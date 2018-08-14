Совсем не случайная сенсация

Новый футбольный сезон в Украине набирает свои обороты. Конечно, болельщиков Кировоградщины тревожит неудачный старт в первой лиге петровского «Ингульца» и кропивницкой «Зирки», о чем мы поговорим в следующий раз. Сегодня же речь пойдет о взлете на вершину турнирной таблицы украинской Премьер-лиги – ФК «Александрия».

Честно говоря, сейчас трудно вспомнить, когда в нашем элитном дивизионе после 4-х стартовых туров единоличным лидером были не «Шахтер» или «Динамо». А тут со стопроцентным результатом всех опережает скромная, по украинским футбольным меркам, «Александрия», которая в прошлом сезоне была среди команд, боровшихся за сохранение прописки в элите.

Но тут скорее неудача в минувшем чемпионате выглядела для подопечных Владимира Шарана случайной. И это не было «головокружение от успеха» после попадания в Лигу Европы. Просто сражаться на трех фронтах с ограниченным выбором исполнителей «горожанам» оказалось крайне сложно. И форсирование формы перед еврокубковыми баталиями затем привело к травмам футболистов, игровому спаду и тяжелому возвращению оптимальных кондиций отдельных исполнителей и команды в целом. Да и фортуна зачастую была не на стороне наших земляков. Когда же удалось стабилизировать ситуацию во всех аспектах, поезд в первую шестерку уже ушел.

Некоторые «доброжелатели» александрийской команды расценили такое выступление как катастрофу и стали активно муссировать слухи о вине тренерского штаба и отставке Владимира Шарана. Но у руководства клуба хватило терпения и выдержки не поддаваться упадническим настроениям, и наставники получили карт-бланш на следующий год. Как следствие – «Александрия» спокойно разобралась со всеми конкурентами, финишировала 7-й и начала в конце предыдущего сезона победную серию, которая продолжается до сегодняшнего дня.

Дальше были необходимые сборы в Болгарии, точечное усиление состава и уверенный старт в новом чемпионате. В чем секрет этого успеха? В немодном с недавних времен слове – «стабильность». В клубе есть четкое понимание целей и задач, созданы для их реализации все необходимые условия, а коллектив – от работников стадиона до футболистов с тренерами – понимает, что его работа будет оценена по достоинству. Ну и определяющую роль здесь играет четкая футбольная структура, позволяющая 19-летним александрийцам выигрывать серебро чемпионата U-19, молодежке клуба завоевать бронзу в прошлом чемпионате, а главной команде вначале просто обыгрывать «Динамо» и «Шахтер», а вот сейчас и вовсе бросить грандам дерзкий вызов.

Нет, понятно, что на роль реальной третьей силы в нашем чемпионате «Александрия» пока не замахивается, да и на лавры украинского «Лестера» сейчас не претендует. Но ведь и команду Раньери в АПЛ поначалу никто не воспринимал всерьез, пока у «лис» не появился победный аппетит, который унять уже было невозможно. Но, как ни парадоксально это звучит, в Англии «выскочкам» стать чемпионом было значительно проще, нежели в Украине. Там каждый середняк или аутсайдер может отобрать очки у гранда, что упрощало задачу «Лестера», стабильно добывавшего турнирные баллы.

У нас же бронзовый призер – «Ворскла» – может провести приличный первый тайм с «Шахтером», а во втором – бездарно расступаться перед «горняками». Ну а представить, что «горняков» когда-то обыграет, к примеру, «Ильичевец», – это вообще из области фантастики. У нас до сих пор нет четкого регламента, а тот, который есть, меняется в угоду сильным футбольного мира. Вот вроде появилась необходимость в «золотом» матче, но условия его возможного проведения придумали такие, что у лидеров должны совпасть абсолютно все показатели. То есть вероятность проведения такого поединка нулевая.

Впрочем, «Александрии» нужно идти к поставленным целям шаг за шагом. Пока ведь обыграны только приблизительно равные по классу – «Карпаты» с «Зарей» – да дебютанты элиты – черниговская «Десна» с киевским «Арсеналом». Эти победы вместе с серией, выданной подопечными Владимира Шарана в концовке прошлого сезона, составили 9 матчей! Но уже в следующем туре сенсационного лидера будет экзаменовать в Киеве «Динамо», у которого матч в запасе. И после этого противостояния мы сможем оценить претензии александрийцев на нечто большее, нежели декларированное перед стартом место в шестерке лучших.

Тут мелькает мысль: а может, стоит особо не напрягаться с главными претендентами на золото, а сосредоточиться на добывании своих очков в поединках с теми, кто реально по силам? Но, с другой стороны, уровень конкуренции в УПЛ сейчас не тот, что ранее, и, по моему мнению, со своей игрой «Александрия» точно по праву среди сильнейших.

Посмотрите, «Ворсклу», которая финишировала третьей, на старте прилично «штормит», «Заря» в очередной раз строит новую команду, а «Мариуполь» и вовсе расположился на дне турнирной таблицы. А это, между прочим, наши представители в Лиге Европы. Удивительным образом на 4-м месте в данный момент находится «Черноморец», который вообще не должен был играть в элите. К разряду непонятных команд относятся донецкий «Олимпик» и ФК «Львов», который раньше был ровенским «Вересом» (опять регламент, ау!). Что хотят и на что претендуют эти коллективы, ни умом не понять и ничем не измерить. Они, похоже, играют, пока играется. А вот киевский «Арсенал» с прекрасным футболистом, но совершенно неопытным тренером Фабрицио Раванелли – это какая-то экспериментальная лаборатория. Как по мне, такие эксперименты нужно проводить в низших дивизионах, а не в Премьер-лиге.

И вот на этом фоне способны «выстрелить» вдоволь наэкспериментировавшиеся в прошлом чемпионате «Карпаты» и черниговская «Десна», обладающая цельным сыгранным составом. Но уже матчи с той же «Александрией» и «Черноморцем» показали, что перволиговский запал подопечных Александра Рябоконя иссякает, а ресурсов для усиления игры недостаточно.

Вот и получается, что наш чемпионат – это почти сплошная группа середняков, каждый из которых при удачной работе и благоприятном стечении обстоятельств может финишировать третьим. Тут еще не стоит упускать и финансовый аспект, который у большинства наших клубов откровенно хромает.

И вот тут мы возвращаемся к той самой стабильности, которая точно есть у «Шахтера» и его родственного (как утверждают некоторые СМИ) «Мариуполя», с оговорками (нельзя же отбрасывать слухи недоброжелательных ресурсов) у «Динамо» и в меру имеющихся возможностей у «Александрии». Остальные в разной мере сообщали об имеющихся проблемах. И еще не факт, что все «добегут» до финиша.

Впрочем, не будем торопиться. Дальнейшее развитие событий в УПЛ с таким невнятным «Шахтером», продолжающим путь становления «Динамо» и отсутствием «третьей силы» обещает быть любопытным. И вполне можно рассчитывать на то, что в этом сезоне «Александрия» сможет нас еще не раз удивить.