы, вывески и т.п. И каждое правило подкреплено соответствующим решением горсовета.

Главная проблема нашего города – отсутствие правил. То есть определенные правила, конечно, есть, особенно когда речь идет о памятниках архитектуры. Статья 24 Закона Украины «Про охорону культурної спадщини», например, запрещает размещать любую рекламу на зданиях, которые являются памятниками архитектуры, без согласования с местными органами охраны памятников. Увы, у нас это правило просто не выполняется. Собственник или арендатор здания клеит на исторический фасад что попало, ссылаясь на право частной собственности.

Но стоит ли сегодня требовать выполнения этого закона? Или, может, эффективней будет разработать и принять собственные «Правила поведения в историческом городе»? Ресторан Prima и юношеская библиотека на Дворцовой – это памятники архитектуры, а здание напротив – современное. Но, если на это современное здание повесить трехметровую фотографию мертвой курицы, вроде тех, которые висят на супермаркетах, это полностью испортит впечатление от соседних памятников архитектуры.

То есть в правилах должна идти речь не об отдельных зданиях, а обо всем старом городе. Увы, по словам архитектора Людмилы Харламовой, у нас даже границы исторической части города до сих пор не определены, хотя архитекторы борются за это уже много лет. Это очень важный шаг. Потому что если подходить к вопросу с точки зрения истории и наличия памятников архитектуры, то в эту зону попадут и улица Пушкина, и Пермская, и часть Кущевки. Но стоит ли? Имеет ли смысл запрещать внешнюю рекламу на Пашутинской, напротив киосков Центрального рынка? «Исторический» в данном случае означает «парадный» – тот, который мы хотим показать гостям города. И с этой точки зрения, Пашутинская от Шевченко до Преображенской – исторический центр, а дальше – уже кусок рынка, где продают трусы, носки и кур с земли.

А когда границы «парадной» части города будут определены, то можно воспользоваться опытом Львова, Одессы, Черновцов. В большинстве городов, которые заботятся о сохранении своего исторического облика, в центральной, туристической части разрешаются вывески только из природных материалов (дерева, металла, керамики), не выше уровня первого этажа, их размер строго регламентирован, а крупноформатная визуальная реклама запрещена в принципе.

Правила должны быть очень четкими, а сроки реализации – реальными. Это подчеркивали присутствующие на встрече предприниматели. Многие из них уже сталкивались и с субъективными оценками чиновников типа «а это некрасиво, уберите», и с неадекватными требованиями переделать все за неделю. Наверное, именно поэтому некоторые предприниматели, присутствовавшие на встрече, отреагировали на инициативу Валентины Яремчук почти агрессивно. Говорили о том, что менять вывески дорого, что без огромной яркой рекламы их магазин никто не увидит, что брендбук (концепция бренда) не позволяет им убрать огромные фотографии продукции с фасада здания и т.п.

– То, что происходит в Кропивницком, – говорит директор рекламного агентства «Юникс С» Наталья Агапутова, – это уже не «шум». Это информационная истерика. Посмотрите, например, на Почтамт. Прекрасное историческое здание, завешанное огромными открытками. Мы все ходим мимо каждый день. Скажите: кто-то из вас когда-то читал, что там написано?

Для предпринимателя важно только то, что приносит ему деньги, что привлекает к нему клиентов. Огромные, кричащие, неуместные вывески не привлекают, а отталкивают клиентов. И мы, рекламисты, должны объяснять это предпринимателям.

Во Львове, Ивано-Франковске тоже есть Vodafone и «Ева», но их вывески в центральной части города намного скромнее, чем у нас: тонкая полоска брендового цвета, небольшая табличка рядом с входом, стеклянная, красиво оформленная витрина. И еще никто не жаловался, что их магазин невозможно найти. Посещаемость кафе и ресторанов в этих городах тоже не уменьшилась. Если небольшая керамическая или металлическая вывеска и обойдется предпринимателю немного дороже, чем огромная надпись на яркой клеенке, зато прослужит дольше и будет сразу говорить потенциальному клиенту о респектабельности заведения.

Конечно, хотелось бы пойти дальше и по примеру прибалтийских стран запретить крупноформатную рекламу вообще. Улицы, освобожденные от билбордов, ситилайтов, растяжек и кричащих вывесок, сразу выглядят по-другому. Типовые спальные районы на окраине Риги радикально отличаются от Попова или Жадова. Такие же дома, такие же улицы и остановки, а общее впечатление совсем другое. Но это мечты… Как объяснила Валентина Яремчук, все города Украины начинают «шумоизоляцию» с парадной, исторической части. Потом можно двигаться дальше. Во Львове, например, уже определили вторую зону «очищения» – вокруг исторического города. Но и там до спальных районов, застроенных советскими и постсоветскими многоэтажками, дойдут не скоро.

А для нас главное – начать. Тем более что, как говорит Ирина Ткаченко, многие предприниматели и сами понимают, что в их интересах не уродовать прекрасные здания, а подчеркивать их красоту. В качестве положительных примеров Ирина называет салон «Пудра», кафе «Кекс», «Два кофе». Да и первая, агрессивно-отрицательная, реакция кропивницких предпринимателей на инициативу Валентины Яремчук, на наш взгляд, не показательна. Это, скорее, инстинктивное отрицание любых инициатив власти.

Пока мы даже не в начале пути. Все, о чем договорились на прошлой неделе, – создать комиссию при горсовете, которая будет разрабатывать «Правила поведения в историческом городе». Когда эта комиссия соберется, сколько времени ей понадобится, неизвестно. Да и любые, самые лучшие, правила будут бессмысленны без определения границ исторического города. А так бы хотелось уже завтра выйти на улицу и не увидеть агрессивно набрасывающихся на тебя со всех сторон вывесок и билбордов…

Фото Олега Шрамко, «УЦ».