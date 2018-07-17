В далеком 1999 году, 16 июля, был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Этот июльский день с тех пор стал профессиональным праздником «укротителей цифр и отчетов». С этого года праздник называется немного по-другому – День бухгалтера и аудитора.

Невозможно представить себе ни огромное предприятие, ни маленькую фирмочку, ни государственное учреждение без этого очень важного и часто чрезвычайно скромного человека. В хитросплетениях дебета и кредита «простому смертному» не разобраться, а у них это лихо получается, за что им благодарны и руководители, и весь коллектив.

В связи с праздником мы решили поговорить с профессионалами и задать им животрепещущий, на наш взгляд, вопрос. Кто создает больше проблем в работе предприятий: законодательство, налоговая, госстатистика или собственное начальство? Ну надо же бухгалтерам когда-то отвлечься от цифр и просто поговорить.

Марина Здитовецкая, главный бухгалтер «УЦ»:

– Я работала на предприятиях разных форм собственности и могу утверждать, что очень много зависит от руководителя. Понимает ли он налоговое законодательство, умеет ли выслушать, доверяет ли.

Законодательство, в частности, блокирование налоговых накладных, часто не дает расслабиться и даже мешает работать. Бухгалтер постоянно должен быть в тонусе. По разным вопросам ищем помощи среди коллег, посредством «бухгалтерского радио». Самый большой кайф – когда сдан очередной отчет.

Елена, аудитор:

– Однозначно, законодательство и налоговая. Они сначала законы принимают и испытывают их на нас. Методика внедрения этих законов в жизнь не отработана. Потом появляется очень много огрехов. К примеру, когда ввели новую блокировку налоговых накладных, изменился тип причин. А консультация, как это все делать, появилась через месяц после того, как вышло новое постановление. И так все время.

Я считаю, что работа бухгалтера неблагодарная. Очень сложно из-за бесконечных изменений. Нормы постоянно меняются, а налоговые разъяснения зачастую не имеют под собой никаких оснований. Они публикуются, люди нервничают, потом их отменяют. «Веселуха» у нас.

Ольга Руденко, главный бухгалтер ООО «КЦ “АЙКО-Сервис”»:

– Наверное, все-таки законодательство. Мы ежедневно отслеживаем изменения, читаем массу материалов. При этом основная же наша задача – считать, сводить, отчитываться. Нет стабильности, и с этим связаны сложности. А все остальное можно пережить.

Немало зависит от руководителя. В идеале он должен разбираться в основах бухгалтерии, ведь с ним часто приходится советоваться. Важно, чтобы он понимал бухгалтера, чтобы это был тандем. До сих пор, к счастью, мне с руководителями везло.

Татьяна Кононченко, главный бухгалтер ООО «Техногидролюкс»:

– Мне лично ничего не мешает. В пределах нашего предприятия со всем справляемся. Правда, законодательство могло быть более лояльным к отечественному малому и среднему бизнесу. В части НДС оно несправедливо сурово, и в части регистрации и блокировки налоговых накладных тоже. Зачастую это не поддается логике. Мы все ропщем, но деваться некуда, надо работать, согласно действующим законам.

Своим коллегам хочу пожелать, во-первых, здоровья – это всем бухгалтерам очень нужно. Хорошего зрения обязательно! Во-вторых, справляться со своей работой. Наша жизнь в наших руках. Кроме нас, за нас никто ничего не сделает.

Юлия Заставная, главный бухгалтер СПМК-552:

– Руководитель у нас замечательный, а вот налоговая – да, создает проблемы. За их новыми законами, постановлениями, счетами не успеваем следить. У меня не такой большой опыт работы в бухгалтерии – всего лишь третий год, но мне кажется, что тогда, когда я начинала, было проще. Сейчас все очень стремительно меняется.

Тяжело работать бухгалтером, но приходится, и кому-то же надо выполнять эту работу. Несмотря на сложности, я люблю свою работу. День зарплаты – это же радость в коллективе. А дарить людям радость – всегда приятно. А еще радость – профессиональный праздник. Желаю коллегам успехов и терпения. Все остальное они смогут, ведь профессию бухгалтера выбирают мужественные люди.