Было бюджетное, стало партийное?

Всем известно, что проведение избирательных кампаний стоит денег. Больших денег. Откуда они берутся у политических партий и кандидатов в президенты с пустыми декларациями а-ля «ни кола ни двора, сами мы не местные» и шмотками от Луи Виттон? Похоже, прямо из бюджета – то есть из наших с вами карманов. Именно такой вывод подсказывает нам свежайший «зашквар» на областном тендере по строительству водопровода в Долинской.

А было так. Многие годы город Долинская подключен к водопроводу грандиозного недостроя поздних советских времен – Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд. «Труба» тянется 40 километров от Карачуновского водохранилища в соседней Днепропетровской области. Это, понятно, недешево. А поскольку дальнейшая судьба предприятия остается неопределенной, то в случае чего город рискует попросту остаться без воды.

Чтобы избежать этих рисков и уменьшить затраты, а значит, и тариф, было принято решение построить собственный водопровод, запитанный от местных скважин. Город подготовил проектную документацию, Управление капитального строительства (УКС) областной государственной администрации объявило тендер на проведение работ ожидаемой стоимостью в 22,6 с небольшим миллиона. И вот тут началось.

Налетай, подешевело!

Одна из трех заявившихся на аукцион строительных компаний – предприятие «Арталекс» предложило выполнить работы почти на 4 миллиона дешевле ожидаемой стоимости – всего за 18,1 миллиона гривен. Самое щедрое из того, на что готовы были пойти два других участника – 21,6 миллиона.

Система «Прозоро», естественно, признала победителем «Арталекс». Но тендерный комитет его предложение отклонил на основании подозрения в необоснованном занижении стоимости материалов, которые планировало закупить для строительства предприятие. И признали победителем компанию со вторым результатом.

Кое-кто из наших местных коллег тут же поспешил сообщить, что, мол, как-то неэкономно в УКСе подошли к вопросу. И даже сослались на результаты заказанной самим управлением экспертизы Кропивницкого отделения Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Там признали, что стоимость необходимых для выполнения работ материалов и изделий, упомянутых «Арталексом», в сравнении со среднерыночными ценами по региону на 27.06.2018 г., соответствует оптовой стоимости.

Це зрада?

Но при ближайшем рассмотрении неудобные вопросы возникают уже к самим экспертам отделения. Документы, поданные предприятиями-участниками тендера, в том числе в обоснование предлагаемой цены – так называемое дополнение № 6, – находятся в свободном доступе на странице аукциона в системе «Прозоро». Их может открыть и изучить любой желающий.

Мы это и сделали и обнаружили среди представленных «Арталексом» документов копию якобы прайс-листа зарегистрированного в Броварах ООО «Промтрубопровід», сделанную с неких скрепленных скрепкой отпечатанных листов. В то же время у предприятия есть официальное интернет-представительство, где можно скачать актуальный прайс-лист. Цены в двух документах существенно разнятся.

Например, разница между стоимостью погонного метра определенного вида полиэтиленовой трубы в предоставленной «Арталексом» копии и в актуальном прайс-листе составляет почти 350 гривен. Цены на другие соответствующие виды также отличаются на 25-28%. Еще одна поданная компанией копия аналогичного вида содержит реквизиты регионального склада компании «Сонант» в областном центре и интернет-адрес ее официального сайта. Ниже приведена таблица, которая содержит перечень и цены материалов, название ни одного из которых не совпадает с ассортиментом в прайс-листе компании, доступном онлайн по указанному адресу…

В целом, кроме упомянутых копий, представленные на тендер сведения о запланированных для использования материалах и их поставщиках не содержат ни одного выписанного на «Арталекс» счета с реквизитами сторон, который подтверждал бы, что между компанией и поставщиком действительно проводились предметные переговоры…

Не первая «серия»?

Впрочем, все это не дает ответа на вопрос о том, зачем подрядчику искусственно занижать стоимость работ, ведь их придется выполнять за заявленную стоимость. Возможно, этот ответ кроется в истории сотрудничества «Арталекса» с областной властью. Проект водопровода – далеко не первый из тех, которые выполняла компания.

Например, в июне 2017-го в Новгородке открыли обновленное общежитие бывшего ПТУ, которое вместе с детским садом реконструировали в рамках проекта «Побудуймо майбутнє разом!» за деньги Евросоюза, областного, районного и поселкового бюджетов, в том числе – для нужд вынужденных переселенцев с востока.

После увеличения сметы работ с 12 до 18 с небольшим миллионов гривен, уже в ходе строительства, возник дефицит бюджета, и областной совет как минимум дважды принимал решение о его дофинансировании. Из областных же денег. Об открытии общежития после реконструкции сообщали не только местные, но и центральные СМИ, в том числе – газета «День» и программа «Подробности». Во всех без исключения источниках называется сумма в 27,116 миллиона или просто «больше 27 миллионов» гривен, в которую обошелся проект в общем итоге. Это в 1,5 раза больше уже откорректированной с учетом дополнительных работ сметы.

Подрядчиком работ выступал «Арталекс», проект курировал депутат областного совета от «Батькивщины» Валерий Кальченко.

В ноябре 2017-го то же ООО с предложением в 9,8 миллиона выиграло тендер на реконструкцию очистных сооружений в той же Новгородке. В конце июля текущего года стало известно о необходимости выделения еще почти 5 миллионов средств на дополнительные работы и более качественные конструкции. Выходит тоже в полтора раза дороже начальной цены, какими будут окончательные цифры – посмотрим.

Партийный «кошелек»?

Через день после публикации части этих фактов сайтом «Весь Кировоград» тот же Валерий Кальченко прокомментировал их для другого интернет-ресурса, который связывают с партией «Батькивщина». Не директор и совладелец «Арталекса» Александр Сипливец, не его сын Александр, также являющийся совладельцем, не представитель областного УКСа, в конце концов. Все это наталкивает на предположение, что слухи о том, что фирма может быть партийным «кошельком», возможно, недалеки от истины.

А вся схема, исключительно гипотетически, может выглядеть так: сначала на тендер может подаваться заведомо выигрышная, заниженная цена. Потом с помощью партийного лобби в органах областной власти может – и не раз – появляться необходимость в дополнительном финансировании. К слову, областной совет возглавляет как раз представитель «Батькивщины» Александр Черноиваненко. В итоге проект будет обходиться в разы дороже изначальной ожидаемой стоимости и выигрышного предложения. А разница или ее часть, опять-таки, может оседать в том числе в партийной казне, из которой потом могут оплачиваться самые разные мероприятия избирательной кампании. Следующая, президентская, начнется меньше чем через полгода. Еще раз напомним, речь идет о бюджетных подрядах, а значит, наших с вами деньгах…