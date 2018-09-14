Почему поломки, связанные с турбинами, такие распространенные: доступное решение для украинских автомобилистов

Ремонт турбин, по словам многих механиков, очень востребован среди владельцев легкового и грузового транспорта. Лучше предотвратить поломку на ранних стадиях, чем переплачивать за покупку нового силового агрегата!

Автомеханики советуют не затягивать с ремонтом при малейших признаках неполадок, а обращаться к профессионалам. В компании «Centr Turbin» вам предложат оригинальные запчасти вместо изношенных, а также произведут полную балансировку. Эксплуатация такого мотора небезопасна и грозит серьезными повреждениями. Если вы заметили, что «железный конь» стал терять мощность во время езды – это первый звонок, что необходима диагностика турбокомпрессоров. Возможно нужно лишь заменить клапан, но есть и более серьезные проблемы, например, поломка в системе охлаждения или нарушение герметичности узлов. В последнем случае это грозит протечками масла.

Основные признаки, когда следует загнать автомобиль на СТО:

снижение уровня мощности;

повышенный расход топлива и масла;

посторонние шумы (для турбодизеля при разгоне характерен тихий свист);

синий, черный или сизый дым при выхлопе.

Все вышеперечисленные пункты говорят о том, что требуется помощь механика. К тому же рекомендован подбор и установка только оригинальных запчастей, соответствующих серийному номеру и модели турбины. Хотя многие водители, пытаясь сэкономить, приобретают на рынках или в интернете дешевые аналоги. Такой ремонт турбокомпрессоров равноценен новому силовому агрегату! Китайские запчасти быстро выходят из строя, перегреваются и приводят в негодность рабочие узлы силового агрегата.

На вопрос, почему стоит ставить только оригинал, отвечают специалисты компании «Centr Turbin»:

они 100% подойдут под модель вашего оборудования;

изготовлены из термостойких материалов, исключающих перегрев;

производители дают гарантию качества;

прослужат максимально долго при соблюдении правил эксплуатации.

Если вы доверите нам свое авто, то мы гарантируем закончить все ремонтные работы в точно оговоренные сроки. Работаем только на современном компьютерном оборудовании, позволяющем выявить проблему на начальном уровне. Такой подход позволит сэкономить автовладельцу круглую сумму. Демонтаж и последующая сборка выполняются по строгой технологии, рекомендованной производителем. Узнать больше о технологии диагностики и ремонта турбокомпрессоров можно на официальном сайте компании: https://centr-turbin.com/remont-turbin

В обязательном порядке производится балансировка ротора и турбинного колеса. Эта процедура обеспечивает бесперебойную работу автомобильного оборудования в дальнейшем. Завершающим этапом является сборка и настройка оснащения. Прежде чем вернуть машину ее владельцу, турбодвигатель тестируется несколько раз. В случае возникновения проблем, их устраняют в минимальные сроки.

Мы отвечаем за выполненную работу и предоставляем клиентам гарантийные обязательства в течение 2-х лет! Это говорит о том, что наша фирма уверена в качестве предлагаемой продукции и квалификации сотрудников. А выгодные цены (от 600 грн.) порадуют доступностью украинских водителей.

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