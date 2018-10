Они просто порвали зал

Так не хочется писать избитую фразу «такого еще не было», но без нее не обойтись. Иногда случается, что звезды сходятся таким образом, что при дополнительном воздействии человеческого фактора происходит событие, впечатлившее и потрясшее определенную группу людей. В минувшую субботу таким событием стало выступление на сцене клуба «Провокатор» заокеанских музыкантов, собравших полный зал любителей рока.

Два отделения бешеной энергетики. В первом зал порвал официальный трибьют группы KISS из Мексики – Carnival of KISS. Во втором – проект Voice of Metal с потрясающим Nick Z Marino (на фото внизу). Пришедшие на концерт местные музыканты и меломаны со стажем отметили, что на сцене – фирмА. Организатор зрелища Эдуард Гева помог с блиц-интервью. Нам посчастливилось задать несколько вопросов до концерта Nick Z Marino, после концерта – вокалис­ту Carnival of KISS Эдди Стэнли. Оба – открытые, приветливые и искренние.

«Шоу всегда шоу»

– Ник, расскажите о себе. Насколько я знаю, вы родились в стране, которой сегодня нет.

– Совершенно верно. Я родился в Югославии. Уже 23 года живу в Штатах. Место, где я родился, сейчас называется Сербия. В Америку меня позвала музыка.

– В детстве вы занимались игрой на фортепиано. А как из прилежных мальчиков, играющих гаммы, получаются монстры рока с хрипящими голосами?

– Если мы переместимся на триста лет назад, когда творили Бах и Моцарт, – они были рок-звездами того времени. Бах очень много играл, он тогда был рок-звездой в нашем сегодняшнем понимании. Я до сих пор играю и Баха, и Моцарта. И музыка, которую я играю, идет параллельно произведениям великих композиторов. Рок-н-ролл, металл очень много позаимствовали из классической музыки. Это практически та же музыка, только инструменты другие.

– Есть такой стереотип: белые не умеют играть в баскетбол, а славяне не умеют исполнять рок.

– Я не согласен. Мы опровергли этот стереотип. Вы же знаете, с кем я сейчас играю. Я из Сербии, Иван из Украины. Что еще можно сказать?

– У вас звездный коллектив, вы выступаете на больших сценах и приехали в провинцию. Что это вам дает?

– Я не сравниваю сцены, города, не делю на столицы и провинции. Шоу всегда шоу. У нас был большой тур по Малайзии, Индии, Китаю. Восьмого числа утром мы прилетели во Флориду, вечером сели в самолет и прилетели сюда. Здесь мы играем в других условиях, но это ничего не значит. Ты выходишь на сцену, и для тебя не важно, большая аудитория или маленькая. Сейчас мы больше ездим, дома практически не бываем.

– А дома семья? Кто вас ждет?

– В Сербии меня ждут мама, брат, другие родственники. В Штатах меня ждет подруга.

– Что вы будете рассказывать об Украине? Чем она вас впечатлила?

– Классная страна. Прекрасные люди, прекрасный прием, прекрасная аудитория, прекрасная еда, плохие дороги. Я родился в Югославии, меня мало чем можно удивить, а наши американцы и мексиканцы все ваши дороги снимали на видео. А в общем, все замечательно.

«Вы для нас особенные»

– Эдди, у ребят вашего коллектива есть музыкальное образование?

– Конечно, у всех есть. Я окончил музыкальный колледж. К тому же десять лет учился играть на инструментах плюс вокал.

– Почему KISS?

– Для нас это образец стиля. Мы фанаты этой группы, этой музыки, мы хотим, чтобы люди тоже слушали эту потрясающую музыку. У нас это от сердца.

– Вы все друзья?

– Мы все живем в Мехико, много лет дружим. Раньше каждый из нас был в каком-то музыкальном проекте, играли свою музыку, каверы, а потом все остановились на KISS.

– KISS вас видели, слышали?

– Мы не встречались, но мечтаем увидеться с кумирами. В мире много трибьют-групп KISS. Но видео именно наших выступлений группа размещает на своей официальной странице в Интернете.

– Как вам Украина?

– Люди очень добрые, очень теплые. Мы не ожидали такого приема. Украинцы гостеприимные. Мы рады, что у вас был такой зал. С сегодняшнего дня вы для нас особенные.

– Какой сувенир вы увезете из Украины?

– Ничего материального. Мы возьмем сердца украинцев, ваши гостеприимство и тепло.