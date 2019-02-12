Ярынич: «Я не проголосую за такого министра»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которой суд запретил исполнять обязанности, зря игнорирует его решение, есть вопросы и непосредственно по поводу ее деятельности на посту.

Об этом в эксклюзивном комментарии «УЦ» заявил представитель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Константин Ярынич. Если кандидатуру теперешней и.о. все-таки внесут для утверждения парламентом, он за нее голосовать не будет, также отметил нардеп.

– Мы живем в правовом государстве, и если есть решение суда, его нужно исполнять или обжаловать. А не обращать на него внимания – то, что пытается делать Супрун, – абсолютно неправильно, – считает Ярынич.

Он уточнил также, что «двойное гражданство» – только одно из оснований для судебного вердикта. Другая – исполняющей обязанности нельзя быть дольше трех месяцев, а Супрун исполняет уже почти три года.

– Действительно есть американский паспорт, это доказано, – констатирует парламентарий. – Второй паспорт, украинский, никто не видел. Президент дал гражданство, но взяла ли она его – это другой вопрос. Ведь если она берет украинский паспорт, то должна сдать второй.

Доводы критиков отстранения американки, касающиеся возможного срыва закупок медикаментов, поставок вакцин и т.п., он считает необоснованными.

– В любом учреждении есть кому ставить подписи, если начальник в больнице или в отпуске. На момент принятия судом решения ее не было в Украине уже неделю, что у нас, закупки остановились? Но это раздувается. Подключено огромное количество «ботов» в соцсетях, которые кричат «отдайте нам Супрун», – отмечает Ярынич.

По его мнению, каким бы ни было окончательное решение судебной системы – сейчас, скорее всего, будет апелляция, потом, возможно, кассация – прецедент уже подрывает основы распределения полномочий между органами государственной власти в стране.

– Не нужна тогда Рада, мы всех в Кабмине через «и.о.» назначим. У нас парламентско-президентская республика, парламент принимает эти решения, – говорит нардеп. – Если Супрун становится гражданкой украинского государства, ее кандидатуру можно подавать на утверждение. Я говорю со своей точки зрения, я никогда не проголосую за такого министра. Есть много вопросов. Это вопросы Счетной палаты, где говорят, что уже второе масштабное исследование деятельности МОЗ выявляет уголовные нарушения. Неиспользование денег Мирового банка, только пеня за это составляет уже три миллиона долларов. Когда эпидемия кори в стране, и.о. министра находится за рубежом. У нас нет государственного санитарного врача – она его не назначает. А для того, чтобы признать эпидемию, нужно представление государственного санитарного врача… Но самое главное, чего не хватает на сегодня, – это документальной базы. А если ее не хватает, то непонятно, на каких основаниях этот человек допущен к государственной тайне, меняет структуру, делает закупки, ставит подписи и так далее.

На вопрос «кто, если не Супрун», по словам Ярынича, может ответить, опять же, только коалиция – предложить кандидатуру, которую потом уже премьер-министр внесет в парламент для утверждения. Его прогноз – ситуация с должностью главы Минздрава так или иначе разрешится по завершении «переправы», то есть после выборов.

– Нам нужен министр здравоохранения, – подчеркивает народный депутат. – Времени не так много, до 2020 года нужно много всего успеть. Самое главное – страховая медицина, о которой сейчас, на фоне этих процессов, никто не думает.