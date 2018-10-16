34 за куб: оплатим водоводу кредит?

Уже с нового года, то есть через два с половиной месяца, с абонентов областного водовода «Днепр-Кировоград» могут потребовать заплатить по 34 с копейками за подачу и отведение одного кубического метра воды. Помимо реальных затрат «на себя», мы оплатим миллионы кубов плановых потерь воды и начнем отдавать кредит, который областное предприятие брало на собственную модернизацию.

О запланированном повышении «Днепр-Кировоград» сообщил на своем официальном сайте. Учитывая, что в последний раз тариф поднимался совсем недавно – грубо с 21 до 26 гривен в июле, за полгода вода в кране для половины жителей области может подорожать в 1,65 раза.

Мотивируют, дословно, «требованиями действующего законодательства», подорожанием хлора, других реагентов, горюче-смазочных материалов, электроэнергии, запчастей, услуг и минимальной заработной платы.

– Плюс мы заложили в тариф плановую прибыль для возврата части тела кредита на 2019-й год по займу, за который мы осуществляем реконструкцию наших водопроводных сетей, канализационных насосных станций, водопроводных очистных сооружений в Светловодске и канализационных сетей в Кропивницком, – в частности, сказал журналистам генеральный директор водовода Роман Илык.

С этого места, как говорится, поподробнее хотелось бы. Договор о займе в 44,4 миллиона долларов на модернизацию областного коммунального предприятия «Днепр-Кировоград» был заключен государством и Международным банком реконструкции и развития в 2014 году.

Проводились ли, к примеру, общественные слушания, чтобы выяснить, готовы ли абоненты области оплачивать областному же коммунальному предприятию возврат этого кредита из собственного кармана? Нет, не проводились, у нас не спросили.

Обсуждался ли вопрос в, опять же, областном совете, где заседают представители интересов этих самых абонентов, жителей Кировоградщины, и в управлении которого находится водовод? Пытались ли депутаты во главе с председателем Александром Черноиваненко изыскать другие пути привлечения денег на модернизацию или погашение того кредита, о котором идет речь? Об этом, думается, стоит спросить у них.

И, наконец, самое главное: ощутили ли все мы, живущие в четырех городах и одном поселке, результаты модернизации?

Уже четыре года за реально большие для Украины деньги «Днепр-Кировоград», по словам его директора, осуществляет в том числе реконструкцию водопроводных сетей. В этом августе стартовал, как было заявлено, заключительный этап модернизации водоканалов в Кропивницком, Знаменке, Александрии и Светловодске на сумму три миллиона долларов. То есть 41 с половиной, надо понимать, уже потратили.

Тем временем по улицам Кропивницкого в любое время дня и ночи текут вода и нечистоты из многочисленных порывов. На Новой Балашовке, Кущевке, Новоалексеевке, Ковалевке, в центре города. Их работники водоканала, куроча асфальт, в том числе положенный в этом году за наши деньги, ремонтируют «чопиком» и хомутом. За всю эту модернизацию, согласно расчетам предприятия, мы с вами в следующем году вернем Мировому банку около 40 миллионов гривен.

И, к слову, в опубликованном ранее плане лицензированной деятельности на 2019-й «Днепр-Кировоград» предусмотрел 7,5 миллионов потерь и неучитываемых расходов воды. За них мы тоже заплатим.

В эту пятницу, 19 октября, в 15:00, в офисе Кропивницкого водно-канализационного хозяйства на Озерной Балке, 3-а, должно пройти «открытое обсуждение необходимости установления тарифов». Поговорим?