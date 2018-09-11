Українці ставляться до незаконних отримувачів соціальної підтримки майже так само, як і британці, – дослідження

Британці добре розуміють: гідний соціальний захист неможливий без контролю за тим, щоб кошти, призначені нужденним, надходили за адресою, а не прилипали до рук спритників і шахраїв.

Свого часу ЗМІ широко висвітлювали досвід Великобританії, де успішно перешкоджають тим, хто незаконно зазіхає на соціальні виплати. У цій державі – одна з найефективніших в Європі систем соціального захисту, а практику усунення шахрайства і помилок у цій сфері визнано найкращою у світі.

Тому громадяни активно підтримують такі заходи. Соціологічні опитування, які було проведено серед жителів цієї держави, засвідчили: дві третини британців рішуче засуджують тих, хто незаконно отримує соціальну допомогу, прирівнюючи це до злочину. А переважна більшість респондентів вважають усунення шахрайства у системі соціальної допомоги «надзвичайно» або «дуже» важливим завданням.

Експерти, що вивчали британський досвід, неодноразово замислювалися над питанням: а як би сформулювали своє ставлення до цих проблем громадяни України?

І от – нарешті, відповідь є.

Виявляється, українці… теж рішуче засуджують порушників і шахраїв у сфері соціальної підтримки. І, що цікаво, - майже у такому ж співвідношенні, як і британці! Так, майже дві третини, а точніше – 67,2% опитаних громадян України висловили негативне ставлення до тих, хто навмисно подає недостовірні дані заради отримання допомоги від держави.

Це з’ясувало соціологічне опитування, проведене у рамках проекту «Справедлива підтримка», що втілюється Міністерством соціальної політики за участі Світового банку.

Також опитування, яке є репрезентативним для всього населення України, виявило, що переважна більшість нашого населення – 67,4% – згодні з тим, що потрібно притягати до матеріальної відповідальності осіб, які навмисно приховують або підробляють дані задля неправомірного отримання допомоги. Значна більшість опитаних громадян – від 70 до 90% – схвалює дії, до яких може вдаватися соціальний інспектор для ефективного контролю за дотриманням норм законодавства під час надання допомоги від держави.

Дослідження підтвердило: українське суспільство схвально ставиться до таких заходів, і настав час задовольнити цей суспільний запит. І не варто недооцінювати наших громадян – переважна більшість мислить цілком по-європейському та прагне справедливого розподілу коштів, призначених для соціальної підтримки тих, хто цього насправді потребує.

Адже у той час, коли для одних кожна зайва гривня соціальної підтримки має надважливе значення, для інших – є нормою незаконне отримання коштів, призначених для нужденних.

Вибіркові перевірки, проведені у різних регіонах України, засвідчили: серед тих, хто отримує субсидії та інші види соціальної підтримки, чимало насправді заможних людей.

Подання невірних даних, приховування майнового стану, а часом і відверто шахрайські дії дають змогу спритникам обкрадати не лише тих, хто дійсно потребує допомоги, а і, зрештою, - кожного з нас. Адже кошти на соціальну підтримку виділяються за рахунок усіх платників податків.

Проведене в Україні дослідження також продемонструвало, що 40,7% опитаних підтримують створення в нашій державі неупередженої служби контролю у сфері соціальної підтримки.

Приміром, у Великобританії аналогічна служба протидії шахрайству і корупції у соціальній сфері є надзвичайно ефективною: кожен фунт стерлінгів, витрачений на неї, заощаджує 7 фунтів стерлінгів державного бюджету. Завдяки напрацьованій системі виявлення порушень, рівень втрат через шахрайство знизився з 2% до 0,6% від видатків на допомогу.

Британський досвід успішно запозичують Румунія і Молдова, де умови не надто відрізняються від наших, проте вже зроблено суттєві кроки на шляху боротьби із шахрайством і корупцією у соціальній сфері.

В Україні група експертів Мінсоцполітики та Світового банку наразі працює над запровадженням сучасних засад соціального інспектування – за кращими європейськими зразками. Ця робота має на меті створення таких механізмів, які дадуть змогу запобігати випадкам зловживань і шахрайства як з боку отримувачів, так і з боку посадових осіб, відповідальних за надання державної соціальної допомоги.

Підготовлено за матеріалами Мінсоцполітики та Світового банку.