Аргентинское шоу в украинских тонах

Из всего круговорота событий и моря впечатлений, полученных на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, сложно выделить приоритеты. И все же на первом месте – юные украинцы. Семь золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград, завоеванных на данный момент спортсменами сине- желтой дружины, говорят сами за себя. Не совсем обычные игры Здесь нет медального зачета, что, безусловно, правильно. И здесь все настолько интересно и захватывающе даже в неспортивном плане, что боишься упустить что-то существенное. Поначалу казалось, что все это не идет в сравнение со взрослыми Олимпиадами. А потом стало понятно, что сравнивать-то и не нужно. Здесь совсем другие цели. Для большинства этих мальчишек и девчонок подобное масштабное действо, где все по-настоящему, по-олимпийскому, первое в жизни. Каждый из наших атлетов подчеркивает при личном общении, что атмосфера их просто завораживает. К моему удивлению, большинство из украинских сборников спокойно и без тени волнения дают интервью нашим иностранным коллегам на английском языке, не испытывая никакого дискомфорта. Ну и вдохновляет все то, что соревнуются участники юношеской Олимпиады в большинстве своем при переполненных трибунах. Лишь на предварительных этапах в стрельбе из лука в Техноплис-парке, расположенном в двух часах езды от Олимпийской деревни и Олимпийского парка, не было большого количества зрителей. А так практически везде аншлаги. Для тех, кто не может попасть в зал, рядом установлены большие экраны и можно наблюдать за ходом событий в прямой трансляции. Тут же можно и перекусить, что аргентинцы, кажется, любят делать больше всего. Но это тема для отдельного рассказа. Ну а если вернуться к впечатлениям спортсменов, то еще их мотивирует, что судят старты те самые арбитры, что и на Олимпийских играх, что их награждают и поздравляют спортивные легенды во главе с президентом МОК Томасом Бахом. Вот нашим гимнастам Назару Чепурному, выигравшему золото в командных соревнованиях в мультигимнастических дисциплинах, а потом еще серебро в опорном прыжке, Анастасии Бачинской, завоевавшей две бронзовые медали в многоборье и в вольных упражнениях, а также чемпиону в метании молота Михаилу Кохану медали вручал сам легендарный двукратный олимпийский чемпион Валерий Борзов. Связанные одной целью Украинские спортсмены действительно ощущают здесь невероятную поддержку. Я уже отмечал в прошлый раз, что, в отличие от больших Олимпиад, где официальные лица болеют отдельно, в Буэнос-Айресе мы все – это одна сплоченная сине-желтая команда. Спортсмены, тренеры, четверка неутомимых и никогда не унывающих журналистов – мы вместе болеем с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой, тем же Валерием Борзовым и его супругой олимпийской чемпионкой Людмилой Турищевой, министром молодежи и спорта Игорем Ждановым, а ранее с его первым замом Игорем Гоцулом, руководителями спортивных федераций и нашей олимпийской миссии. И уверен, что нашим мальчишкам и девчонкам такая дружная и громкоголосая поддержка помогает добиваться потрясающих успехов. Дважды посчастливилось следить за соревнованиями рядом с Сергеем Бубкой и Валерием Борзовым с Людмилой Турищевой. И вот нет у них никакого даже намека на вполне заслуженное и обоснованное величие. Они просты в общении и живо, я бы даже сказал непосредственно, реагируют на происходящее. Понятно, что Людмила Ивановна тонко подмечает все нюансы любимой спортивной гимнастики. Но и Валерий Филиппович, долгие годы возглавлявший профильное министерство и НОК Украины, раздосадованно увидел несущественную оплошность Назара Чепурного на перекладине, что стоило 15-летнему парню награды в многоборье. А вот Сергей Бубка удивил тем, что абсолютно не обращает внимание на приметы. Когда кто-то сказал, что надо бы сесть на то же место, где мы размещались во время завоевания золотой награды Катериной Чорний, то Сергей Назарович парировал, что все это условности, что он через это все прошел, и не особо это помогает. Тут все зависит от спортсмена, его уровня готовности и психологической устойчивости, а не от места расположения, снов перед стартом, подъема утром не с той ноги, бритья или не бритья в день состязаний и прочих спортивных предрассудков. Золотые вы наши и успешные Ничто не помешало Кате Чорний добыть свое второе золото теперь уже в командном турнире. Но это была не украинская команда, а сборная Европы-1. И в этом еще одна особенность юношеской Олимпиады, где есть возможность завоевать больше наград представителям самых разных стран. Для этого сборные составляются не по национальному признаку, а по жребию, как в мультигимнастических сражениях (акробатика, спортивная и художественная гимнастика) или по рейтингу, как в фехтовании. Сборная нашей Катерины, по словам наставника двукратной чемпионки юношеских Игр Дмитрия Рейзлина, просто обязана была побеждать. Ведь сюда были включены победители или серебряные призеры в своих видах оружия (шпага, сабля, рапира) из Венгрии, Италии, Франции и Украины. Но так получилось, что судьба золота оказалась в руках Катерины Чорний, после того, как представительница сборной Азии и Океании из Японии в бою с француженкой сократила большой отрыв европейцев с 10-ти до 3-х очков, а итальянец пробегал с конкурентом из Киргизстана отведенную минуту и была зафиксирована нулевая ничья. Вот и получилось, что Катерине Чорний нужно было набрать десять очков либо сохранить небольшой перевес за три минуты. И украинка в споре со своей соперницей по личному финалу Ксейнг Каулинь Синь Ян из Гонконга справилась с поставленной задачей. Хотя конкурентка горела желанием взять реванш и снова повела в счете, но Катя опять собралась и свела свой микроматч вничью – 8:8, что принесло команде общую победу – 28:25 и золотые медали. Вот как прокомментировала Катерина Чорний свой большой успех: – Если сравнивать эти две победы, то, наверное, первое личное золото досталось труднее. Это были первые соревнования на аргентинской дорожке, было больше волнения. Там ты за себя, а здесь твои ошибки могут исправить товарищи по команде, что немножко расслабляет. А ответственность – она велика в любых состязаниях. Но если в личном финале я была полностью уверена в собственных силах, то здесь стало немножко не по себе, когда олимпийский чемпион из Италии не смог набрать очков. Потом он объяснил, что не рассчитал время и не ожидал, что минута пролетела так быстро. Хотя, если честно, мне было все равно, с какого счета начинался мой бой. Нужно было выходить на дорожку и фехтовать в полную силу, вне зависимости ни от чего. Правда, в этот раз моя соперница по личному финалу выглядела гораздо сильнее. Ощущалось, что они с тренером проанализировали наш предыдущий бой и сделали правильные выводы. Но мы же тоже с моим наставником не почивали на лаврах, и я знала, что необходимо делать. Ну а то, что Ян Синь снова вела в счете, скажем так, это была тактическая заготовка. Главное, что я не проиграла, не подвела команду, и мы добыли золотые медали. И свои победы я посвящаю нашей любимой стране – Украине. Что касается дальнейших планов, то на взрослую Олимпиаду в Токио еще замахиваться, как говорит мой тренер, рановато, а вот к Парижу точно постараемся подойти во всеоружии во всех смыслах. Главное, чтобы травм не было, и тогда все у нас должно получиться. Чуть ранее второе золото в копилку сборной Украины принес представитель академической гребли Иван Тищенко. Честно говоря, это уже второй случай, когда мне не удается увидеть олимпийский триумф наших гребцов. Так было в Рио с Юрием Чебаном и так получилось сейчас. Но комментарий победителя юношеской Олимпиады Ивана Тищенко получить удалось: – Если скажу, что знал, что добуду олимпийское золото, то это будет неправдой. Забегать вперед не хотелось. Ведь здесь соревнования более высокого уровня, чем все те, на которых выступал раньше. Здесь все очень серьезно – и трасса, и уровень организации, и мотивация. Я же постарался отбросить серьезное волнение, сделать все то, что мы с тренером отрабатывали на тренировках и выложиться по максимуму. Сразу включил максимальную скорость, и, возможно, это стало для соперников неожиданным. Конкуренты были действительно очень серьезные, но я в этот раз оказался чуточку сильнее. Вы знаете, когда мы летели сюда, то во время пересадки встретили нашу чемпионку мира среди ветеранов, и я подержался за ее золотую медаль. Как видите, получилось на фарт. Свои же чувства и эмоции сейчас трудно передать словами. Я просто очень счастлив и благодарен всем, кто болел, кто поддерживал, кто верил в меня и особенно тем, кто сделал возможным этот большой успех. Это наша с вами общая победа. Четвертым украинцем, поднявшимся на ступень олимпийского пьедестала, стал юный Назар Чепурной в составе команды Симоны Бейлс. Тут в командном мультигимнастическом турнире сборные получили свои названия по именам легендарных атлетов. И самая серьезная компания собралась именно там, где выступал украинец. Как отметил уже после награждения сам немножко обалдевший от такого успеха Назар, он сильно волновался и боялся подвести товарищей. Но, к счастью, все получилось успешно, теперь можно радоваться и вздохнуть с облегчением. Потом у Назара будут еще близкое к награде многоборье, где он шел третьим, но допустил несколько ошибок и финишировал только шестым и два четвертых места в отдельных видах на брусьях и вольных упражнениях. Но все же свое личное серебро этот стеснительный, но целеустремленный и талантливый мальчишка заслужил. И пришла эта награда там, где сам гимнаст меньше всего ожидал, – в опорном прыжке, который никак не получался. Да и в квалификации было падение. А здесь все вышло на ура, и счастью не было предела. Своими успехами Назар Чепурной, назвавший своим кумиром Игоря Радивилова, с которым вместе тренируется и у которого многому учится, обязан любимому тренеру Ирине Надюк, которой и посвятил завоеванные медали. Потом был только один безмедальный день. А затем на вторую ступень пьедестала поднимались пловец Денис Кисиль, финишировавший вторым на дистанции 200 метров баттерфляем, бадминтонистка Анастасия Прозорова в командных соревнованиях, прыгунья в воду София Лискун, успешно выступившая на 3-метровой вышке, и Оксана Чудик, уступившая в вольной борьбе в весовой категории до 65 кг только китаянке. А вот стрелок Дмитрий Гонта в паре с мексиканкой, Анастасия Бачинская в гимнастическом многоборье, Владислав Остапенко в вольной борьбе принесли в нашу копилку еще три бронзовые медали. И вот 15 октября пришел день украинской легкой атлетики, когда сразу три наши лидера подтвердили свой статус. Метатели молота Валерия Иваненко и Михаил Кохан, а также прыгунья в высоту Ярослава Магучих не оставили соперникам ни малейшего шанса на золото ни на первом, ни на втором этапах. При этом только Валерия осталась не очень довольна своими результатами на решающей стадии. И все же чемпионка не скрывала своей радости, когда получила золотую медаль и поблагодарила своего отца – тренера, подчеркнув, что этот большой успех – его заслуга. Ярослава Могучих сияла от счастья, ведь ей не только удалось стать сильнейшей, но и обновить личный рекорд на 1 сантиметр, прыгнув на 195 сантиметров. При этом конкуренции у нашей спортсменки практически не было, и она боролась только с планкой. Такой результат они вместе с тренером Татьяной Степановой планировали и целенаправленно готовились к его штурму именно на Олимпиаде. Ну а в планах у жизнерадостной и очень позитивной девушки уже покорение новых высот и большое желание выступить через два года на взрослой Олимпиаде в Токио. Михаил Кохан также был уверен в своих силах и хотел поставить золотую точку в этом напряженном и удачном сезоне, где ему покорился юношеский мировой рекорд. Был близок Миша к тому, чтобы здесь обновить свое достижение, но не хватило нескольких сантиметров. Теперь наш чемпион хочет отдох­нуть, а свою медаль называет самой ценной, поскольку ради нее пришлось серьезно потрудиться и пролить немало пота и многим пожертвовать. Победу Михаил Кохан посвятил своей семье, где все связаны с легкой атлетикой в целом и метаниями в частности. А в его планах так же, как и у Ярославы Могучих, – стремление пробиться на Олимпийские игры и выступить там успешно. Но этим такой замечательный день не закончился, поскольку вечером еще две бронзовые медали в копилку сборной Украины положили акробаты Дарина Плохотнюк и Александр Мадей, а также Анастасия Бачинская, занявшая третье место в вольных упражнениях. Ребята-акробаты после своего выступления не скрывали разочарования, ибо настраивались на первое место. Но, видимо, нужно работать еще упорнее и доказывать арбитрам то, что мы лучшие, подчеркнул Александр. Кстати, награды в спортивной акробатике на юношеских Олимпиадах разыгрывались впервые. Так что это бронзовое достижение украинцев можно назвать историческим. Ну Настя Бачинская сказала, что медаль в вольных ей даже дороже, чем такая же награда в многоборье, поскольку хотелось закончить соревнования на такой мажорной ноте и порадовать всю Украину. В дальнейшем Анастасия собирается усложнять программу и двигаться дальше. Время неумолимо движется вперед, и юношеская Олимпиада близка к своему завершению. В этом материале я поделился только небольшой частичкой того, что удалось увидеть и услышать в Буэнос-Айресе. Уверен, что и наши спортсмены еще своего последнего слова не сказали. Так что итоги будем подводить уже на родной земле, и продолжение обязательно будет…

Автор благодарит Сергея Кузьменко, Юрия Гугленко, Максима Березкина, Александра Павленко, Руслана Згривца, Сергея Максимова, Тиграна Хачатряна, Алексея Олейника и Юлию Колесникову за поддержку и помощь в поездке на юношеские Олимпийские игры.