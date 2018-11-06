«Твоя мрія»: соревнование без проигравших

Все выходные в кировоградской филармонии бурлили эмоции: здесь проходил первый международный фестиваль детского творчества «Твоя мрія», организованный при содействии благотворительного фонда поддержки творческих инициатив «Атман».

Еще до своего старта конкурс-фестиваль «Твоя мрія» привлекал всеобщее внимание своим статусом: международный. Основной вес ему придавал состав жюри – по-настоящему профессиональный и интернациональный. Возглавляла его художественный руководитель филармонии Наталья Бондаренко, а в числе судей были музыкант Альберто Каппиелло и композитор Никола Визалли, скрипач Остап Шутко, актер музыкально-драматического театра им. Кропивницкого Александр Ярошенко, преподаватели музыкально-педагогического факультета Центральноукраинского педуниверситета. Все они оценивали конкурсантов по целому ряду номинаций: театральное искусство, хореография, вокал, инструментальное мастерство, композиторское искусство и даже музыкальная теория. Последняя была неожиданным нововведением, и оценкой детских талантов в этой сфере занималась кандидат наук и преподаватель педуниверситета Юлия Локарева.

– В сценическом искусстве ценится зрелищность, - говорит она. - Во всех конкурсах подобного плана участвует много детей-вокалистов, инструменталистов, танцоров. Но в обучении музыке есть и дисциплины, которые дети откровенно не любят, – это сольфеджио и музыкальная литература. На них держится фундамент музыки, но продемонстрировать это некому и негде, это незаметные вещи. Поэтому мы ввели номинацию «Юный теоретик». Кому она будет нужна? Прежде всего, как мне кажется, музыковедам, телеведущим и конферансье. Каждый участник выбирает себе тему, на которую готовит доклад, и изучает литературу по ней, составляет рассказ. При этом он может использовать самые разные приемы в своей презентации, например, проиллюстрировать свой рассказ игрой на инструменте или спеть. У всех детей получились классные презентации, слушать и смотреть их было очень интересно.

Еще одна редкая номинация – композиторское искусство. Конкурсантов по ней оценивал гость из Италии, композитор Никола Визалли. Он не смог присутствовать на конкурсе лично, но участвовал все два дня в режиме видеоконференции (спасибо информационным технологиям). Интересно, что Визалли проявил серьезный интерес к детскому конкурсу в далеком Кропивницком и специально для него написал музыку. Нет, не гимн, а сугубо инструментальную композицию, ставшую визиткой фестиваля. Однако от детей не ждали больших и серьезных произведений – они представляли в основном авторские песни и небольшие музыкальные этюды.

«Твоя мрія» собрала под своим крылом более сотни участников из всей Кировоградской области и из соседних Черкасс. У детей из районов и сел не много возможностей показать себя и свой талант – и этот фестиваль стал для них шансом на успех. Этим шансом воспользовались юные танцоры из Устиновки и села Ровное, музыканты и композиторы из Александрии, Знаменки, Голованевска и других районов и, конечно же, дети из Кропивницкого.

– Танцевальные коллективы тяжело сравнивать, - отмечает творческий директор фестиваля Андрей Бондаренко. - Одно дело ансамбль «Конвалия» с профессиональным уровнем, базой и финансовой поддержкой, и совсем другое – танцевальный коллектив, работающий в сельском клубе в неприспособленном помещении. Прежде всего нам всем нужно сказать огромное спасибо за большой труд руководителям таких коллективов за то, что, несмотря ни на что, они прививают детям любовь к прекрасному и развивают их таланты.

Каждый фестивальный день был посвящен определенному жанровому кластеру. В первый день соревновались танцевальные коллективы, юные ораторы и теоретики, ставились театральные номера – в общем, все, что так или иначе можно отнести к зрелищному искусству. Второй день был целиком и полностью посвящен музыке. Вы не поверите, но в маленьких и ничем не приметных городках и селах нашей области живут и учатся сотни детей, стремящихся к вершинам музыкального искусства. Юные скрипачи, пианисты, флейтисты сменяли друг друга на сцене филармонии. Отдельно проводилось оценивание в номинациях «академический вокал», «эстрадный вокал» и «народный вокал». Всего в этот день жюри прослушало более 70 участников и определило самых талантливых и умелых. Однако проигравших не было – призовые места получили абсолютно все дети. С одной стороны, это выглядело непривычно – получилось около 20 участников с первыми местами. С другой, самим детям такая система оценивания понравилась. Педагоги тоже нашли в ней положительные стороны.

– От нашей студии в конкурсе участвовали 9 детей, мы взяли три первых места, - отмечает Валентина Политаева, руководитель студии художественного слова «Юность» Кировоградского областного центра детско-юношеского творчества. – Мы выступали в номинации «Художественное чтение». Этот вид творчества не так популярен, как пение, танцы или инструментальное искусство, но владение им необходимо любому актеру. Участие в фестивале оставило у меня положительные впечатления. Организация была очень четкой и продуманной по времени. Например, нам не пришлось ждать целый день, мы знали свое время выхода на сцену плюс-минус полчаса, кроме того, детям выделили отдельную гримерную. Жюри было очень доброжелательно к детям – это для них чрезвычайно важно. Их подбадривали, даже кричали «браво».

Другие участники также отмечали высокий уровень организации – все работало как часы. С другой стороны, были и грустные моменты. Например, пока «Твоя мрія» смогла предложить победителям лишь грамоты и символические подарки. Но, по словам Андрея Бондаренко, проведя первый конкурс, далее уже можно будет рассчитывать на денежные призы и даже на сертификаты на участие в других, более масштабных конкурсах.

– Вообще проводить фестиваль «Твоя мрія» мы планируем дважды в год – весной и осенью, - отмечает он. – Имея положительный опыт первого фестиваля, мы уже можем предлагать сотрудничество оргкомитетам других подобных конкурсов и сотрудничать с ними.

Будем надеяться на лучшее и держать кулаки за «Твою мрію» – если у организаторов все получится, этот фестиваль станет платформой для творческих достижений детей из районов и сел нашей области. До недавнего времени такой платформы у них не было вовсе…

Фото Павла Волошина, «УЦ».