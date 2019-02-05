На пороге большой эпидемии

Все чаще в СМИ звучат предположения о том, что в Украине может быть объявлена эпидемия кори. Количество заболевших этой опасной болезнью продолжает расти, причем у нынешней вспышки есть свои особенности – наряду с непривитыми болеют и привитые. Кроме того, имеется еще одна угрожающая тенденция – эта вспышка приходится на сезонный пик заболеваемости гриппом.

«УЦ» уже неоднократно писала о том, что такое корь и чем она опасна. Однако, к сожалению, приходится писать снова – в Кировоградской области количество заразившихся этой инфекцией стремительно растет. Только на прошедшей неделе, по данным Кировоградского областного лабораторного центра, в области были зарегистрированы 9 случаев заболевания корью, из них пятеро – дети. А с 1 января диагноз «корь» был поставлен 32 жителям области, среди них 9 детей. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович предложил ограничить участие детей в массовых мероприятиях, дабы избежать распространения инфекции.

– В стране действительно есть вспышка кори, - говорит замначальника Кировоградского областного лабораторного центра Надежда Оперчук. - Это хорошо видно, если посмотреть статистику за предыдущие годы. Так, в 2015 году в области не было зарегистрировано ни одного случая кори, в 2016-м был один случай, в 2017-м уже имелись 17 случаев заболевания, и в 2018 году мы зарегистрировали 434 случая, из них 209 – дети. Эта ситуация на самом деле не является неожиданной. Она – закономерное следствие снижения порога иммунизации населения.

Надежда Ивановна дала нам интересные статистические данные, заставляющие крепко задуматься. В 2014 году эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ опубликовали рейтинг стран по уровню иммунизации населения, начиная с самого низкого. Украина оказалась в этом списке на втором месте! На тот момент уровень иммунизации от кори в стране составлял менее 50%.

– Чтобы сформировать полноценный иммунитет против кори, нужно сделать две прививки. Первая делается в возрасте 1 год, вторая – в 6 лет, - объясняет Надежда Оперчук. - По состоянию на 2016 год всего 45,9% населения Кировоградской области были сделаны прививки в возрасте 1 года, и всего 11,4% – в возрасте 6 лет. У оставшейся части населения иммунитет отсутствует, за исключением единиц, переболевших этим заболеванием. Чтобы сформировать надлежащий коллективный иммунитет, вакцинацией должны быть охвачены 95-97% населения.

Называть страну-лидера антирейтинга Надежда Ивановна не стала – дабы не провоцировать обидных сравнений.

Причина столь низких показателей сложна и многогранна. В первые постмайданные годы страну лихорадило – в том числе на медицинском фронте. Кировоградская область в 2016 году лишь наполовину была обеспечена вакцинами КПК (корь, краснуха, паротит), в других областях положение дел обстояло не лучше. Но проблема нехватки вакцин возникла вовсе не в 2014 году, а намного раньше. Автор лично несколько лет подряд, начиная с 2006 года, держала тесный контакт со своим педиатром – только так можно было в числе первых узнать о том, что наконец-то поликлиники получили вакцину, и успеть (!) привить своего ребенка, пока она не закончилась. И такая ситуация была не только с прививками КПК, намного хуже дела обстояли с вакциной АКДС, защищающей от трех смертельных болезней: столбняка, дифтерии и коклюша. Но уже тогда многие родители отказывались делать своим детям прививки, руководствуясь некими идейными соображениями, - набирало обороты движение антипрививочников.

Самая распространенная причина отказа – якобы вакцинация вызывает аутизм. То, что вероятность заболеть, например, туберкулезом в стране, где с 1995 года объявлена эпидемия этого страшного заболевания, намного выше, остается вне их внимания.

Однако оставим соображения этих людей и упомянем об одном очень распространенном факте, вносящем сумятицу в нынешнюю ситуацию с корью: родители-антипрививочники, как и все прочие, отдают своих детей в детские сады и школы. Для этого нужны справки о прививках – без них ребенка в учреждение не возьмут. И люди идут на нарушение закона, покупая эти справки у недобросовестных врачей. По словам главврача Центральной городской больницы Кропивницкого Александра Артюха, для большинства пациентов инфекционного отделения, поступивших с диагнозом «корь», выяснить, были ли они на самом деле привиты, очень сложно.

– На сегодня в больнице лечатся 12 человек с клиническим диагнозом «корь», - говорит он. - Все взрослые, пребывают в состоянии средней степени тяжести. Все говорят, что у них есть прививки от кори, но как оно в реальности? Это практически невозможно проверить. Пока лабораторно подтвержденных диагнозов по этим людям у нас нет – на соответствующие анализы уходит до 12 дней, - но клиническая картина типична для кори.

Вместе с тем, по данным, которые озвучила нам замначальника областного лабораторного центра, из 32 заболевших корью в области с начала нынешнего года 27 не имели прививок либо имели одну (сделанную в возрасте года), чего недостаточно для формирования полноценного иммунитета. Лекарств от кори не существует, и единственный действенный метод защиты – вакцинация.

– Мы призываем людей вакцинироваться, - отмечает Надежда Оперчук. - Сделать это не поздно, вакцин в медучреждениях достаточно. На данный момент в области есть 39 с половиной тысяч вакцин – этого более чем достаточно и для плановой вакцинации, и для эпидемиологической. Вакцины комплексные, от кори, краснухи и паротита, бельгийского и американского производства. Противопоказания к вакцинации минимальны: температура тела 38 градусов и выше, тяжелые аллергические реакции, иммунодефициты, беременность.

Эпидемиологическая вакцинация – это прививки людям, имевшим контакт с больным. Корь относится к так называемым летучим вирусным заболеваниям и чрезвычайно заразна. Пока, по словам Надежды Оперчук, в Кировоградской области ситуация стабильна.

В эти зимние дни вместе с корью по просторам нашей области «гуляет» и грипп. И хотя количество заболевших относительно невелико, сочетание этих двух вспышек несет дополнительную опасность. Первые симптомы кори практически идентичны с гриппом – высокая температура, головная боль, ломота в теле, кашель. Характерная сыпь появляется лишь на 4-5 день, и за это время больной может заразить массу других людей, начиная с родственников и заканчивая случайными попутчиками в общественном транспорте. В подобной ситуации специалист лабораторного центра рекомендует сделать анализ на уровень антител к вирусу кори.

– Статистика утверждает, что привитый человек тоже может заболеть, - говорит Надежда Оперчук. - Анализ покажет, насколько вы защищены. Сделать его можно в любой частной лаборатории. Лабораторный центр также делает этот анализ.