На техосмотр – в соседнюю область

В Кировоградской области сегодня нет ни одной аккредитованной СТО, где можно было бы проверить автомобиль и получить протокол проверки технического состояния транспортного средства. За этим ездят в соседние области.

Напомним: обязательному техосмотру подлежат не все ТС, а грузовые автомобили, авто, перевозящие опасные грузы, автобусы, легковые автомобили, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения дохода, такси – раз в год или два. Управление автомобилем с просроченным ТО предполагает штраф в размере 340 гривен.

Как объяснил «УЦ» заведующий сектором обязательного технического контроля и перевозки опасных грузов Регионального сервисного центра МВД в Кировоградской области Александр Баланда, 21 предприятие нашего региона, осуществлявшее техосмотр, обязано пройти переаттестацию. Согласно письму Мининфраструктуры, имеющиеся у СТО свидетельства об аттестации утратили силу 1 января этого года. Теперь необходимо получить аттестат об аккредитации нового образца.

Александр Николаевич заметил, что еще 1 января 2016 года вступил в силу Закон Украины «О метрологии и метрологической деятельности», которым был предусмотрен срок действия свидетельств об аттестации до 31 декабря 2018 года. То есть у субъектов обязательного технического контроля было три года для переаттестации. Почему они заранее не начали этот процесс – вопрос.

Владельцы транспортных средств, подлежащих техосмотру, вынуждены ездить в другие города. Ближе всего к Кропивницкому, и туда ездят автовладельцы, – это Черкассы, Кривой Рог, Кременчуг. Хотя уже оштрафованные водители опасаются быть наказанными еще раз, находясь в пути. Повторное нарушение предполагает лишение прав от 3-х до 6-ти месяцев или админарест от 5-ти до 10-ти суток.