Велика реконструкція починається

З 8 лютого в Кропивницькому будуть змінені деякі маршрути руху автомобільного та пасажирського транспорту, що пов’язано з початком реалізації проекту по реконструкції арки.

Начальник управління капітального будівництва міської ради Сергій Білокінь повідомив, що на одному з польських заводів почалося виготовлення головного елементу правої частини майбутнього шляхопроводу – умовно кажучи, труби (лівою вважається існуюча арка). Роботи по виготовленню труби проавансовані й триватимуть півтора місяці, після чого основну деталь арки, діаметром більше 5 метрів, частинами доставлять на спеціальний монтажний майданчик в Кропивницький, де і зберуть конструкцію довжиною 27 метрів. Потім, під час наданого Одеською залізницею «вікна», її вмонтують у заздалегідь підготовлене ложе, після чого почнеться поетапне заповнення будівельними матеріалами навколишнього простору, включаючи формування проїжджої частини всередині нової арки та залізничних колій над нею, та здійснюватиметься монтаж інженерних комунікацій. Сергій Білокінь каже, що це складний і відповідальний етап робіт, які будуть тривати близько 20 днів і проводитися в тісній співпраці з керівництвом залізниці: «Будемо працювати в три зміни без вихідних».

Після закриття залізничного «вікна» будуть проводитися роботи по нарощенню довжини арки до проектних 34-х з половиною метрів, а потім настане черга лівої частини арки. Втім, цей етап реконструкції буде стосуватися лише заміни дорожнього покриття, а сам історичний вигляд споруди буде збережено в первісному вигляді. Масштабні роботи триватимуть кілька місяців, а їх завершення можна буде очікувати не раніше середини осені 2019 року.

Перед початком облаштування правої частини арки конче необхідно провести комплекс робіт по демонтажу та заміні існуючого каналізаційного колектора, який проходить від вулиці Братиславської до вулиці Ельворті. Обсяги робіт по заміні колектора досить значні, зокрема, потрібно буде вибрати й перемістити більше 8 тисяч кубометрів грунту, і це потребуватиме тимчасової зміни маршрутів руху транспорту.

Головний спеціаліст управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради Валерій Пугач повідомив, що на період вищезазначених робіт підготовано проект рішення виконавчого комітету щодо тимчасової організації одностороннього руху по вул. Ельворті з 8 лютого від вул. Київської до вул. Братиславської: «При цьому рух міських автобусних маршрутів № № 3, 15, 46 та 104 в напрямку руху з Новомиколаївки буде організовано вулицями Короленка, пров. Об’їзному, вул. Полтавській, Маланюка та Чикаленка. З моменту початку основного комлексу будівельно-монтажних робіт рух транспорту по вул. Ельворті буде обмежено на відрізку від вул. Київської до вул Братиславської, при цьому рух міських автобусних маршрутів № № 3, 15, 46, 104 в напрямку руху з Новомиколаївки буде організовано вулицями Короленка, пров. Об’їзному, вул Полтавській, Маланюка, Чикаленка.

Рух вищезазначених автобусних маршрутів в напрямку до Новомиколаївки буде організовано вулицями Чикаленка, Чорновола, Маланюка, Полтавській, пров. Об’їзному та вул. Короленка. Рух міського автобусного маршруту № 21 буде організовано по вул.Чикаленка, Чорновола, Маланюка, Полтавській, пров. Об’їзному, вул. Короленка, Вас. Нікітіна та продовжено до вул. Братиславської». Ця схема руху транспорту буде діяти на період виконання робіт, після чого буде відновлена схема руху транспорту відповідно до діючої мережі автобусних маршрутів.