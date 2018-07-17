Прокурорские полгода, наркомафия и подсудимый на «борде»

Кого стоит благодарить за «похороны» дела о дерибане Лесопарковой в областном центре, по скольким эпизодам руководству «Кировоградгаза» грозит уголовная ответственность, чем закончилось расследование деятельности банды малолетних «львов», и не только, рассказал на прошлой неделе прокурор Кировоградской области Анатолий Коваленко.

Частично за кадром пресс-конференции по итогам полугодия осталась тема многоликой наркомафии в погонах и без, которую мы постарались дораскрыть самостоятельно.

Общий счет

Несмотря на некоторое снижение уровня преступности в регионе, Кировоградщина остается в топе национальных «лидеров» по количеству преступлений на 10 тысяч населения.

– В последние три года у нас, к сожалению, этот показатель был плохим.

Мы занимали третье место после таких, скажем, монстров – Киева и Запорожской области. В последний год динамика пошла на спад, на сегодня мы занимаем пятое место. Уменьшилось количество преступлений, особенно тяжких, против жизни, здоровья и собственности, – констатирует прокурор области.

Коваленко уточняет: на сегодня его ведомство не ведет следствие, осуществляя процессуальное руководство и представительство в судах по делам, которые расследуют другие ведомства, в первую очередь – подразделения Национальной полиции.

В ходе «совместных усилий» в первом полугодии 2018-го в том числе выявили две группы, на счету которых более 40 краж с проникновением за два последних года, из них более десятка – в отношении собственников сельскохозяйственных предприятий. Перекрыли канал торговли людьми – двое жителей областного центра подбирали женщин для «работы» в сфере интимных услуг в европейских странах. В суды переданы обвинительные акты в шести уголовных производствах по преступлениям, совершенным организованными группами.

«Легким испугом»?

Взяточничество и другие формы коррупции остаются одними из самых «жареных» тем, связанных с деятельностью правоохранителей, и не в последнюю очередь – из-за легкости наказаний, которыми часто отделываются виновные.

Судите сами: по словам областного прокурора, за полгода в суд направлено 25 обвинительных актов по коррупционным статьям в отношении 27 лиц. Привлечены к ответственности председатель и заместитель председателя Бобринецкой районной государственной администрации, первый заместитель председателя Светловодского городского совета, заместитель светловодского городского головы и капитановский поселковый голова, заместитель начальника управления Госземагентства в Кировоградской области, один депутат местного совета и даже один иностранец-взяткодатель.

Свежий пример – задержание депутата Фортечного райсовета областного центра на получении взятки в 5 тысяч долларов, по версии следствия, за влияние на членов постоянной комиссии горсовета Кропивницкого по вопросам рекламы и горисполкома. Чтобы предпринимателю 5 участков под билборды получить. Подозреваемый на свободе после внесения что-то около 140 тысяч гривен залога. По заявленной на данный момент статье ему «светит» от 3 до 8 с конфискацией.

Сегодня уже общеизвестно, что речь идет о руководителе «Рекламного агентства РИК-Медиа», по совместительству – завкафедрой и доценте Центральноукраинского педуниверситета Александре Рацуле. Его самого журналисты, к слову, заметили у здания областной прокуратуры как раз в день проведения пресс-конференции ее руководителя. Вместе с отцом – деканом педфака того же вуза – он долго консультировался о чем-то с адвокатом Александром Головановым, стоя на тротуаре напротив, позже – уже без адвоката, Рацулы направились внутрь. Зачем именно, выяснить не удалось.

Как бы то ни было, 27 потенциальных взяточников за полгода – это как-то «жидковато», скажет рядовой обыватель, живущий в Украине, и будет прав. Это потому, что подавляющее большинство коррупционеров привлекают лишь к административной, а не уголовной ответственности. По словам прокурора Коваленко, в этом году составлено и направлено в суд 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Управлением защиты экономики направлено в суд 94 протокола, по результатам рассмотрения к 40 лицам применено административное взыскание в виде штрафа. Максимальный по соответствующим статьям Админкодекса может составить 42 тысячи гривен, в среднем это 2,5-3,5 тысячи гривен. «Ой, боюсь, боюсь…»

За наши деньги

Не менее болезненный вопрос – злоупотребления с деньгами бюджетов, то есть нашими с вами, на закупках местных органов власти. О том, что в конкурсах на их проведение часто принимают участие одни и те же фирмы-поставщики, а тендерные условия прописаны с выписанными под них положениями, говорят немало. Но с прокуратуры в этом вопросе спрашивать особо нечего – с октября 2014-го ее органы лишены права проводить любые проверки. Поэтому, даже если прокуроры видят нарушения по результатам мониторинга, все, что они могут, – подать в суд.

В текущем году местной прокуратурой, например, направлено письмо в Управление Восточного офиса Госаудитслужбы (бывшая КРУ) с требованием проведения анализа процедур закупок, осуществленных управлением образования городского совета Кропивницкого. Но по его результатам нарушений законодательства не выявлено.

– Присутствует определенная проблематика, которая выявилась уже на этапе судебного рассмотрения этих дел, – подчеркивает Коваленко. – Мы идем в интересах кого в данном случае? Городского совета. Хозяйственные суды не видят оснований для вмешательства прокурора в закупки, которые проводятся органом местного самоуправления, поскольку это не государственный интерес, а вопрос компетенции территориальной общины. Во-вторых, органы, в интересах которых прокурор идет в суд, – местные органы образования и Госаудитслужба, не поддерживают прокурора. Имеем замкнутый круг.

По информации прокурора области, с апреля не могут состояться даже подготовительные судебные заседания в четырех хозяйственных делах по искам прокуратуры области о расторжении договоров на закупки продуктов питания на 600 тысяч гривен, проведенных Управлением образования Александрийского горсовета с нарушением закона. Было уже семь неудачных попыток. Такие иски заявлены практически каждой местной прокуратурой, примеров больше.

– Причина проста – сопротивление чиновников управления образования Александрийского городского совета, который считает, что досудебное расследование этих фактов – там еще и уголовные производства – и заявленные прокурором иски необоснованны. Ими не подаются необходимые документы, которые просит суд, и просят суд постоянно закрыть дело. Сами отказываются от иска прокурора в их интересах, хотя в случае удовлетворения средства вернулись бы именно в городской бюджет, – в частности, отмечает прокурор.

Коммунальное, наболевшее

Пока в прокуратуре думают, что делать с тендерной «мафией» в условиях ограниченных полномочий и противодействия заинтересованных лиц, полиция проводит расследование по новому уголовному делу о самоуправстве руководителей областного монополиста «Кировоградгаз». Касается оно, как и «старое», уже переданное в суд, отключений котельных областного центра от газоснабжения в отопительный сезон – тех, что были в марте. По тем, что были в ноябре, обвинительный акт уже направлен в Кировский районный суд, идет разбирательство. Обвиняемым, напомним, является глава правления ОАО «Кировоградгаз» Александр Гладкий.

– Надеюсь, что до начала отопительного сезона органы досудебного следствия вместе с процессуальными прокурорами примут законное решение по этому вопросу, – говорит прокурор области.

Расставил точки над «і» Коваленко и в другом, давнем и наболевшем вопросе – о судьбе раздерибаненной в каденцию городского головы Владимира Пузакова Лесопарковой зоны тогда еще Кировограда. Крест на расследовании уголовного дела о злоупотреблении служебным положением и подделке вывода экологического контроля Государственного управления охраны окружающей среды, приведших к незаконной передаче в собственность земель площадью 19 гектаров по проезду Подлесному, как выяснилось, поставил, опять-таки, городской совет. И административный суд.

Дело было в 2014-2015 гг., в период безмэрья и безвластия. Тогда, напомним, обязанности главы горсовета исполнял представитель «Батькивщины» Иван Марковский. К слову, в созыве городского совета, дерибанившего Лесопарковую, наибольшей была фракция этой же политической силы, носившей тогда название «Блок Юлии Тимошенко» и выигравшей местные выборы 2006 года практически по всей области.

– По требованию общественности (в 2014 году) была проведена проверка, прокурором города был внесен протест на решение городской власти. Городская власть отказала в удовлетворении протеста. Прокуратура пошла в административный суд, но нам и в административном суде было отказано. Поэтому было закрыто уголовное производство, – констатирует прокурор.

«Малолетки» и «старшие»

И, наконец, об откровенной уголовщине. Закончено расследование дела так называемых «Белых львов», организованной преступной группы, в 2015-2017 годах промышлявшей вымогательствами, грабежами, избиениями и пытками под видом «борьбы с педофилами».

По сути, участники под видом несовершеннолетних девочек знакомились в соцсетях с парнями и мужчинами, приглашали их на «свидание», жестоко глумились, снимая издевательства на камеру, – били ногами, сбривали брови, наводя их губной помадой, и т.д. Затем вымогали деньги, угрожая публикацией этих видео. Отбирали телефоны, ювелирные украшения…

По информации начальника Управления по расследованию уголовных производств областной прокуратуры Сергея Чеботарева, 14 подозреваемым инкриминируется 13 эпизодов преступной деятельности – тяжкие преступления в составе организованной группы. По его словам, в ходе расследования больше всего удивляла наглость и жестокость. Сюда же, очевидно, можно добавить и глупость – например, очередное избиение снимали на телефон, отобранный у предыдущей жертвы. Уже в ближайшее время дело будет передано в суд.

До конца июля в прокуратуре обещают передать на рассмотрение Фемиды и другое резонансное дело – в отношении майора и подполковника полиции из Александрии, которых в январе задержали по подозрению в получении десяти тысяч от наркоторговца. Как утверждали источники, близкие к следственным органам, они не только «крышевали», но и организовывали сбыт. Отстраненным от службы чинам горотдела грозит от 5 до 10 лет.

– Запланировано объявление окончательного подозрения, – уточнил Коваленко.

Это не единственное громкое дело о наркоторговле, немыслимо медленно проходящее сквозь жернова государственного правосудия. Ровно год назад правоохранители области отрапортовали о задержании в Кропивницком 12 членов организованной преступной группы, об изъятии наркотиков, оружия, ценностей, аресте элитных автомобилей. Судья Загреба из Ленинского районного суда назначил двоим организаторам (по версии следствия) залог в 128 тысяч, который был незамедлительно внесен.

Позже под разными предлогами из-под стражи отпустили еще нескольких подозреваемых. В конце января 2018-го дело пошло в суд. Обвинение в итоге предъявлено всего семи из 12 задержанных год назад. На сегодня, еще через полгода, по делу прошло только подготовительное заседание. По существу его еще не слушали, судьи в отпусках.

Тем временем

Так же, без особой спешки, в Кировском районном суде продолжается процесс над четырьмя подозреваемыми в покушении на убийство во время прошлогодней стрельбы у Кировского районного суда же. Ближайшее заседание – в двадцатых числах сентября. Тем временем в областном центре расклеивают уже третий тираж билбордов с изображением одного из них – Константина Волкова.

Предыдущие два варианта напоминали, что последний является вице-президентом городской федерации футбола, и пропагандировали семейные и общечеловеческие ценности, в частности достоинство. На самом свежем рядом с фотографией просто написано: «Благотворительный фонд Константина Волкова».

Его, напомним, областная полиция объявила в розыск в конце февраля 2017 года – незадолго после перестрелки с поножовщиной у здания суда. Напомним, врачи боролись за жизнь Александра Максимчика, проходившего обвиняемым по одному из уголовных дел, которые должны были слушаться в день инцидента. Ему выстрелили в ногу из дробовика и ударили ножом в грудь. Второй пострадавший, которого называли сыном местного уголовного авторитета, позже самостоятельно обратился в больницу с ранением ног. Троих предполагаемых участников «разборок» задержали тогда после автомобильной погони, изъяли оружие.

Четвертым следствие считает как раз Волкова, которого сразу задержать не удалось. Среди мест, где мог скрываться подозреваемый, называли, в частности, Краснодарский край РФ. Прошлым летом он снова появился на Кировоградщине и предстал перед судом. После этого в Кропивницком начали размещать уже упоминавшиеся билборды.

Следующее заседание должно состояться 25 сентября. Кроме Волкова, обвиняемыми в покушении на убийство являются также Павлышин Антон Владимирович, Петровчук Сергей Федорович и Шатохин Александр Николаевич, защитниками – Коротич Вадим Анатольевич и Кушниров Александр Николаевич. Дело слушает коллегия в составе судей Бурко, Куценко и Петрова.

Один из носителей с рекламой «благотворительного фонда» незадолго до момента написания этого материала находился в центральной части города – возле дома №1б по улице Вячеслава Чорновила, у перекрестка с улицей Евгения Чикаленко (бывшая Медведева). Как удалось выяснить «УЦ», он принадлежит компании, которую связывают с бывшим депутатом городского совета Александром Крившенко, который занят также в строительном бизнесе.

Впрочем, по словам нашего источника в местной архитектурно-рекламной сфере, площади для размещения билбордов с изображением Волкова арендовались у разных операторов. Стоит такое удовольствие всего ничего – от тысячи-полутора до двух с половиной в месяц без печати и поклейки…

Фото Павла Волошина, «УЦ».