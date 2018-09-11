Почти земляк Алекс Лерман

Пленэр, проведенный в рамках фестиваля «Кропивницкий – 2018», подарил много интересных знакомств. Одно из них – с художником Алексом Лерманом (Александром Луцкевичем), сыном известных художников – Зои Лерман и Юрия Луцкевича.

Импозантный, приятный и безусловно талантливый художник охотно рассказывал о родителях, о своей работе за рубежом и в Украине. О пленэре отзывался позитивно, но посетовал, что было мало времени. Обещал приехать к нам еще.

Справка «УЦ»:

Алекс Лерман участвовал в многочисленных выставках и аукционах, проводимых в Украине и за ее пределами. В 1991-1996 гг. активно участвовал в программах обмена художественными выставками между Soviart, Киев и Муниципалитетом города Оденсе, Дания. В 1997 г. состоялась 3-месячная творческая командировка на юг Великобритании. По возвращении в Украину получил почетный заказ от британского посольства в лице господина посла mr. Simon Himans написать портрет королевы Великобритании.

– Александр, вы практически наш земляк…

– Да. Я даже зашел в шестую школу, где учился мой отец. Я впервые на своей исторической родине. Папа мало рассказывал о вашем городе, ведь он только детство здесь провел. Но связь с Кировоградом была. К нам приезжал Борис Винтенко, учитель отца. И сын его Юрий приезжал.

Моя бабушка, мама отца, и моя тетя жили в Новосибирске – там, где был расстрелян мой дед. И чаще мы там бывали. Дед был священником. После его мученической смерти церковь причислила его к лику святых.

– И как вам родина вашего отца?

– Очень красивый город. Как для меня, то достаточно южный – по освещению, по природе. Я шесть лет работал в Дании как гость муниципалитета, там другое освещение. Лучи солнца идут не сверху, как у вас, а стелются. А у вас – как на юге.

– Что такое «гость муниципалитета»?

– Датский Оденс – побратим Киева, там в галерее была выставка, где я был в числе гостей. Я им приглянулся, и меня пригласили поработать. В таких вещах очень важны личные контакты, которые мне помогают и благодаря которым много лет спустя я оказался в Швеции. Я был в Стокгольме в апреле, там был благотворительный вечер в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Из художников мало кто откликнулся, потому что мероприятие благотворительное. А я туда попал. Оказалось, что очень милые, симпатичные люди.

Потом в местной прессе была статья, мое фото, а вокруг – промышленники, хирурги шведские, миллионеры. Триста гостей. Двести тысяч крон собрали на аукционе. Они такой смешной рекламный ролик сделали. Там мелькаю я, черная икра, которую они вырастили и выставили на аукцион, дорогое шампанское и перчатки Кличко. Он сам не приехал, но перчатки передал. Слушайте, я тоже мог свой мастихин передать. Это же нехорошо. Я не нарекаю, но даже посол Украины в Швеции не приехал, хотя приглашения рассылали очень многим чиновникам высшего ранга. И мы с женой были в качестве постпредов нашей страны.

– Расскажите о портрете датской королевы.

– Был ряд мостов, датско-украинских выставок. А датская королева не просто интересуется живописью, но и сама рисует. Я познакомился с послом Дании в Украине, мы подружились. Я писал его портрет, а он угощал меня кофе. Со временем сделали мою выставку в посольстве. Я предложил написать портрет королевы, он поддержал. Денег я особо не заработал, но был красивый вечер в посольстве в Дании.

– Вы с фотографии писали?

– Конечно. С натуры пишут лишь несколько любимых художников королевы. Датская королева видела портрет. Министр иностранных дел Дании передал мне на словах, что ей моя работа понравилась.

Потом я делал портрет английской королевы. Там было вообще красиво: день рождения королевы, 600 гостей, портрет, украшенный розами, в беседке стоял.

– Что было решающим критерием в пользу приезда к нам на пленэр?

– Я давно хотел побывать здесь. Часто в Киев приезжают сотрудники вашего художественного музея, мы общаемся, дружим. И здесь же музей Осмеркина. Здесь хранятся папины работы. Ну и очень симпатичный Николай Николаевич (Цуканов. - Авт.). Мои друзья, знающие его давно, настоятельно рекомендовали мне принять приглашение. Но меня уговаривать особо не нужно, я очень люблю ездить.

Когда я долго в Киеве, очень хочется куда-нибудь поехать. Это же смена впечатлений, новые контакты.

– Что вы делаете, когда не пишете?

– Музыку слушаю. Люблю домашний уют, который мы с женой Ирой стараемся создать. Она у меня художник по костюмам. Много лет работала на телевидении, а потом на съемках фильмов. Последний фильм – «Владыка Андрей»: триста костюмов! Очень тяжелая и неблагодарная работа, поэтому она решила просто рисовать. Хотя два художника в семье – это страшно. У нас еще есть две кошки и кот Филя. Он требовательный, все время просит есть, поэтому я пишу портреты, чтобы зарабатывать, чтобы Филя не голодал. (Смеется.)

– У художника бывает отпуск?

– Да нет в общем-то. Вот я сейчас хожу по вашему городу и тоже отдыхаю.

– Бывает, что вы что-то пишете, а потом зарисовываете?

– Бывает, что я переписываю. Если получается лучше – да, но ведь бывает и хуже. Жена говорит, что мне надо подсовывать чистые холсты. Меня многому научила мама, у нее мастерство было – высший пилотаж. Много лет она преподавала в художественной школе, отдавала всю себя ученикам, а это занимало много времени. Хотя она могла бы создать гораздо больше художественных произведений. Хочу сделать выставку маминых произведений. У меня их не так много – мама легко расставалась со своими работами, с удовольствием их дарила. Она считала, что жизнь, здоровье близких во много раз дороже, чем любые произведения, что это несоизмеримо. Другое дело, что люди пользовались маминой щедростью и потом на этом наживались. Это неприятно.

– Как родители сделали из вас художника?

– А никто специально не делал, я рос в мастерской среди художников, скульпторов, играл осколками мрамора. Когда у папы были заказы, я даже что-то рисовал. Помню, была большая картина «Дружба народов», латышка держала большую рыбу, и я ее писал. Родители так радовались, что у меня получается. То, что я стал художником, естественно.