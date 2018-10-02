John Ivan: «Ждем людей с открытыми сердцами»

Грядет событие: к нам едут рок-звезды мирового уровня. Такого Кропивницкий еще не видел и не слышал. В клубе «Провокатор» 13 октября состоится настоящее рок-шоу, на котором выступят музыканты поистине первой величины. Как их удалось «затащить» в Кропивницкий – одному Геве известно…

Благодаря организатору концерта в нашем городе Эдуарду Геве нам удалось пообщаться с некогда николаевским, а сегодня интернациональным музыкантом. Его зовут John Ivan (полное имя Ivan John Belousov). О нем пишут: украинский гитарист-виртуоз. Автор песен, основатель трэш-метал группы BESTIA, участник проекта Michael Vescera Project, сооснователь проекта The Voices of Metal (совместно с мексиканской промоутерской компанией METAL UNITED). Мы с Иваном говорили о предстоящем концерте.

– Иван, какой была ваша дорога из Николаева в Мексику?

– Дорога была не совсем прямая. Эта дорога была длиной лет в тридцать, через европейскую и американскую сцены, через музыкальный институт в Голливуде. Музыка – это моя профессиональная деятельность, это то, чему я посвятил жизнь.

А дороге в Мексику предшествовал тур с Тимом «Риппером» Оуэнсом, бывшим вокалистом мегапопулярной группы Judas Priest. После этого на меня вышел Майк Вескера, экс-вокалист Ингви Мальмстина и LOUDNESS. С ним мы записали кое-какой материал, сняли клип, и он в прошлом году приезжал в Украину. После всего этого мы с мексиканскими промоутерами целый год работали над тем, чтобы организовать проект Voices of Metal. Летом у нас был большой тур по Латинской Америке.

– В Украине вы с этим проектом впервые?

– С этим проектом – да. К нему есть интерес во всем мире: Латинская Америка, Южная, США, Европа. А сюда американец Nick Z Marino едет раньше, чем в Европу.

У меня есть возможность и желание привезти сюда этих музыкантов. Билеты сравнительно недорогие, ведь мы связываемся не с агентами, а напрямую с организаторами. И в нашей стране, где все очень сложно, эти люди должны побывать и выступить. Сходить на это все в Европе или Америке очень дорого.

– Что мы увидим на сцене?

– Будет два отделения. Первое – интересный проект из Мексики. Это официальный трибьют группы KISS – Carnival of KISS. В программе все известные хиты любимой многими группы, будут костюмы, грим и даже огонь.

А во втором отделении будет Nick Z Marino со своей программой. Она достаточно насыщенная и разно­образная. Будут звучать не только его композиции. Ник пригласил меня в качестве гитариста поработать над его альбомом. А я в ответ предложил ему в качестве вокалиста поучаствовать в моем сольном альбоме. Он уже три песни записал. В связи с поездкой в Украину возникла идея отснять видеоматериал для клипа. В Кропивницком прозвучит новая песня, которую мы с Ником записали. А совсем скоро вы сможете увидеть видеоклип. Видеоряд будет сниматься в том числе и в Кропивницком.

Будет достаточно интересно. Я думаю, для Кропивницкого, как и для Николаева, это будет необычная история. Реально таких людей здесь еще не было. Приезжают ушедшие и уходящие звезды, сомнительные составы. А это будут топовые музыканты, и посмотреть на них надо, потому что такое бывает очень редко.

– А что музыканты, которые едут, знают об Украине?

– Да не очень много. Барабанщик прислал райдер, от которого люди в Украине взялись за голову. Здесь аппаратуры, которую он заявил, даже в наличии нет. Я ему написал, чтоб он немного на землю опустился, чтоб был проще, потому что нам нужно максимально хорошо провести шоу и не заморачиваться, потому что нам не смогут это предоставить.

Когда в прошлом году приехал Майк Весера, он жил у меня в Николаеве полторы недели. Мы ехали на концерт, и он стал снимать на телефон дорогу. Сказал, что без видео в Америке никто не поверит, что в мире еще есть такие дороги. И это была городская дорога, не говоря о нашей общей Кропивницкий – Николаев. Это не плюс нашей стране, а для других людей это экзотика.

Как к людям к нам достаточно хорошо относятся. В разных странах нас принимают по-разному, а в Украине очень тепло принимают. Люди приходят с открытым сердцем и благодарят за музыку. Ждем в Кропивницком открытые сердца.