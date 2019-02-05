Больничный через Интернет

С 1 января заявки на финансирование в Фонд социального страхования Украины можно подавать в электронной форме, предварительно заключив договор на электронное обслуживание. Этот небольшой, но важный нюанс значительно облегчил работу бухгалтерам предприятий.

– Это очень удобно, – отмечает Татьяна Лепетюк, главный специалист отдела страховых выплат, материального обеспечения, медицинских и социальных услуг Кропивницкого отделения Управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Кировоградской области. – Чтобы пользоваться услугой пересылки документов в электронном виде, нужно только заполнить шаблон договора – тоже электронный. Необходимость лично приносить документы осталась разве что у физических лиц – предпринимателей, не имеющих нужного программного обеспечения. Таких совсем немного.

Больничные листы – головная боль любого бухгалтера. С июля 2015 года в порядок начисления больничных были внесены изменения. Так, с этого времени компенсация заболевшему сотруднику начисляется не за рабочие дни, а за календарные.

– Это значит, что при начислении помощи по временной утере трудоспособности считаются и выходные, и праздничные дни – все время, в течение которого человек болел, – говорит Татьяна Викторовна. – Такой порядок был введен Постановлением Кабмина № 439. По нему же при начислении больничного теперь берется в расчет период не 6 предыдущих месяцев, как было ранее, а 12 месяцев. Однако расчет дневного размера средней заработной платы, с которого насчитывается сумма компенсации по больничному, также считается в календарных днях.

Больничные листы делятся на три категории: по общему заболеванию, по уходу за больным ребенком и по беременности и родам. По каждой выплате – свои особенности начисления! Например, первые пять дней болезни по общему заболеванию обязан оплатить работодатель, остальные дни оплачивает Фонд социального страхования. Если человек теряет трудоспособность по уходу за ребенком, ФСС оплачивает весь период нетрудоспособности. Размер выплаты зависит от средней зарплаты в течение последних 12 месяцев и предыдущего страхового стажа.

В связи с повышением минимальной заработной платы, с 1 января выросла и минимальная дневная зарплата – со 122,31 до 137,19 грн. На размер выплаты влияет также страховой стаж. Если он составляет менее 3 лет, вы получите всего 50% выплаты, от 3 до 5 лет – 60%, от 5 до 8 – 70%, 8 лет и более – 100%. Важно также, сколько месяцев вы работали в течение года – если менее шести, то при всем желании и большом предыдущем стаже компенсацию по больничному вам рассчитают, исходя из минимальной зарплаты. Если более 6 месяцев, вы имеете право на оплату по дневному размеру своей текущей зарплаты.

Самое интересное начинается, если в течение подотчетного периода вы сменили место работы. Чтобы произвести расчеты по больничному листу, вашему бухгалтеру придется работать с данными о зарплате с вашего предыдущего места работы. А взять их можно только в… Пенсионном фонде. Результат вполне предсказуем – большие очереди в ПФУ, с которыми пока никто не может справиться. Чтобы решить эту проблему, работодателям даже предоставили доступ к электронному реестру ПФУ, но пока это мало влияет на сложившееся положение дел.

На данный момент ФСС проводит финансирование заявлений-расчетов (так называются документы, подаваемые бухгалтерами в Фонд на основании расчетов по больничным листам сотрудников), поданных в начале января. В нынешнем году размер выплаты немного повысился. Но, оглядываясь на все перипетии и подводные камни, связанные с выплатами по временной утере трудоспособности, хочется еще раз от всей души пожелать и себе, и нашим читателям: будьте здоровы!