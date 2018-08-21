О Японии – со старым другом

Александр Крыс хорошо известен читателям «УЦ» со стажем. Много лет этот уроженец Голованевска живет в столице Японии Токио. Регулярно приезжает в Украину и уже традиционно дает интервью нашей газете. С Сашей интересно говорить обо всем, потому что японская жизнь и ее реалии настолько отличаются от наших, что многое кажется происходящим на другой планете. В этот раз мы говорили также о разном – о еде, одежде, машинах, японской мафии, буддизме, друзьях и прочем.

– Саша, как тебе твой родной Голованевск?

– Сделайте что-то с этой вонью! Якобы неработающий Межиреченский витаминный завод (он хоть и числится в отдельном селе, но по сути он почти в Голованевске) воняет на всю округу. Там, насколько я понимаю, в больших объемах производят какой-то шмурдяк. Когда ветер с той стороны, невозможно дышать. Никто никаких очистных сооружений на «неработающем» заводе не строит. А так в Голованевске все прекрасно, здесь отлично отдыхать, мои дети очень любят тут бывать, если бы не этот запах, особенно по утрам. А так мои дети плакали, не хотели уезжать вместе с мамой в Киев.

– Друзей повидал?

– Большинство моих друзей живет в Кировограде (Саше трудно привыкнуть к новому названию. – Авт.) или в Киеве.

Хотя с друзьями бывают удивительные открытия. Оказывается, что Ярослав Кучер, мой друг детства, теперь военный комиссар области. Я даже и не знал, что он военком. Мы не виделись, но привет ему передаю.

Конечно, и в Голованевске остались друзья, но не много. Один старый друг занялся агробизнесом, говорил мне, что у него сейчас земли в обработке больше, чем у самого большого в районе колхоза советских времен. Правда, жаловался, что продавать сам зерно он не может, все только через трейдеров.

– Раз мы сидим за накрытым столом, то давай поговорим о близких к столу темах. Ты бывал на токийском рыбном рынке, который самый большой в мире?

– Бывал, конечно. Он называется «Цукидзи». Его площадь больше, чем площадь Кропивницкого. Туда так просто не попадешь, кстати. Во-первых, он работает только ночью. Туристов туда запускают только по 150 человек, то есть можно туда приехать ночью, но никто не гарантирует, что ты туда попадешь. Мне как-то повезло.

Простой человек ничего себе не купит, торговля только оптовая. Но вокруг рынка находится много сусечных (заведения, где готовят суси, по-нашему – суши. – Авт.), ресторанчиков, где готовят самую свежую в мире рыбу, которая плавала еще час назад перед тем, как попасть в твою тарелку.

Треть морепродуктов мира продается на этом рынке! Главная рыба, конечно, – тунец. Рекордный экземпляр когда-то был продан за миллион долларов! Тунец очень ценится. Это очень вкусно, и поэтому это самая дорогая популярная рыба. Разные части ее тела имеют разный вкус.

Сами аукционы очень интересны. Они проводятся на своем сленге, чем-то похожем на рэп. Стоит мужик, все время хлопает себя по ногам и тараторит. Что они говорят, обычный японец никогда не поймет, потому что говорят они на очень древнем диалекте, который именно торговцы рыбой используют много веков. Они что-то кричат, за туши тунцов такая борьба идет!

– Сколько стоит в обычной сусечной одна порция?

– Сейчас очень популярны несколько сетей, которые в шутку называют нейтронными. В них суси готовят не вручную, как заведено тысячелетиями, а на конвейере, это называется «кайтен-дзуси». Так вот, одно блюдо в них стоит всего 100 иен. Это примерно один доллар. Очень дешево и удобно, и всегда качественно, из свежей рыбы. Одна тарелка стоит 100 иен, суси на ней может быть одно или два, и даже шесть небольших, это если у них начинка из овощей, например, из маринованной редьки – очень популярное блюдо.

Кстати, популярные в Украине и в мире роллы типа «Филадельфия» или «Калифорния», которые подают в японских ресторанах, – это вообще не японские блюда. Кое-где их можно встретить, но как какую-то экзотику.

Эти заведения очень популярны. Мы по субботам всегда выезжаем семьей в какой-то из таких ресторанчиков. На четверых это нам обходится долларов в тридцать, ну тридцать пять. Еще такой момент – в них не надо бронировать столик, как это принято в ресторанах другого рода. Пью я там пиво – «Саппоро», «Асахи», оно, наверное, самое популярное. Обычно в этих ресторанах выбора нет, один – два сорта, кроме чисто пивных ресторанов.

– Сейчас по всему миру такая тенденция: китайцы скупают на всех континентах предприятия, недвижимость, землю и т.д. В Японии такое есть?

– Китайцы приезжают в Японию на шопинг. Массово, пароходами, самолетами. Из-за того, что тут качественные товары.

– Мы тут с трудом отличим японца от китайца или корейца. А ты отличаешь?

-Я – да. Потому что давно живу в Японии. А для японца мы тоже все на одно лицо.

– Расскажи немного о праздниках.

– Летом очень популярны и регулярно проводятся ханаби, или огненные цветы – просто запускают фейерверки. Количество залпов, кстати, огромно! Нормально, когда попадаешь на ханаби и наблюдаешь 18 тысяч выстрелов, а то и все тридцать. Это невероятное искусство, которому много веков, они делают это красиво, долго и сложно. на самые популярные ханаби приходят посмотреть иной раз до двух миллионов человек!

– Где же в самой густонаселенной стране столько места найти?

– Во-первых, ханаби издалека видно. Обычно это происходит вдоль рек, где хватает открытого пространства. Места занимают за сутки, расстилают подстилки и дежурят по очереди.

– У нас бы продавали места.

– Хорошая идея для бизнеса! Японцы до такого не додумались! Хотя продажа мест на концерты как теневой бизнес там налажена. Этим занимается сама якудза, японская мафия. Приезжает Пол Маккартни или «Роллинг Стоунз», они заранее скупают билеты якобы для какой-то организации, а потом перепродают. Для этого есть даже свой термин «дафуя». Единственная ситуация, в которой я сталкивался с якудза, была именно перед одним из концертов.

– Они правда такие все с ног до головы татуированные?

– Татуированных я видел только в бане. Хотя во многих банях запрещен вход людям с любыми татуировками, пусть это даже у тебя наколото «Миша» или «Вася». Потому что другие люди могут чувствовать себя неловко – а вдруг это начинающий якудза?

Но я как-то видел целую группу татуированных со всякими драконами и т.д.. Так самым крутым среди них был человек без единой татуировки. Зато на животе у него резаные шрамы. Видимо, делал харакири, а это круче любой татуировки.

– У нас, живущих за 9 тысяч километров от Японии, многим кажется, что каждый второй японец – если не ниндзя, то каратека, в стране придумано сотни видов боевых искусств. У вас там что, все классно дерутся?

– Это не имеет ничего общего с реальностью. В массе своей японцы очень инфантильные люди, которые мухи не обидят. Этими всеми вещами занимаются, как в Украине спортом, – в школе ты ходишь на секцию, а потом работа, семья и… тебе не до этого. Как у нас, так и в Японии. Есть, конечно, профессионалы, которые идут по этой стезе дальше.

Кстати, в Японии у каратиста с черным поясом ребро ладони официально считается холодным оружием. Если он где-то в драке кого-то ребром ударил, его посадят! И там очень строго насчет телесного насилия.

– А кто круче всех считается у вас – каратисты, дзюдоисты, сумоисты или какие-то другие «-исты».

– Начнем с того, что отдельно надо вычленить джиу-джитсу, дзю-дзюцу у нас говорят. Это один из немногих видов, целью которого является убить противника, а не как, скажем, в айкидо, где цель – защита, не дать противнику ударить и измотать его. Кроме дзю-дзюцу, есть и другие виды бу-дзюцу – агрессивных техник. Но сказать, что они круче других, было бы неправильно.

Нельзя что-то выделить. По популярности на первых местах, наверное, сумо. Хотя очень популярна и японская версия американского рестлинга, там все постановочное, конечно.

– У нас по ТВ показывают программу «Бусидо», типа популярный вид в Японии.

– Само название – полный бред. Бусидо – это не разновидность ударов или бросков, это философия, переводится как «путь воина», но это то, что стоит отдельно от боя. Так что у вас полную профанацию показывают.

– В Японии армия запрещена договорами еще послевоенными. Но что-то я читал недавно, что у вас нашли какой-то обходной вариант, и типа армии что-то есть.

– Это называется Силы самообороны. Это как бы армия, но без тылового обеспечения. Они не могут куда-то в другое место отправиться воевать, потому что у них нет службы тыла, и нет транспорта для таких целей. Это чисто местное войско. Оно может только обороняться. Хотя, помнится, в Ирак они направляли какое-то подразделение типа батальона. По призыву Америки. В Японии ходит анекдот, что японцы, прибыв в Ирак, тут же наняли местных вояк, чтобы они их охраняли от «настоящих» противников.

– В Японии свободная продажа оружия?

– Нет, запрещено. Можно только охотникам покупать в специализированных магазинах, но там очень строго с этим. Знаю одного товарища – коллекционера, он из-за границы выписал какой-то древний револьвер, купил его на интернет-аукционе. Так вот, еще на границе сначала его заменили на макет после просвечивания, а потом, в момент вскрытия посылки, его тут же взяла полиция. Он еле выпутался.

– О нашей войне у вас слышно?

– Конечно. Ну и я внимательно слежу, естественно, ведь речь о моей родине. Кстати, в Токио, в русско­язычной тусовке, очень много людей с той стороны, даже не россиян, а донецких. С ними очень тяжелые бывают иногда разговоры. Они все время твердят: «Нас бомбят, мирных жителей».

– Япония – страна с левосторонним движением, руль в машинах находится справа. А ты ездил на машинах с «нашим» рулем? Сложности есть?

– Дело в том, что собственно и на права я впервые сдал в Японии, поэтому весь мой водительский опыт связан с тем типом машин. Да, я пробовал пару раз ездить на машинах с левым рулем, но… Кстати, сдать на права в Японии стоит очень дорого. Курс обучения – 3 с половиной тысячи долларов.

– Сколько?!

– Три с половиной тысячи. Длится три месяца. И это только обучение. Если это одна из сертифицированных школ, то там же можно сдать и вождение, то есть выпускные экзамены из такой автошколы освобождают от сдачи вождения в местном аналоге ГАИ. Но теорию все равно придется в этом ГАИ сдавать. Это очень строгий экзамен.

– Как у нас – компьютер, 20 вопросов?

– Нет. Все на бумаге, и вопросов сто. Надо на 90 ответить правильно. Я сдуру решил сдавать на японском и только с третьего раза сдал. Там есть вопросы, ответы на которые можно дать только интуитивно, в автошколе такое не проходили.

Но если бы я сдавал на английском языке, это можно, то было бы намного проще. У них на повторном экзамене точно те же вопросы, что и на первом. Это японские варианты меняются, а с английского им лень переводить много, они разок перевели сто штук, и все. Сдавал бы по-английски, то, зная вопросы, на которые сперва не ответил, я бы подготовился. А японских вариантов вопросов у них сотни.

Не отучившись в автошколе, экзамен никогда не сдашь. Может, у них какой-то сговор между ГАИ и школами. Если у тебя уже есть права, а ты хочешь получить новую категорию, то нужно ответить всего на 10 вопросов и сдать вождение.

– У вас требуют, как у нас, справку от нарколога, из психдиспансера, справку о медосмотре, как у нас?

– Ничего такого вообще нет.

– Тебя где-то под кустом из засады гаишники местные не ловили?

– Нет, только пару раз штрафовали за неправильную парковку.

– И какой размер штрафа?

– 180 долларов в переводе с иен. В Токио мало мест, где можно парковаться, я нашел уголок, несколько раз там оставлял машину, но кто-то «стукнул», и я попался. За дворники засунули квитанцию. И это щадящий вариант. Если бы общались лично, то они могли бы тебе в документы поставить штрафной балл (как в советское время дырки в талоне прокалывали). Если накопится 5 баллов, можно лишиться прав. Через 3 месяца этот балл снимают. Но если в течение этих трех месяцев ты попался на каком-то нарушении, то без вопросов лишают прав на полгода, а то и больше.

– Неяпонских машин в стране много?

– Не очень, но они есть. Они считаются престижными, потому что их намного дороже обслуживать. С запчастями проблемы и прочее. А я в случае чего со своей «Хондой» прохожу 20 метров до автосалона, где ее купил, и любую проблему моментально решают. Правда, ремонт стоит дорого. В Японии так устроено, что сама машина дешево обходится, а последующий сервис и ремонт дорого. Машину я брал в кредит под 1,9% годовых. Кстати, через 5 лет после покупки я мог сдать ее в тот же автосалон, взять новую машину и забыть о кредите. Если я еще не доплатил, скажем, 10 тысяч долларов, то долг аннулируется.

За машину я выплачиваю примерно 140 долларов месяц. А в бонусные периоды любой может выплачивать больше. В Японии во всех компаниях дважды в год, в июне и декабре, всем сотрудникам выплачивают бонусы, премии. С бонуса можно погасить больше кредита на выгодных условиях.

Кредитов множество видов, все живут в кредит. На дом у меня кредит на 35 лет, на машину поменьше, конечно. Аренда в Японии гораздо менее выгодна, что жилья, что автомобиля, кредиты выгоднее.

– У тебя кимоно есть?

– У меня есть хакама так называемая – это такие штаны, а сверху хаори – пиджачок такой. Я в них занимался кюдо, тогда, когда я им занимался. Это стрельба из лука, и это одна из восьми частей будо – пути воина. В кюдо мишень находится в 28 метрах от тебя. Кюдо – это не просто натянул тетиву, прицелился и отпустил стрелу. Там еще очень много от дыхания зависит и другого. Это чистый буддизм, даже дзен-буддизм. Кюдо – это своего рода медитация, и выстрел является одной из ее составляющих, так называемой фазой растворения. Неважно, попал ты в мишень или нет, ты растворяешься, никакого «я» в этот момент нет… Несколько секунд ты находишься в каком-то летающем состоянии и не можешь вернуться из него.

Занимаются этой стрельбой из лука не на открытом пространстве, не на полигонах, а в додзё. Додзё – это зал для занятий, что дзюдо, что карате-до, что кюдо. Все это является одним из вариантов пути к просветлению. «До» и означает «путь».

Кроме кюдо, я еще занимался айкидо и карате-до.

– Пришел к просветлению?

– Потихонечку иду. Все эти вещи производят хорошее, правильное воздействие на личность, я считаю. Кстати, я себя считаю тибетским буддистом.

– Почему ты буддист, а не синтоист?

– Как-то у нас проводили соцопрос: кто вы по убеждениям? Большинство дало два и даже три ответа. На самом деле они не буддисты, не синтоисты, не конфуцианцы, не мусульмане. У них эклектика, одно другому не мешает. Синтоистские храмы часто находятся на территории буддийских храмов. И наоборот. Они друг другу не мешают. Хорошо, чтобы во всех странах было так, чего я желаю и Украине!