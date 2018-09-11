Самый солнечный праздник

В понедельник Ковалевский парк в Кропивницком был похож на большой, шумный и веселый муравейник. Сотни детей съехались со всей Кировоградской области, чтобы принять участие в фестивале «Мама+Я».

Этот детский фестиваль имел одно кардинальное отличие от всех прочих подобных мероприятий: он организовывался специально для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. На него были приглашены воспитанники школ-интернатов и детских домов области, семейные детские дома и семьи, в которых воспитываются приемные дети.

На самом деле фестивалю для детей-сирот «Мама+Я» в нынешнем году уже исполнилось 12 лет. Основное место его «жительства» – город Днепр. В прошлом году эстафету приняло Запорожье, а в нынешнем к действу подключился и Кропивницкий.

В наш город фестиваль «Мама+Я» привезла директор продюсерского агентства ArtComb Ирина Николаенко. Она по совместительству является супругой экс-губернатора Андрея Николаенко, ныне одного из лидеров политсилы «Основа», прожила в Кропивницком (тогда еще Кировограде) несколько лет.

– Этот город стал для меня родным и близким, – отметила Ирина, – и поэтому мы вместе с главой благотворительного фонда «Мама плюс Я» Юлией Сивак решили, что фестиваль украсит его и станет подарком для детей-сирот. Огромную помощь в организации праздника нам оказали Кировоградская облгос­администрация и ее глава Сергей Кузьменко. В городе нашлись меценаты, загоревшиеся нашей идеей и закупившие для детей огромное количество подарков. Чтобы вы понимали – дети получат в подарок мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты.

Перечисление всех спонсоров, меценатов и участников фестиваля «Мама+Я» займет целый абзац. Это и учебные заведения города (педуниверситет, ПТУ №2, Кропивницкий лицей сферы услуг, медицинский колледж), служба по чрезвычайным ситуациям и полиция, центр детского и юношеского творчества, станция юных техников, городские библиотеки и даже областное управление юстиции.

– Одна из главных целей фестиваля – профориентация, – говорит Ирина Николаенко. – Дети попробуют себя в самых разных профессиях, и если хотя бы некоторые из них поймут, что нашли здесь свою любимую работу, – значит, наша миссия выполнена.

На время фестиваля Ковалевский парк превратился в небольшой городок на целых четыре района. Район сцены принимал талантливых детей – они показывали вокальные, музыкальные и танцевальные номера, читали стихи. Их старания оценивало жюри во главе с директором Кировоградской торгово-промышленной палаты Ириной Саенко. Победители получали в подарок ноутбуки и планшеты, однако ни один ребенок, вышедший на сцену (даже если он не был победителем), не ушел без подарка. В спортивном районе дети играли в футбол и участвовали в «Веселых стартах». В профгородке можно было испробовать на себе радости и трудности разных профессий, а в районе искусств – научиться творить прекрасное.

Сам фестиваль длился целых 6 часов – с 10 утра и до 16 вечера. Однако его организация была хорошо продумана, действо было разбито на три временных промежутка по 2 часа каждый, детям не пришлось ходить по парку все шесть часов. К началу каждого этапа был организован подвоз детей и воспитателей из разных районов. Приглашения были разосланы всем детским домам, интернатам и приемным семьям области, транспортные расходы взяла на себя ОГА. В середине дня были устроены гуманитарные обеды – дети смогли подкрепиться и восстановить силы. Продумали даже погодные капризы – если бы хлынул дождь, действо было бы перенесено в областную филармонию. Однако небесная канцелярия в этот день была благосклонна к организаторам и участникам. За день до этого шел проливной дождь, и в понедельник вечером небеса снова разверзлись, но в нужное время тучи над городом разошлись и засияло теплое осеннее солнышко. Хороший знак. По завершении уличной части детей ждал приятный сюрприз – экскурсия в областной театр имени Кропивницкого и спектакль на закуску.

– За предыдущие 11 лет существования фестиваля «Мама+Я» через него прошли 45 тысяч детей, – рассказывает Ирина Николаенко. – Многие талантливые ребята и девчонки были взяты разными организациями на обучение, некоторые получили высшее образование в университетах, фактически – путевку в жизнь. Несколько сотен деток за этот период времени были усыновлены. После праздника репортажи о нем появятся в новостных выпусках. Возможно, прямо здесь и сейчас кто-то увидит ребенка и поймет – это его ребенок. А может, увидит в новостях по телевизору. А может, уже увидел и принял самое важное в своей жизни решение.

Если благодаря фестивалю хотя бы один из маленьких обитателей детских домов Кировоградщины найдет своих новых родителей – все это было не зря. Мы надеемся, что «Мама+Я» прочно обоснуется в Кропивницком и обрастет хорошими традициями. Как ни крути, пока это единственный крупный фестиваль для детей-сирот в нашей стране.

Фото Павла Волошина, «УЦ».