На полицию надежды нет?

Нашего земляка, молодого музыканта из Знаменки, участника шоу «Голос країни» и национального отбора на «Евровидение» Андрея Хайата (KHAYAT) избили в вагоне киевского метро. Об этом сообщили многие украинские СМИ, ссылаясь на комментарий Андрея «КП в Украине».

Сообщают, что Андрей с другом ехал в метро на акустический концерт. К ним подошли несколько парней, один из них спросил музыканта: «Это ты из телека?» Учитывая то, что в последнее время, после телешоу, Хайата многие узнают, он ответил утвердительно и протянул руку для приветствия. Вместо ответного рукопожатия парень получил удар в лицо.

По словам парня, компания стала избивать двух друзей, и никто из пассажиров не попытался прийти на помощь, даже мужчины в форме Нацгвардии. Сейчас певец чувствует себя хорошо, в отличие от его друга, которого били ногами в лицо. Андрей сказал в комментарии изданию, что побои не снимал: «С полицией никаких дел не хочу иметь. Все равно это ни к чему не приведет. В Украине так все происходит, что вследствие каких-то событий можешь стать обвиняемым. Мне не нужны разбирательства. Слава Богу, что не было ножа или еще чего-то».

На личной странице в соцсетях KHAYAT разместил свое фото со следами побоев и написал: «Хейтеры, я люблю вас»…

К сожалению, или даже к ужасу, бьют не только в столице. В прошлую субботу вечером был жестоко избит молодой парень из Кропивницкого, известный своими стихами об АТО, Денис Бирзул. В центре города нетрезвая компания юнцов напала на Дениса и его друзей. В результате молодой поэт оказался в больнице, у его друга сломана рука. По этому факту начато уголовное производство, и «УЦ» будет следить за ходом расследования.

На страничке Дениса в ФБ размещены слова: «Если человек делает нам больно, значит, он сам глубоко несчастен»… Два молодых, но уже мудрых парня пытаются понять и оправдать жестокое общество.