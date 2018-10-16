Пациент, он же курьер?

Ребенку – мальчику 12 лет от роду нужно было удалить родинку – на пояснице. Сама процедура практически безболезненна и занимает несколько минут. Но оказалось, что это лишь начало долгого путешествия.

Потому что, согласно медицинским протоколам, удаленную родинку необходимо проанализировать на предмет наличия (а лучше – отсутствия) злокачественных клеток. При оглядке на экологическую ситуацию и уровень онкологических заболеваний в нашем регионе это совершенно понятно и оправданно. Сам анализ, правда, делают в неприятном месте – отделении патанатомии. Таковых в Кропивницком два – при областной больнице и при детской облбольнице. Мама ребенка после операции тут же получает от врача пробирку с биоматериалом и задание отвезти ее в одно из этих отделений. Ладно, выполняем. В патанатомии приходится заплатить фиксированный «благотворительный взнос», после чего пробирку забирают на анализ и говорят «приходите через неделю». А в указанное время маме нужно получить ответ на пожелтевшем от времени бланке и самолично (!!!) отвезти эту бумажечку хирургу.

Те, кто регулярно пользуется услугами нашей бесплатной медицины, скорее всего, подумают: «Ну и что? Сто лет действуют такие правила, чему тут удивляться». Но сейчас вокруг нас несколько иная реальность, чем даже 20 лет назад. Если из средств доставки у вас только почта, где ценную справку или эпикриз могут запросто потерять, действительно лучше самому побыть курьером и принести бумажку из одного медучреждения в другое. Но, когда врач рассматривает пациента или ответственное за него лицо в качестве курьера в век электронных писем и мобильного Интернета, это кажется не просто архаикой – больше похоже на насмешку.

На выполнение этих давно устаревших манипуляций тратятся не только время и нервы пациента. На закупку бланков, напечатанных на газетной бумаге, расходуются вполне реальные бюджетные деньги. Тратятся силы медработников, заполняющих их от руки, а этот ответ можно получить в электронном виде и распечатать на принтере. Нам думается, что от медреформы люди ждут в том числе и возможности решить проблему быстро, без необходимости убивать несколько дней на преодоление лабиринтов медицинской бюрократии.