Компания «ВіК» внедряет систему менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2015

Ориентированность на результат: компания «ВіК» внедряет систему менеджмента качества, которая будет соответствовать требованиям международного стандарта ISO 9001: 2015.

Недавно руководство компании «ВіК» приняло решение — повысить свой уровень путем внедрения в работу системы менеджмента качества, соответствующей международному стандарту ISO 9001: 2015.

В 2018 году предприятие отметило тринадцатую годовщину и останавливаться на

достижениях за этот период не собирается. Для повышения уровня квалификации работников было принято решение о получении новых знаний с помощью курсов, темами которых стали: «Актуальность и реализация положений стандарта ISO 9001 версии 2015 года», «Внутренний аудит, что отвечает требованиям ДСТУ ISO 19011: 2012» и «Внутренний аудит. Практика проведения внутреннего аудита ».

Свои знания улучшали менеджеры и руководители подразделений. Большинство получило сертификаты подтверждения полученных знаний.

Основной задачей такого стратегического нововведения стало выявление и устранение слабых сторон деятельности компании, повышение уровня профессиональной квалификации и повышения эффективности труда.

Это позволило сотрудникам компании освоить современные принципы менеджмента:

ориентироваться на потребности клиента;

привлекать персонал и эффективно работать без профессионального выгорания;

понимать принципы лидерства;

принимать решения, основанные только на полученных фактах;

улучшать взаимоотношения в коллективе.

Успешно усвоенные знания дадут в будущем возможность:

постоянно поставлять услуги, которые полностью соответствуют и удовлетворяют потребностям клиентов;

развивать новые направления для повышения интереса целевой аудитории;

учитывать риски в производстве новых стратегий;

демонстрировать на рынке соответствие международным нормам и обойти конкурентов.

То есть, комплексный подход позволит качественно спланировать все внутренние процессы и их взаимодействие. Это позволит удачно распоряжаться всеми ресурсами — как финансовыми так и человеческими, — чтобы обеспечить увеличение качества предоставляемых услуг. Также проанализировать, какие факторы будут мешать на пути к главной цели, и разработать тактику для устранения негативного влияния и максимального повышения возможности.

Особое внимание было обращено на ориентированность на потребителя. Были подробно разобраны и проанализированы потребности будущих клиентов и методы их привлечения. Это дало новый толчок для менеджеров, желающих себя проявить в роли лидера. Поэтому совсем скоро компания начнет внедрять принципиально новые стратегии, чтобы увеличить удовлетворенность аудитории.

Такой шаг станет решающим в деятельности предприятия на пути к завоеванию рынка аналогичных услуг в Украине. Сейчас компания «ВіК» занимает ведущие позиции в Украине в своей сфере, а чтобы узнать больше о пути компании к успеху, посетите официальный сайт предприятия: https://vik.com.ua/. Уже в начале 2019 планируется большое событие — сертификация системы менеджмента качества, поэтому работы у сотрудников будет немало.