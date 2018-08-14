Новая украинская школа: как это будет

О нынешней школьной реформе сказано очень много слов – и хороших, и разных – но слишком мало конкретного. Известно, что производителями «Лего» в учебные заведения города доставлены наборы «Шесть кирпичиков» для каждого первоклассника, что теперь в центре внимания личность ребенка. Но как это будет выглядеть вживую, на практике?

На наши многочисленные вопросы как по общему уровню готовности школ принять 1 сентября детей, так и по проекту НУШ, ответили начальник Управления образования Городского совета

г. Кропивницкий Лариса Костенко и методист по начальным классам Центра методической и социально-психологической службы Кропивницкого Оксана Крамаренко.

– Лариса Давидовна, насколько готовы школы Кропивницкого к приему детей? Не ожидаются ли проблемы, например, с учебниками, как это было в начале и прошлого, и позапрошлого учебного года?

Л.К.: – В учебном процессе ключевая фигура – учитель. Насколько хорошо ни была бы подготовлена школа, какими бы современными средствами ее ни оснастили, без учителя она бесполезна. Если по каким-то причинам в начале сентября у нас будет недостаток учебников, родители смогут скачать их в электронном виде – уже сейчас все учебники доступны в Интернете. Ежегодно возникают какие-то нестыковки в начале учебного года, но наши учителя готовы принять и учить детей, и это, как мне кажется, сейчас главное.

– А готовы ли учителя к преподаванию в Новой украинской школе? Вообще, что это такое и к каким изменениям нужно быть готовым?

Л.К.: – Для нынешних первоклассников изменится все. В феврале 2018 года был принят новый государственный стандарт начального образования. После принятия нового Закона «Об образовании» у школ появилась возможность самостоятельно выбирать программы обучения. Каждая школа сделала свой выбор: это или программа Савченко, или программа Шияна.

Что собой представляют эти две программы, нам объяснила Оксана Крамаренко.

О.К.: – Александра Савченко и Роман Шиян – ведущие специалисты Минобразования Украины, авторы учебников и соавторы нового госстандарта начального образования. Программа каждого из этих специалистов предполагает собственные методики обучения, учебники и дидактические материалы. Программа Савченко чуть больше похожа на те методики, по которым первоклашек обучали ранее. Но в ней есть и много новшеств. В этой программе преду­смотрено много интегрированных уроков и тем, кардинально иное перераспределение учебных часов.

Программа Шияна отличается тематическим подходом: обучение разбивается на тематические недели, в течение которых все предметы посвящены определенной теме. Например, если дети изучают тему «Моя Родина», то и на уроках обучения граммоте, и на уроках математики, и на уроках «Я познаю мир» дети прорабатывают именно эту тему.

Обе программы содержат интегрированный курс «Я познаю мир», который полностью реализует содержание образовательных отраслей госстандарта начального образования: «Гражданской и социальной », «Естественной », «Технологической», «Литературной», «Математической», «Художественной». Кроме того, в программах несколько различаются требования к конкретным ожидаемым результатам обучения. У Шияна результаты анализируются по окончании цикла – это 1 и 2 классы, так называемого адаптационно-игрового периода. У Савченко подведение итогов и анализ результатов производится по окончании каждого класса. Но и в одной, и в другой программе предусмотрено неформальное, вербальное оценивание.

– Как тогда родителям сориентироваться в успехах своего ребенка? И как понять, в чем его нужно подтянуть?

О.К.: – Система оценивания теперь также подчинена другой методике: вместо указания на оплошности и ошибки, которые допустил ребенок, идет акцент на успехах и достижениях. При этом учителю недостаточно просто похвалить ребенка – нужно указать, за что именно его хвалят. Если на уроке ребенок не показал достижений, то учитель говорит ему: «Сегодня ты старался, хорошо работал, значит, завтра у тебя все получится еще лучше» или что-то подобное. Кроме того, изменен подход к определению этих достижений. В конце учебного года дети получат не табеля, а свидетельства достижений. В этих свидетельствах будут указаны не баллы по предметам, а уровень их успеваемости в той или иной дисциплине. Была отменена красная паста, а акцент в письме сделан не на ошибках, а на правильно и хорошо написанных буквах или значках. Раньше одним из краеугольных камней образования было просто устранение ошибок, сейчас, наоборот, ребенка учат самостоятельно находить и исправлять свои ошибки либо аргументировать, почему он считает именно это правильным.

– А как в этом сориентироваться родителям – они ведь привыкли к оценкам в цифрах?

Л.К.: – На родительских собраниях первых классов перед началом учебного года учителя должны ознакомить родителей с этой новой методикой оценивания и сориентировать их не гоняться за более высоким баллом. Ориентир – это госстандарт, в котором четко указано, какими знаниями и умениями должен обладать ребенок к концу адаптационно-игрового цикла. Сейчас, кстати, в стенах Минобразования идет дискуссия о целесообразности оценивания в начальной школе знаний ребёнка в баллах. Пока в третьих и четвертых классах оценивание в баллах сохраняется, а во втором классе педагогический совет принимает решение по вопросу оценивания.

– Мне кажется, этот подход слишком непривычен.

Л.К.: – Сейчас практически все для нас ново и непривычно. По-новому нужно работать учителю, по-новому составляется план урока, по-новому оцениваем. Календарный план и количество часов на каждую тему учитель определяет самостоятельно. Свидетельства успешности еще не утверждены, сейчас школы, принимавшие участие в пилотном проекте, участвуют в их разработке.

– У нас в Кропивницком есть такие пилотные школы?

Л.К.: – Конечно. Пилотной стала школа №25, и два первых класса в ней уже прошли первую часть цикла. Когда в нашу область приезжала министр образования, она очень высоко оценила наши достижения и вручила благодарности учителям, участвовавшим в проекте. Эти две учительницы – первопроходцы в организации учебного пространства.

– А что понимается под учебным пространством?

Л.К.: – Учебное пространство по сути разделено на семь локаций, в каждой из которых созданы условия для определенной деятельности. Есть зона отдыха, зона уединения, зона исследования, зона творчества. Кроме того, в обоих пилотных классах были введены так называемые утренние встречи. Раньше дети приходили в школу, приветствовали учителя, садились за парты – и начинался учебный процесс. На утренних встречах учитель некоторое время перед началом учебного процесса посвящает общению с детьми. На таких встречах становится понятно, например, психологическое состояние ребенка – готов он работать или не готов. И, уже опираясь на это состояние, вести учебный процесс, а при необходимости помочь ребенку, поддержать или обратиться к специалисту. На этих же встречах дети рассказывают, что они запомнили, как они настроены, что нового они хотят узнать. А учитель, в свою очередь, ставит перед ними цель на день.

О.К.: – Утренняя встреча не­ о­бя­зательно должна проводиться за партами. Дети чаще всего становятся в круг и берутся за руки или садятся в кружок на коврике. Встречу можно провести даже за пределами класса, в школьном дворе. Обязательная часть встречи – поприветствовать друг друга и пожелать что-то хорошее.

– Как выглядят эти учебные зоны?

О.К.: – Все зоны находятся в пределах классной комнаты. Каждая оборудуется определенным образом. Например, в зоне уединения находится или удобный стул, или коврик, на котором ребенок может расслабиться и помечтать. В исследовательской зоне находятся интересные книги, развивающие игры, дополнительные наглядные материалы вроде гербария. Как именно обустроить каждую зону, решает учитель. Кстати, у него тоже есть своя зона.

– Как родители детей, участвовавших в пилотном проекте, восприняли такие кардинальные изменения?

Л.К.: – Родители на самом деле были очень рады, они даже помогали обустраивать учебные зоны для детей. Но главную работу все-таки проделали учителя. Они делали то, что до них никто не делал, и по их стопам теперь пойдут все другие учителя, набирающие первые классы. Здесь, кстати, следует сказать несколько слов о «Лего» – не зря же их решили закупить для всех первых классов. Обучающий комплект «6 кирпичиков» сперва делали наши учителя в 25 школе из кухонных губок! Кроме «Лего», каждый учитель получит по ноутбуку, а каждая школа – по проектору. Также сейчас идут тендеры на закупку дидактических материалов и парт. Это поздно, и новые парты могут появиться в классах не 1, а 15 сентября, но в этом нет нашей вины. Один тендер уже был объявлен, но не состоялся, так как не было участников.

О.К.: – Самое главное – что готовы учителя. Они прошли колоссальную подготовку,и обучение онлайн на платформе EdEra, также проводились очные тренинги и сессии, на которых учителя первых классов могли на практике применить полученные знания по новым методикам. Все наши учителя получили сертификаты EdEra плюс сертификаты очных тренингов.

– А что предусматривает Новая украинская школа по части домашних заданий?

Л.К.: – Домашних заданий не будет. Период 1 и 2 классов называется адаптационно-игровым и служит для того, чтобы подготовить ребенка к полноценной учебе и в игровой форме привить ему необходимые знания, навыки и умения. Домашних заданий в этот период быть не должно. Исключение – в группах продленного дня могут даваться некоторые задания в игровой форме, которые дети будут выполнять вместе с воспитателем. Задача родителей в этот период – общаться с ребенком и поддерживать в нем желание учиться.

– Что тогда будет с 3 и 4 классом? Ребенок после окончания адаптационно-игрового цикла окажется в старой украинской школе?

Л.К.: – Нет, так не будет. Школьная реформа рассчитана на постепенное введение в течение 12 лет. По новой методике будут учиться только первые классы, вторые и все прочие – по старой и закончат действующую сейчас 11-летнюю школу. Только дети из пилотных классов будут учиться во втором классе по программе НУШ, которая рассчитана на 12-летнее обучение. То есть дети, которые пошли в школу раньше 2018 года, пройдут полный курс обучения по старой программе, а дети, которые пошли в НУШ с 2018 года, будут учиться уже по новой.

– Предусмотрела ли НУШ работу по восстановлению частично утраченного доверия между родителями и учителями? Ведь сегодня это больная тема – родители нередко считают, что лучше знают, как учить детей, чем учитель.

О.К.: – Новая государственная программа построена на принципе взаимного партнерства между учителем, ребенком и родителями. Минобразования выпустило методические пособия для родителей (аналогичные есть и для учителей). В этом пособии очень подробно описаны и новые методики, и то, какую роль играют родители в жизни ребенка, как распределяются обязанности между семьей и школой. Сейчас, к сожалению, очень часты случаи, когда родители отдают в школу совершенно неподготовленных детей, считая, что именно школа должна научить их вытирать нос, завязывать шнурки и держать свои вещи в порядке. Кроме того, все учителя первых классов проходили тренинги по работе с родителями – как вести родительское собрание, что говорить на индивидуальной беседе и т.д. Надеемся, что это поможет улучшить отношения школы и родителей.

– Эти отношения напрямую связаны со щекотливым денежным вопросом. Расскажите, за что все-таки придется платить родителям в Новой украинской школе и за что деньги собирать категорически нельзя?

Л.К.: – Идя в школу, ребенок должен иметь рюкзак или портфель с тетрадями и необходимыми канцтоварами, форму для занятия физкультурой, сменную обувь, а также чистый и опрятный вид. Все остальное обеспечивается из бюджета: учебники, дидактические материалы в классе, ремонты, мебель и так далее. Специальные предметные тетради также не нужны, учебники составлены так, что большинство заданий ребенок может выполнить в обычной тетради или в самом учебнике. Родители могут по общему согласию улучшить что-то в классе за свой счет, но это все строится на принципе добровольности, и требовать деньги на эти вещи нельзя. Более того, если учитель видит, что родители собираются ремонтировать то, что в ремонте не нуждается, он обязан провести беседу и объяснить, что этого делать не нужно. Школьные завтраки по распоряжению городского головы Андрея Райковича также являются бесплатными для всех учеников начальной школы. Платными, скорее всего, будут обеды для детей не льготных категорий, остающихся в группах продленного дня. Сами ГПД в нашем городе пока также остаются бесплатными, но в стране есть тенденция к тому, чтобы эта дополнительная образовательная услуга была платной.

Подводя итог нашего разговора, методист Оксана Крамаренко отметила, что дети, выпустившиеся из пилотных первых классов, более раскованны и смелы, более решительны и коммуникабельны. Они сохраняют тягу к учебе и лучше адаптируются в социуме. Возможно, эти качества в большей мере, чем умение считать в уме и читать не менее 50 слов за минуту, помогут им в дальнейшей жизни. Но, чтобы увидеть первые реальные результаты Новой украинской школы, нужно довести реформу до конца.