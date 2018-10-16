Zolotoi Vek от «ТРИ СТАР»: то, что сделано с душой

Даже не верится: уже более четверти века (в этом году – 26 лет) компания «ТРИ СТАР» радует нас уникальным лакомством, которым гордятся не только производители, но и все жители Кропивницкого. Гордость оттого, что кое в чем мы не только на уровне, но и опережаем конкурентов.

Встречайся с руководством «ТРИ СТАР» хоть каждый месяц – всегда услышишь и увидишь что-то новое, прогрессивное, уникальное. Мы не виделись год и решили «нагрянуть» в канун Дня работников пищевой промышленности Украины. Сколько всего хорошего здесь произошло! Давайте порадуемся вместе.

Глава компании ООО «ТРИ СТАР» Сергей Сухой обновления объяснил тем, что предприятие ставит перед собой амбициозные задачи: «Несмотря на то, что наши сладости хорошо известны в мире, мы увидели необходимость в ребрендинге. Теперь мы еще ближе и понятнее любителям сладких лакомств».

Ребрендинг коснулся двух торговых марок. Теперь на упаковке любимой халвы, или казинак, или драже, или грильяжа вы увидите новый логотип, ассоциирующийся с солнцем и цветком подсолнуха, и надписью Zolotoi Vek. Новая торговая марка называется Solodka Balka. Согласно истории, на территории, где находится производство компании, были поля и приемный пункт сахарной свеклы. Коренные жители города до сих пор называют этот район «Солодкая Балка». Название торговой марки было, как говорится, на поверхности. Или, если пофилософствовать, в недрах истории.

Технологи постоянно работают над новыми рецептами, новыми видами продукции. Благодаря их усилиям появились новые конфеты Brittle. Маленькая хрустящая конфетка четырех вкусов понравится всем. В проектах еще несколько новых видов продукции. Реализовать их не так просто – нужно новое оборудование. Но это для «ТРИ СТАР» только дело времени.

В этом году наша компания участвовала в самой крупной мировой выставке продуктов питания и напитков Gulfood в городе Дубай, ОАЭ. «Мы не только демонстрировали свою продукцию, но и заключали контракты. Так у нас появилось два новых партнера – в Польше и Чехии», - сообщил Сергей Сухой. География реализации продукции ТМ Zolotoi Vek расширилась настолько, что ее могут купить сладкоежки не только Украины, стран СНГ, Европы, но теперь еще и Турции, Ирака и даже Австралии.

«ТРИ СТАР» активно работает и с национальными торговыми сетями. Сергей Сухой заметил, что компания вошла в супермаркеты, в которые раньше зайти было проблематично. А в тех сетях, с которыми сотрудничали, значительно расширили ассортимент на полках. Кроме того, можно считать результативным сотрудничество с локальными, региональными торговыми точками.

И еще одна приятная новость. В Кропивницком, напротив предприятия «ТРИ СТАР», на Энергетиков, 6, открылся фирменный магазин. Здесь можно купить любой вид сладкой продукции, всегда свежей и по ценам, которые, как говорится, вас приятно удивят. Можно смело заявлять, что город в таких магазинах нуждается, так что будем ждать открытия аналогичных торговых точек и в других микрорайонах областного центра.

Как известно, сладости на этом предприятии производятся из своего сырья. «ТРИ СТАР» выращивает семена подсолнечника и в качестве и безопасности конечного продукта не только уверен, но и отвечает своей репутацией. Между прочим, контроль качества здесь на таком высоком уровне, что вызывает уважение и восхищение. Не секрет, что есть предприятия, которые получили сертификат только для того, чтобы выйти на международный рынок. Другое дело – когда предприятие открыто для аудита третьей стороны, когда партнеры могут приехать в любое время и убедиться в безопасности выпускаемой продукции на любом этапе.

«Летом этого года на нашем предприятии было четыре аудиторские проверки, которые проводили представители торговых сетей, в которые мы заходили, - рассказал директор по производству Василий Цапок. - Они проверили, насколько мы соответствуем системе ХАССП, обеспечивающей контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции». «ТРИ СТАР», естественно, соответствует.

Можно много говорить об успешном бизнесе, о рабочих местах, налогах, социальной ответственности. Но у «ТРИ СТАР» есть своя философия, которой поделился Сергей Сухой: «Если создавать бизнес исключительно с целью зарабатывания денег, ты никогда не станешь действительно успешным. Свое дело – это часть души. А то, что делается с душой, всегда будет нужно людям, стране».

И хочется еще раз обратить внимание потребителей на уникальность продукции Zolotoi Vek. Наша халва неповторима по вкусу, ее секрет в рецептуре и технологии изготовления. Все дело в ручном домешивании, с помощью которого в халве формируются определенные карамельные нити, придающие продукту нежность текстуры. Аналогичные предприятия давно от этого отказались, автоматизировали производство, удешевили. Наши – единственные, чем и объясняется популярность производимых здесь сладостей, узнаваемых во время слепых тестирований.

Еще один секрет неповторимости вкусов и популярности продукции кроется в том, что она сделана с любовью и с душой. И этого добра хватит на всех.