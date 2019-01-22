Дом с Барского плеча…

Новое прочтение целевого назначения Центрального сквера в Кропивницком, которое предлагает «УЦ», вызвано целым рядом обстоятельств. Он давно перестал быть уютным местом отдыха горожан из-за обилия торговых точек и развлекательно-питейных заведений, «благодаря» чему давно пользуется недоброй славой, особенно в вечерние и ночные часы. Да и переданный в аренду на 49 лет сквер уже не находится под опекой коммунальных служб, поэтому говорить о нем как об ухоженной зеленой зоне тоже не приходится. В общем, что-то надо делать, но начинать стоит с истории.

Подземный город

Надо сказать, что интерес к истории сквера имеет некоторые особенности, связанные с блуждающими в медиапространстве легендами о подземных ходах. Приходилось читать опусы самодеятельных диггеров, то есть исследователей подземных коммуникаций, о том, что подземелья пронизывали едва ли не всю территорию Елисаветграда и что по ним можно было попадать в крепость или в казармы кавалерийского училища прямиком из центра города. Такие слухи будоражат воображение, но не имеют ничего общего с действительностью. Нам повезло, что подземная территория части сквера была обследована несколько лет назад при непосредственном участии начальника городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Сергея Коваленко. Но и это еще не все, поскольку мы имеем дело вообще едва ли не с первым случаем комплексного изучения истории застройки этой части города с использованием архивных материалов.

В середине 90-х годов прошлого столетия в городе уже вовсю интересовались территорией сквера на предмет строительства торгово-развлекательного центра, поэтому надо было знать, на чем строить. Возможно, необходимость данного обследования возникла и из-за разговоров о городских подземельях вообще, но старожилы хорошо помнят, что на месте сквера некогда были магазины, под которыми находились ледники. Но в каком они состоянии теперь и что там вообще есть, никто не знал, хотя говорили всякое, в том числе и о возможном обрушении старых подвалов. Во всяком случае, исследования пустот под сквером в 2007 году проводились также с целью «унеможливлення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру через раптове руйнування перекриття підвального приміщення, розташованого під сквером “Центральний”».

Исследователи попали в подвал через очищенные от земли и мусора проемы в ограждающей территорию сквера стенке, то есть световые окна, которые имели практически все дома исторической застройки. Они находились в фундаментной части дома и служили для освещения и вентиляции цокольных этажей или подвалов, без которых дома тогда не строились. На момент спуска в подвале было по грудь воды, поэтому первые «погружения» пришлось делать в специальных костюмах. Оказалось, что подпорная стенка, то есть часть гранитного парапета, тянущегося по периметру сквера вдоль Большой Перспективной, стоит на фундаменте более старого дома, под которым оказались совершенно целые подвалы со сводчатыми потолками. Для того, чтобы исследовать часть помещений, пришлось откачать более 100 кубометров воды, после чего можно было спокойно обойти все пространство. Подвал имеет вытянутую вдоль Большой Перспективной улицы прямоугольную форму, размером приблизительно 20 на 40 метров, с высотой сводчатых потолков около трех метров, с несколькими заложенными кирпичом коридорами, ведущими в разных направлениях. Пол вымощен уличной брусчаткой. На стенах имеются следы электрической проводки и остатки металлических дверей или ворот. Проекция на поверхность показывает, что подвал начинается примерно в районе бывшего газетного киоска и гранитной «большевистской» стелы и заканчивается в районе центрального входа в сквер с Большой Перспективной, но это только открытая часть подвала. В целом ничего сенсационного обнаружено не было, но в таком таинственном деле не могло обойтись без мистики. Желающие пообщаться с потусторонними силами или привидениями вполне могли обнаружить их присутствие в виде непонятных световых пятен на фотографиях Олега Шрамко.

Стройка прошлого века

Работая в архивах, краевед и журналист Владимир Полищук нашел документы конца позапрошлого столетия, среди которых и чертежи дома, исполненные в нескольких проекциях, на которых есть и интересующий нас подвал. Говорят, что вся территория нынешнего сквера вместе с прилегающими домами когда-то принадлежала семье елисаветградских купцов Барских. Самый известный из принадлежавших им домов – помещение нынешнего краеведческого музея. На старых чертежах видно, что к моменту проектирования двухэтажного дома, занимающего угол нынешних улиц Гоголя и Большой Перспективной, вся остальная территория сквера по периметру уже была застроена, поэтому заложенные кирпичами выходы из подвала могли вести как раз в подвалы под этими помещениями. Очевидно, это был единый не только надземный, но и подземный комплекс. Примечателен язык документов, характеризующий деловую и производственную культуру того времени: «Покорнейше просим городскую управу разрешить нам занять узаконенное число аршин тротуаров по Успенской и Большой Перспективной улицам для складирования строительных материалов на время постройки дома на дворовом месте, завещающему Д. Г. Барским». «Настоящим проект Елисаветградской городской управой 28 мая 1899 года рассмотрен и по заключению городского архитектора в пожарном и техническом состоянии признан удовлетворительным и утвержденным к исполнению. В том подписываю и печать городскую удостоверяет 22 іюня 1899 года голова управы, секретарь (подпись)». «План каменного 2-этажного дома, предполагаемого к постройке на дворовом месте завещающим городу Елисаветграду Д. Барским, состоящим в 1-й части города Елисаветграда».

Как видим, стройка в Елисаветграде велась с соблюдением необходимых строительных и санитарных норм, без малейшего намека на самострой даже на собственной земле, поскольку вся территория нынешнего сквера принадлежала Барским. Но самое интересное, что вновь строящийся дом Дмитрий Барский завещал… городу! То есть потомкам елисаветградцев.

Потомки распорядились недвижимостью Барских по-своему. Когда после войны снесли развалины соседнего Успенского собора, на его месте несколько лет существовал сквер, а потом власти решили, что на полученной в наследство территории православного храма самое место для строительства здания обкома компартии. При этом находящийся здесь сквер было решено как бы сместить как раз на «дворовое место» Барских. Сначала он существовал сам по себе, а дома по периметру нового сквера – сами по себе. Потом кто-то решил, что его надо расширить за счет сноса помещений, в том числе и описываемого нами двухэтажного дома, очень похожего на другие угловые дома, построенные в те времена, например, на углу Большой Перспективной и Дворцовой.

Уничтожение плодов трудов «строителей капитализма» отметили сооружением на месте входа в дом Барского гранитной стелы в честь достижений «строителей коммунизма». Замена явно неравноценная, но вот когда это произошло – тоже не вполне ясно. На фотографии еще «живого» добротного двухэтажного дома Барского видны некоторые детали в виде проезжающего перекресток «горбатого» «Запорожца», а также одежды и причесок жителей. Похоже, что дом снесли не позже начала или середины 70-х годов прошлого столетия, практически на глазах нынешнего старшего поколения, но память о нем среди жителей города уже испарилась.

Это исследование застройки отдельного участка исторической части города свидетельствует, что необходимо выделять деньги для проведения подобных поисков, более того, сделать их плановыми, возможно, и при участии отдела по защите исторического наследия горсовета Кропивницкого. Оказывается, легко потерять не только материальное наследие, но и память о нем.

Продолжая тему, отметим, что проекта сквера «Центральный», наверное, не существовало, поскольку некоторые нюансы свидетельствуют об отсутствии полноценного проектирования. Например, толщина насыпного грунта, на котором растут деревья, составляет всего 50 или 70 сантиметров. Из-за этого корни в поисках влаги проникли в подвальное пространство, что свидетельствует о недостаточной устойчивости насаждений. Деревья уже довольно старые, поэтому стоит всерьез подумать и о безопасности прохожих, и о дальнейших планах реорганизации территории. Похоже, что для реализации активно обсуждаемого ныне проекта обустройства на месте сквера подземной парковки нужно не так и много, ведь не исключено, что добротные подвалы расположены под большей частью территории, то есть значительная часть работ по выемке грунта уже проведена, а возможность разбивки над ней современного сквера уже доказана самой жизнью.