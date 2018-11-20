Легенды старого города

В одном из недавних номеров «УЦ» мы обещали поделиться впечатлениями и воспоминаниями Александра Михайлова, связанными с некоторыми строениями в прошлом Елисаветграда и нынешнего Кропивницкого. Напомним: Александр Васильевич пересказывает только то, что сам услышал от старожилов.

Если вы посадите в автомобиль гостя из другого города или другой страны и провезете по нашему маршруту, да при этом расскажете то, что прочтете ниже, ощутите себя не только экскурсоводом, но и рассказчиком легенд. В принципе, довольно часто в музеях и на экскурсиях можно услышать фразу «согласно преданиям». Это добавляет красок и эмоций информации, которой делится рассказчик. Предлагаем вашему вниманию несколько преданий.

Покинув место, где находился склеп генерала Эммануэля, мы поехали по Николаевскому тракту. Невозможно было проехать мимо красивого старинного здания (на фото вверху). Подъехали, остановились. Рассказывали, что здесь был земский суд Елисаветграда. Позже – детприемник, во время войны – фельдъегерская комендатура. Что сейчас, непонятно: двери закрыты, вывески нет. Предполагают, что его выкупила какая-то религиозная община.

Здесь надо побродить, и вы заметите, что размер ворот – для въезда конной телеги. Забор сохранился оригинальный. Строение кирпичное, но неоднократно в течение веков покрывалось штукатуркой. Там, где она облупилась, видна красивая кладка. Решетки на окнах, кажется, тоже оригинальные. Вполне может быть, учитывая, что здесь были суд и детприемник.

Мне казалось, что я была во всех школах нашего города. Но, к своему стыду, поняла, что в седьмой имени Пушкина и даже около нее не была ни разу. Какое красивое строение! Изначально это было Пушкинское народное училище. Доподлинно известно, что строительством руководил лично городской голова Пашутин. А по преданиям, строилось училище на пожертвования состоятельных горожан. Во время войны здесь был штаб полевых войск Вермахта.

А следующий пункт нашей остановки стал настоящим потрясением. Недалеко от входа в Горсад есть старое двухэтажное строение. Тем, кто жил рядом, предки рассказывали, что это охотничий домик братьев Эльворти. Сейчас дом обложен кирпичом, а внутри деревянный. В подъезде, сразу у входа, сохранились остатки печки, которая, видимо, отапливала домик.

Рассказывали, что братья всего однажды выезжали отсюда на охоту – настоящую английскую: на лошадях, с собаками, загонявшими лис. Вспоминали, что во дворе стоял автомобиль Эльворти, изображение которого сохранилось на старых фото. После той единственной охоты в домике жила прислуга, обслуживавшая его. Сейчас там живут ромы.

Проезжая мимо нынешней «Копилки», Александр Михайлов вспомнил рассказы о том, что на этом месте всегда останавливался цирк. После войны особой популярностью у горожан пользовался «шар смерти». Это огромный шар из металлических прутьев, внутри которого ездили мотоциклисты. И еще одно представление, когда шталмейстер объявлял: «А сейчас чудеса дрессировки покажет обезьяна Тико!» И по проводу, натянутому между двумя стойками, пробегала обезьяна в маске Гитлера.

В здании, где сейчас находится ресторан «Старый круг» (ранее – «У Давида») на Винниченко, была мельница. Вверху на фасаде сохранилась звезда Давида, которую не сбили даже во время оккупации – жители ее искусно закрыли, спрятав от глаз фашистов. Проходя мимо, поднимите голову вверх.

В тридцатые голодные годы некая американская концессия приехала в наш город с целью менять продукты на ценности. Пункт приема ценных вещей организовали в бывшем доходном доме, что на улице Чмиленко (на фото внизу). Именно здесь горожане лишались своего добра. Над входом сохранилась вывеска тех времен «Столовая».

Знаете, где, по рассказам старожилов, был построен первый каменный дом Елисаветграда? На бывшей улице Фрунзе. Вообще старые постройки города можно определить по гранитным входным ступенькам и фундаментам. Это угловой дом, с толстыми стенами, несколькими входами. Во двор заходишь, как в прошлое. В подъезде винтовая деревянная лестница. Здесь даже запах другой – елисаветградский.

Под самой крышей частично отпала штукатурка и стала видна кирпичная кладка, в самом верху заканчивающаяся рядом, выложенным известняком. Это делали для того, чтобы сырость крыши не распространялась по стенам, а впитывалась белым камнем. Очень захотелось в этом доме жить. Но вход с угла заложен кирпичом. Символ нашей короткой памяти?

Наш вояж по легендам города закончился в бывшем театре завода Эльворти (на фото справа). Сейчас он известен как спортивный клуб «Зирка». До сих пор в архитектуре угадываются сцена, кулисы, можно представить, где были гримерки. Сохранился выход на балкон, два входа – для удобства зрителей. Выступали здесь и циркачи. Есть воспоминания о выступлениях Поддубного и Посунько. После театра здесь была рабочая столовая, которая называлась «обжорка».

Сколько еще всего интересного о нашем городе нам неизвестно! Если знаете легенды – делитесь. Мы с удовольствием сделаем их достоянием всех горожан.

Фото Павла Волошина, «УЦ».