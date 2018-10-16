В ожидании юбилея

«Этот творческий сезон я на манер музыкантов называю проходной квинтой», – отметил директор Кировоградской областной филармонии Николай Кравченко. Артисты уже сейчас готовятся к главному аккорду: следующему, 75-му концертному сезону.

В 2019 году филармония отмечает сразу несколько юбилейных дат. Главная – 80-летие самой филармонии. Кроме упоминавшегося уже выше «круглого» концертного сезона, свое 35-летие отметит ансамбль «Зоряне». В общем, основные силы будут брошены на праздничные мероприятия, и, как пообещал Николай Кравченко, это будет незабываемо. Но и в 74-м сезоне филармонии есть чем порадовать зрителя.

На минувшей неделе детская филармония открыла новый сезон праздничным концертом «Відкриваємо нові таланти», в рамках которого детские песенные и танцевальные коллективы из районов области показывали свои умения. В начале ноября состоится знаковое событие: фестиваль – конкурс талантов «Твоя мрія». Он будет длиться целых два дня – 3 и 4 ноября. Кстати, одним из членов жюри на этом фестивале будет Остап Шутко – скрипач с мировым именем. 5 ноября он вместе с сыном Романом даст концерт на радость всем поклонникам классической музыки.

24 октября состоится большой гала-концерт коллективов Кировоградской филармонии – «Осінній дивертисмент». Николай Иванович заинтриговал представителей СМИ, рассказав, что репертуар в целом обновился более чем на 90%. К тому же на «Дивертисменте» ожидается таинственный гость. Ждем сюрпризов!

Продолжена работа по привлечению молодежи – в конце октябтя состоится шоу «Драйвовый вечер», гостем которого станет финалист 5-го сезона телепроекта «Х-Фактор» Влад Ульянич.

В ноябре кировоградская филармония также любезно предоставит свою сцену артистам запорожской филармонии. Те привезут в Кропивницкий два события: сказку-мюзикл «Пригоди Крутивуса» (7 ноября, 14,00) и большую программу академического казацкого ансамбля песни и танца «Запорожцы» (в тот же день, в 18.30).

Кроме позитивных новостей, руководство филармонии прокомментировало и менее приятные события, влияющие на ее работу. В частности, Николай Кравченко отозвался о принятом в первом чтении новом законе о языке как о дискриминационном:

– Выходит так, что нам можно исполнять песни на всех языках, кроме русского. Это крайность, а в крайности нельзя впадать. Как, например, быть в случае с группой «Машина времени»? Андрей Макаревич занял четкую позицию, которую высказывал публично, участвовал в акциях протеста. Даже сейчас российские артисты, приезжающие выступать в Украину, должны брать разрешение в СБУ. С другой стороны, в Украине пока мало качественной, достойной украиноязычной музыки. В репертуаре коллективов филармонии есть песни на русском языке. Например, «Софи Лорен» авторства Преснякова. Ее перевели на украинский язык, причем переводом занималась член Союза писателей Украины Наталья Бидненко. Получилось красиво. Но перевести песню на украинский язык сложно – нужно не только сохранить смысл и стилистику, но и добиться гармоничного звучания. Я надеюсь, что окончательно закон будет принят не в той версии, которую одобрили в первом чтении.

«Софи Лорен» на украинском языке станет одной из многочисленных премьер гала-концерта. Еще публика увидит новый музыкальный коллектив – женское трио «Дежа вю». Заинтригованы? Тогда поспешите в кассу филармонии!