Очень неспешные субсидии

О том, что оформление субсидий занимает несколько месяцев, мы уже писали на страницах «УЦ». Но даже по завершении эпопеи вам придется запастись терпением. Более того – привыкать пользоваться этим качеством постоянно.

Знаете, когда и откуда наш корреспондент узнал, что субсидию, которую он оформлял в середине июля, ему начислили? В октябре, когда были получены сентябрьские квитанции за водоснабжение и газ: в них вдруг проявились суммы, начисленные с учетом субсидии. В недоумении мы отправились в Фортечное территориальное управление защиты населения, вновь посетили «Кімнату для конфіденційних розмов» – и получили заветное уведомление! Оно представляет собой лист желтой газетной бумаги формата А4 с напечатанным на нем массивом цифр и печатью. Как разбираться в этом массиве, никто толком не объяснил (под «Кімнатою» стабильно нервная очередь из 4-5 человек). А это критически важно – данный шифр скрывает тайну, как рассчитывать свой ежемесячный платеж.

Спрашиваю, что насчет так называемой зимней субсидии (поскольку ответ пришел на летнюю). «Ответы по зимним субсидиям приходят где-то в середине ноября», – отвечает мне сотрудница территориального центра. И снисходительно добавляет: «Кто несколько лет получает субсидию – те знают». Нет, не знают! Сидя в очереди, автор имела честь наблюдать работу сотрудниц на ресепшене – половина принимаемых ими звонков была о том, начислили уже зимнюю субсидию или нет. Если уведомления нет, как платить за октябрь и далее? Ответ был поразителен: платить нужно полную стоимость коммунуслуг, а потом, когда вы получите уведомление, будет проведен перерасчет, и переплата будет разбросана на следующие месяцы. В общем, самые тяжелые месяцы в году для субсидируемого – октябрь и ноябрь. Зато в декабре и январе нередко требуется уплатить символичную сумму в 1 гривню. Зачем? Это еще один сокрушительный маразм системы субсидий – специальная программа следит за регулярностью платежей. Платежи должны проводиться ежемесячно. Пропустил месяц – и субсидию снимают. Примерно треть людей пенсионного возраста, стоящих в очереди отделения «Ощадбанка» рядом с управлением соцзащиты, приходят сюда, чтобы сделать платеж в 1 гривню.

Вишенка на торте: по окончании предыдущего отопительного сезона получатели субсидий, сэкономившие электроэнергию и газ, оформили компенсацию. Это живые деньги, максимальные суммы эквиваленты стоимости 135 кВт/час электричества и 100 кубометрам газа. Прием заявок на эти компенсации стартовал в мае, а выплаты начались только сейчас.