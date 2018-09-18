Группы продленного дня: все будет хорошо?

Начало нового учебного года в Кропивницком вышло чрезвычайно скандальным. Родители учеников младших классов даже вышли на акции протеста с целью сохранить для своих детей право пребывания в группе продленного дня.

Вопрос уперся в финансирование этих групп, точнее – в оплату труда воспитателей. После того, как схлынули эмоции, мы решили узнать, как обстоят дела с ГПД сейчас.

– В этом году было выделено 186 ставок на организацию групп продленного дня, – говорит начальник Управления образования городского совета Кропивницкого Лариса Костенко. – Самих групп намного больше, руководителям школ было указано урегулировать режим работы этих групп. Например, вчера я посетила школу № 6 в 17 часов вечера. В одной группе было четверо детей, в другой – пятеро, в третьей – десять. После 15 часов родители начинают массово забирать детей из школы. Для того, чтобы средства использовались рационально, мы изменили режим работы ГПД. Одни группы работают до 15 часов, другие до 16, третьи до17-18 часов. Первую неделю мы работали в несколько меньшем режиме, поскольку еще точно не знали, сколько детей будут посещать ГПД. Когда это стало ясно, всем школам были добавлены часы на ГПД – где ставка, где полставки. Сейчас в школах Кропивницкого действуют около 200 групп на примерно 400 начальных классов. То есть ГПД посещает примерно половина всех младших школьников.

А что по этому поводу говорят родители? «У нас 42 ребенка в группе. Всем наплевать». «В группе 56 детей, причем вместе сидят и первые, и четвертые классы! Куда обращаться?» Такие комментарии оставляют мамы в «Фейсбуке». Тем временем, согласно обновленному «Положению об организации групп продленного дня», опубликованному Минобразования в августе нынешнего года, количество детей в группе не должно превышать 30 человек, в инклюзивной – не более 12 детей. Разница в возрасте между детьми разных классов, посещающими одну группу, не должна превышать 2 года.

– Если поступают жалобы на то, что группа переполнена, мы изучаем ситуацию и, в зависимости от нее, принимаем меры. В школе № 34, где были переполненные ГПД, мы добавили половину ставки. Это решило проблему, - отмечает Лариса Костенко.

Корень всех трудностей с группами продленного дня кроется в источниках финансирования – их наряду с питанием для школьников оплачивает местный бюджет. Во всех школах на время продленки также действуют кружки и секции, во многих – целые комплексы и даже центры эстетического воспитания. В управлении образования считают, что платить воспитателю за ребенка, который ушел заниматься в кружке, - это нерационально. Ведь за этого же ребенка из бюджета платят преподавателю кружка.

– Мы против того, чтобы всю группу продленного дня вели на кружки, а в это время воспитатель сидел без работы, – говорит Лариса Костенко. – Именно эти вопросы и нуждались в первоочередном урегулировании со стороны администраций школ. На данный момент почти все эти вопросы улажены.

По словам начальницы городского управления образования, формирование групп продленного дня начинается с 1 сентября и занимает в среднем около недели. Протестная акция у стен горсовета, устроенная группой активных родителей 30 августа, была расценена как преждевременная. Может ли стать выходом из непростой ситуации платная продленка?

– У учебных заведений есть возможность и юридическая база для создания групп продленного дня на платной основе, – говорит Костенко. – Это хороший выход для родителей, которые, например, хотят, чтобы их ребенок занимался у определенного воспитателя. Платные ГПД работали в некоторых школах в прошлом учебном году и в целом дали положительный результат. В них занимается, как правило, меньшее количество детей, а у родителей больше возможности контролировать действия воспитателя. Родители сами могут выбирать режим работы. Это прописано в новом Положении об организации групп продленного дня.

Пока платные группы не открылись, идет только их формирование. По словам Костенко, дать четкий ответ на вопрос о наличии платных ГПД в школах Кропивницкого в нынешнем году можно будет не ранее конца сентября. Тогда же можно будет говорить о средней стоимости пребывания ребенка в такой группе.

– Стоимость зависит от многих факторов, – считает Костенко. – Первый – это количество записанных в группу детей. Второй – количество рабочих часов. Третий фактор – квалификация педагога, который будет с ними работать. Учитель высшей категории претендует на одну ставку, учитель первой или второй категории – на другую. По опыту прошлого года цена платной ГПД, в которой занимаются 25-30 детей, будет составлять от 150 до 250 грн в месяц. Соответственно, если детей меньше, то цена будет выше. Договор на предоставление услуги заключается с каждым родителем персонально, выдаются реквизиты для оплаты в банке. Наличными деньгами оплата приниматься не должна.

Честно говоря, заставить родителей платить за продленку – хороший выход из ситуации для городских властей. Тем более что во множестве европейских стран за аналогичную услугу родители платят даже в государственных школах. Можно говорить о том, что это – европейский подход. Если бы не одно «но»: на официальном сайте Минобразования висит предательский документ – разъяснение, касающееся источников финансирования ГПД. И в нем черным по белому указано, что финансирование групп продленного дня осуществляется совместно из государственного (в виде субвенций) и местного бюджетов. Труд педагогов оплачивает государство, а местная власть обязана обеспечить надлежащие условия для функционирования групп – приспособленные помещения, материально-техническую базу, материалы для учебы и творчества и т. д. При этом предусмотрена возможность получения школой средств из незапрещенных источников – например, родители могут делать благотворительные взносы для улучшения работы группы в установленном порядке. Но благотворительный взнос – дело добровольное, и его сумму определяет даритель, а не школа и управление образования…