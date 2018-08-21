Как сэкономить на сборах в школу?

Как только наступает август, этот вопрос встает ребром перед подавляющим большинством семей. Что поделаешь – собрать одного ребенка к 1 сентября нередко обходится в четырехзначную сумму. А если у вас двое детей?

Родители будущих первоклашек уже традиционно летом получают от будущего классного руководителя своего чада обширный список необходимых вещей. В этом списке есть вполне понятные и нужные в дальнейшем позиции (например, тетради в клетку, 12 листов, 10 шт., тетради в косую линию, 10 шт., цветные карандаши 6 цветов, альбом для рисования), а есть и довольно экзотические. Такие, как цифровой и буквенный веера. Кроме перечисленных выше позиций, в нем есть и большой набор материалов для уроков труда (специальная папка, цветная бумага и картон, клей, пластилин) и рисования (краски акварельные и гуашевые, кисточки, фломастеры). На весь список можно смело выделять около 600 гривен, а то и больше. Большинство родителей этот набор собирают постепенно – так хотя бы минимизируется шок от количества разом потраченных денег. К тому же легче выделить по 300-500 грн на школьные нужды из нескольких зарплат, чем сразу полторы-две тысячи.

Экзотика вроде вееров и касс букв и слогов в последующих классах теряет свою актуальность. Поэтому многие семьи обмениваются подобными вещами, или игрушки переходят от старшего ребенка к младшему. В особенно удачных случаях, когда старший ребенок оказался аккуратистом, следующему поколению могут перейти даже пенал и рюкзак. А пенал для первоклассника должен вместить немалую часть пресловутого списка (ручки, простые и цветные карандаши, точилки и ластики, те самые веера, ножницы) – и, соответственно, быть вместительным, на несколько отделений. А еще – прочным! Такое удовольствие стоит немалых денег – 125, 140 и даже 300 грн. Цены на рюкзаки в Кропивницком стартуют от 350 грн и до бесконечности. Но мало какой заботливый родитель возьмет первокласснику простой дешевый рюкзак – нужно ведь думать об осанке! Значит, рюкзак должен иметь ортопедическую спинку, жесткий каркас и так далее. А это – не менее 700 грн. Как быть?

Практика показала, что качественный жесткий ортопедический рюкзак способен выдержать девять месяцев учебного года с не слишком большими потерями. Когда мой старший сын закончил первый класс, он отказался от своего вполне приличного рюкзака, мотивировав это тем, что он «слишком детский» и потребовал другой – с человеком-пауком. После небольшой влажной чистки рюкзак-«отказник» стал почти как новый и был передан племяннику. Подобные б/у рюкзаки нередко оказываются в комиссионных магазинах, где продаются в среднем в два раза дешевле, чем аналогичные новые. Принимать бывшие в употреблении детские рюкзаки на последующую продажу стали даже школьные супермаркеты. Если у вас нет средств на покупку нового ортопедического рюкзака, возьмите это на заметку и не поленитесь обойти комиссионки – вдруг увидите именно то, что нужно?

За невысокую цену можно приобрести и совершенно новые вещи – на школьных распродажах. Все крупные торговые сети в августе открывают короткий, но очень прибыльный сезон школьных ярмарок, на которых можно найти замечательные товары по совсем недорогой цене. Однако для этого нужно обойти ярмарочную зону и тщательно присмотреться ко всему, что в ней продают. Супермаркеты себе в убыток не работают и прибегают к проверенному методу: на прилавки выставляются определенные товары по очень привлекательной цене, но все остальное немного дороже, чем в других магазинах. Расчет простой: купив недорого нужную вещь, родитель, как правило, добирает остальные нужные к школе предметы здесь же – чтобы не бегать два раза. И, недоплатив за одно, переплачивает за другое.

Расходные канцелярские товары – тетради, ручки и карандаши, цветную и прочую бумагу – можно купить оптом в школьном супермаркете (их в Кропивницком минимум два – «Карандаш» и «Канц­лер»). В этом случае цена каждой единицы товара выйдет меньше. Этот метод экономии как раз хорош для семей, где в школу идут двое и больше детей.

Огромную часть семейного бюджета «съедают» одежда и обувь, а если ребенку 6-12 лет и он активно растет, то все новое превращается в насущную необходимость. Нередко бывает, что пара обуви, купленная «на вырост» в мае с расчетом на сентябрь, в августе уже мала. У этой пары может быть разная судьба, и один из вариантов – ее выставят на продажу в комиссионку или на OLX. Естественно, дешевле. А экономный родитель найдет нужное объявление и купит обновку своему чаду. Подобная участь также часто постигает вышиванки, платья, блузки, спортивные костюмы и брюки – не стоит пренебрегать такой возможностью! Потратив час-полтора времени на изучение объявлений в Интернете, можно сэкономить сотни гривен. А если чрезмерно быстрый рост чада озадачил именно вас, то, воспользовавшись услугами комиссионок и того же OLX, вы сможете вернуть часть потраченной на обновку суммы. Тем более что деньги вам будут нужны – покупать вещи взамен перед 1 сентября все равно придется.

Многие продвинутые родители все нужные к школе покупки совершают в интернет-магазинах. Там и выбор больше, и цена нередко ниже. Но есть и свои подводные камни. В случае с одеждой и обу­вью это чаще всего несовпадение размеров (примерить-то вещь перед покупкой невозможно). Но есть и другие хитрости, которыми вовсю пользуются известные электронные супермаркеты (самый известный в Украине – «Розетка»), чтобы заставить вас заплатить больше. Дело в том, что большинство производителей одежды, обуви, рюкзаков и сумок имеют собственные интернет-магазины, где часто тот же товар оказывается дешевле, чем в расхваленном рекламой электронном супермаркете. Иногда значительно дешевле. Но это требует некоторого времени на поиск и изучение ассортимента.

Расспросив знакомых, собирающих детей в школу, мы обнаружили, что многие заказывают… школьную форму. Именно заказывают, потому что существует у нас практика, когда все детки в классе ходят в одинаковой форме – а ее шьют только в определенном ателье. Цена – от 450 грн! На самом деле, покупать или не покупать школьную форму ребенку, решают исключительно родители, и администрация школы не имеет права выдвигать им претензии, если ребенок ходит на уроки, например, в обычных брюках и рубашке.

Как видим, сэкономить при сборах в школу можно на многом. Иногда вместо денег на это приходится потратить время (которое в определенном смысле – тоже деньги). Как поступать в конкретном случае – решать вам. Но главное – желание ребенка учиться – ни за какие деньги не купишь.