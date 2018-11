«Мы просто первые»

Оркестры становятся все зрелищнее. На концерте харьковского коллектива Prime Orchestra в зал областной филармонии летели конфетти и огромные воздушные шары, зрителей купали в световых спецэффектах и волнах мощного звука.

Шоу под названием «Мировые хиты» покорило кропивничан. Сами хиты были основательно обработаны и скомпонованы в своеобразные попурри – например, композиция Satisfaction плавно переходила от вариации Rolling Stones к техно-версии Benni Benassy и наоборот, а в композицию под общим названием Queen были вмещены «Богемская рапсодия», We are the Champions и Radio GaGa. На сцену выходила и сама Королева – в таком образе вокалистка Алена Лисняк вместе с чрезвычайно артистичным коллегой Андреем Кудиновым исполнила бессмертную Love to Hate You. А затем оба перевоплощались то в бескомпромиссных рэперов (Gangsters’ Paradise), то в звезд жанра соул. Самое экстремальное перевоплощение – Ангел Смерти, исполнявший одну из песен группы Rammstein. В этом же образе Андрей Кудинов вместе с дирижером Денисом Дорошенко после концерта вышел в холл областной филармонии для фотосессии – отбоя от желающих не было!

С Денисом Дорошенко мы имели возможность пообщаться перед зрелищным концертом – он рассказал, как создавался Prime Orchestra, почему просто переигрывать популярную музыку – это неинтересно, и так ли уж отличается европейский зритель от украинского.

– Расскажите, как родился Prime Orchestra. Столь амбициозное название ему дали сразу или поначалу все было чуть скромнее?

– У нас три продюсера – Максим Максименко, Юрий Рыбалко и Алексей Хорольский. Максим является главным продюсером коллектива, Юрий – сопродюсер, а Алексей – саунд-продюсер. Идея оркестра возникла четыре года назад, после того, как они попали на концерт Depeche Mode. Первая наша программа была полностью посвящена творчеству этой группы. Со временем оркестр разрастался, в него добавлялись новые секции. В этом сезоне у нас появился хор, уже два сезона мы концертируем с ди-джеем. В Украине мы – единственный оркестр, в котором есть ди-джей, и это наша фишка. Не каждый оркестр может играть с ди-джеем и не каждый ди-джей может играть с оркестром. Кроме того, мы не занимаемся простым переложением музыкального материала, каждая композиция творчески обрабатывается, получает новое звучание. Она остается узнаваемой, но у нее появляется другое прочтение. Это гораздо интереснее и для нас как музыкантов, и для слушателей.

– Оркестр создавался на основе какого-то другого коллектива? Или все с нуля?

– Большинство музыкантов – харьковчане, но есть ребята из Черновцов, Полтавы.Никакой коллектив за основу не брался, все собиралось с нуля. Постоянной репетиционной базы в связи с этим у нас тоже нет, мы работаем с разными дворцами культуры – благо, в Харькове их много. Постоянная база – это дорогое удовольствие.

– Во что тогда вкладываются деньги? В спецэффекты, в качественный звук?

– Прежде всего в людей. Чтобы работа приносила удовольствие и делалась на хорошем уровне, нужна достойная оплата труда. Чтобы музыка звучала качественно и хорошо, нужны аранжировки. Чтобы были комфортные условия для поездок, для отдыха, для собственно работы на сцене. Сцены разные, а задача продюсеров – сделать так, чтобы с любой сцены музыка звучала на надлежащем уровне.

– И все же почему Prime?

– Prime – «первый». И это правда, мы просто первые. Мы никогда не ставили себе сиюминутных задач. Есть одна огромная цель, и мы к ней идем. Судя по этому туру, я могу сказать, что мы к ней уверенно приближаемся. Сам тур «Мировые хиты» состоит из нескольких этапов, сейчас идет второй. На первом этапе мы посещали восток страны – Донбасс, Днепропетровск, Запорожье, дали два концерта в Харькове. Сейчас мы колесим по центру и югу – Полтава, Черкассы, Николаев, Херсон, Одесса. Потом на запад, потом – в Польшу. А после этого домой, надеюсь.

– Приятно слышать, что география ваших выступлений вышла за пределы Украины. В каких странах вы уже выступали?

– Пока нам удалось выступить в странах, относительно близких по духу, – Беларусь, страны Балтии. Впереди – Польша, это будет новый опыт, но думаю, что все будет неплохо. Сужу, правда, по балтийскому зрителю, хоть и говорят, что жители стран Балтии – европейцы до мозга костей. Приехали, отыграли концерты – люди такие же, как и мы. На концерте в Таллинне нас приняли более чем положительно, восприятие музыкального материала великолепное, все очень довольны. Весной планируем опять поехать в тот регион с более обширным туром, который захватит не только столицы, но и другие города.

– При пересечении границы с музыкальной программой, подобной вашей, возникает вопрос соблюдения авторских прав – на Западе с этим строго. Вы готовы?

– Да, все договоренности соблюдены, все роялти уплачены, авторские права на аранжировки оформлены. Чтобы вы понимали – наш главный продюсер Макс Максименко является хозяином компании «Интернет-Билет Украина», он организовывает концерты звезд мирового шоу-бизнеса и знает, как с этим работать.

– Начало концерта грозило задержаться из-за капризов погоды – с первым снегом, кстати. Как вам далась дорога до Кропивницкого?

– Действительно, фура с оборудованием приехала на место позже ожидаемого, но мы все успели. Вчера мы выступали в Черкассах, и снег пошел где-то за час до начала концерта. Но утром потеплело, и он почти весь растаял, так что погода не создала нам слишком больших трудностей. Зато очень «порадовала» дорога под Смелой. Назвать это дорогой нельзя, к сожалению.

– Но до Николаева ей все-таки далеко.

– А нам как раз после вашего города ехать в Николаев…