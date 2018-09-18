Грог, кальян и даже мед: все контрасты уличной еды

А кропивничане, однако, весьма и весьма любят поесть. Свидетельством этому факту стала не только давка у праздничного пирога на День города, но и фестиваль уличной еды, состоявшийся на Казачьем острове вопреки капризам погоды.

Если на подобных мероприятиях ранее главным и едва ли не единственным блюдом был шашлык, то в этот раз участники феста включили фантазию и представили жителям города столько различных вариантов уличной еды, что делать выбор в пользу чего-то одного было больно и глазам, и желудку. Шашлык и шаурма, правда, никуда не делись, но им пришлось выдержать жесткую конкуренцию с мясом на гриле, охотничьими колбасками, приготовленными десятком различных способов, гамбургерами разных вариаций, суши и роллами и даже с вегетарианским печеньем. Переменчивую погоду тоже учли – кроме пива и вина, посетители фестиваля с удовольствием угощались глинтвейном и горячим грогом. Одно из заведений организовало локацию open air, где можно было, расположившись поудобнее в кресле-мешке, неспешно покуривать кальян. Услуга была востребована.

Несколько заведений представили публике мастер-классы по приготовлению самой разной еды – от прародителя современной лазаньи до фруктовых коктейлей без сахара. Но мы решили, что каждому участнику есть что показать или хотя бы посоветовать нашим читателям, дабы их жизнь стала чуточку вкуснее. И отправились на поиски оригинальных рецептов и лайфхаков. И, знаете ли, кое-что нашли!

Поклонникам японской кухни – совет от поваров суши-бара «Вассаби». Суши – штука капризная, и для их приготовления необходимы исключительно свежие продукты. Главный из них (и самый опасный) – рыба, которая в идеале должна подаваться к столу чуть ли не из рыболовной сети. Украинцам, любящим готовить суши дома, к сожалению, приходится делать выбор из двух зол – брать рыбу на рынке или в супермаркетах (и там, и там свежесть относительная). Специалист однозначно советует супермаркет: во-первых, в силу более быстрого товарооборота выше шанс взять действительно свежий продукт. А во-вторых, супермаркеты серьезнее относятся к качеству продаваемой ими продукции.

Неистовые парни из гриль-паба «Гарячі перці» угостили корреспондента фирменным грогом и рассказали, как его готовить. Грог – это традиционный английский слабоалкогольный напиток на основе виски или рома с добавлением чая, специй и фруктов по вкусу. В вариант от «Гарячіх перців» входили бехеровка, ромашковый чай, апельсиновый сок вместе с дольками апельсина, свежий имбирь и корица. Подается в горячем виде и очень хорошо согревает в сырую погоду. Рецепт на самом деле настолько гибкий, что каждый может сочетать разные ингредиенты и создавать свои фирменные варианты грога. Но две составляющие должны присутствовать обязательно: крепкий алкоголь (не водка!) и чай.

В ресторане кавказской и европейской кухни «Баклажан» шашлык готовят по нескольким уникальным рецептам. Как рассказал корреспонденту повар ресторана, изюминку их шашлыку придает уникальный состав маринада, в который добавляется виноград. Обычный мелкий синий виноград, в изобилии растущий во дворах. Перед использованием его необходимо помыть и раздавить до образования кашицы, косточки и шкурку удалять при этом не рекомендуется. По словам повара, маринование мяса на шашлык в винограде – грузинская традиция. Стоит попробовать!

Представители компании здорового питания FoodEx привезли в Кропивницкий образцы различных продуктов (естественно, здоровых и низкокалорийных), а также несколько идей. Пример неожиданной для нашего города идеи – командировочная сумка. Эксперту делается заказ на количество дней и режим работы, а он составляет рацион на несколько блюд. Готовую сумку с едой, уже готовой к употреблению, курьер доставляет прямо на дом.

Любители сладкого могут одолжить пару идей у киевской торговой марки «Мёд-Шмёд». Если просто мед для вас уже неинтересен, его можно хорошенько взбить миксером и смешать с чем-нибудь необычным. Например, с тертыми финиками и корицей. Или с мякотью клубники. Или добавить ментола и сделать вариант с оттенком мохито. Самая экзотическая версия – мед с перцем чили и паприкой. Если вы вдохновились, можете ставить свои эксперименты.

Вы знаете, где в Кропивницком вырастают самые большие тыквы? На Старой Балашовке. Жительница района, угощавшая всех желающих горячей тыквенной кашей и варениками с капустой, рассказала, что с ее огорода овощ диаметром более полуметра пришлось выносить втроем. И эта тыква – еще не самая крупная.

Отведать вкусненького пришло множество людей – заняты были все столики и лавочки, многим пришлось есть стоя. Но на праздничном настроении этот факт не сказался. Все-таки кропивничане любят вкусно поесть.