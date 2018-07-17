Реконструктор: настоящее мужское хобби

Кропивничанин Александр Пыхтин мало того, что является продавцом-консультантом магазина оружия, еще и увлекается историческими реконструкциями. Реконструкторы – это люди, которые исследуют исторические материалы и воссоздают определенные события, например, бои разных войн. Александр с коллегами участвует в реконструкциях боев Великой Отечественной войны.

– Александр, когда вы стали реконструктором?

– В 2011 году меня пригласили в Десну – там была реконструкция на территории воинской части. Потом я участвовал в съемках документального фильма «Улицы Сталинграда». С тех пор я состою в киевском клубе «Честь и слава».

– Что, кроме желания, нужно для того, чтобы участвовать в реконструкциях?

– Нужно одеться – самому купить себе форму. Нужно купить оружие. Клуб помогает пиротехникой, питанием, обеспечивает палатками. Некоторые ребята восстанавливают старую технику – мотоциклы и автомобили. Есть даже бронетранспортеры, пушки.

– Где пришлось побывать за эти годы?

– Мы были в Пирогово 9 Мая. Часто нас приглашают в урочище Шумейково Полтавской области, на место гибели генерала-полковника Кирпоноса. В начале августа мы поедем под Тальное Черкасской области. Там будет перезахоронение пограничников, и мы проведем реконструкцию. Ездили в Одессу, в Мордвиновку Запорожской области, где была прорвана линия немецкой обороны «Вотан». Недавно вернулись из Могилева-Подольского.

– Как вы готовитесь к конкретной реконструкции?

– Руководители клуба поднимают документы, находят старые карты, определяют линии движения. Мы воспроизводим бой максимально приближенно к событиям, которые были в том или ином месте.

Вот Одессу освободили ночью, и мы реконструировали бой тоже ночью. Все наши действия комментируются по громкоговорителю. Зрителям, а их, как правило, всегда очень много, понятны наши передвижения. Кто-то однажды заметил, что посмотрел военный фильм в 3D-формате.

– Для вас война, которую вы реконструируете, Вторая мировая или Великая Отечественная?

– Для меня – Великая Отечественная. Наши деды клали головы за свою Родину, защищали свою землю.

– Какова ваша роль в реконструкциях?

– Я изображаю солдата Вермахта. Купил форму на специальном сайте. Есть фирмы, которые шьют эту форму под оригинал. Оружие когда-то было боевым, а теперь это то же, что и хлопушки. Все оружие проходит специальную экспертизу, есть соответствующие документы. За территорию лагеря с оружием никто не выходит, хотя оно не серьезнее петарды. Но правила есть правила.

– Не много ли войны в нашей стране?

– Война на Донбассе, где гибнут наши хлопцы, – это страшно, обидно, больно. Мы же не играем в войну. Это не война, это история, память, урок. Это нельзя забывать. У кого-то из молодых спросили, что такое Холокост, ответ поразил: «Это какой-то праздник». Какой праздник?! Я в одном селе зашел в магазин в немецкой форме. Продавщица сказала: «Научились шить форму для военных»… Слишком быстро мы все забыли.

– Вы не хотите сделать реконструкцию освобождения Кировограда?

– Очень хотим. Давно хотим. Но мы без помощи не обойдемся. Во-первых, нам нужно место. Это может быть, например, Завадовка. Нужны люди для оцепления. Нужны финансы. Нам лично денег не надо, мы на этом не зарабатываем. Но приедут ребята из других областей, их надо накормить, разместить где-то на ночлег.

В принципе, все это реально сделать, было бы желание тех, кто способен это организовать. С нашей стороны – безоговорочное участие. Из Винницы можно было бы привезти танк. В городе есть самолеты. Можно было бы их разрисовать – пусть бы полетали, листовки разбросали.

– А кто оплачивает реконструкции в других местах?

– В Тальном будет оплачивать сельсовет. Это не такие большие деньги. Они предоставляют пиротехнику и обеспечивают участников питанием. Фермеры дают поле. Урочище Шумейково – это тоже село. Туда съезжались люди со всей Полтавщины. Это зрелищно и познавательно.

– К вам могут присоединяться желающие?

– Конечно. Мы открыты для всех. И ждем предложений по реконструкциям боев. Историей наш край не обделен.