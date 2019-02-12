Звучит красиво: «Музей искусств»!

На прошедшей неделе руководство Кировоградского областного художественного музея отчиталось о проделанной работе и поделилось планами на будущее. Среди этих планов – площадь искусств, освоение нового помещения, создание экспозиции медалей и монет и празднование юбилея.

2018 год для худмузея выдался чрезвычайно насыщенным. Учреждению – ни много ни мало – 25 лет. Эту дату отметили тематической выставкой.

– Мы решили, что не будем специально приглашать никого, просто разместили информацию о событии в социальных сетях, – рассказала директор музея Татьяна Ткаченко. – И мы были приятно удивлены тем, сколько людей пришли нас поздравить. Были представители власти, общественности, военные, дети. Мы были растроганы этим, потому что такое внимание показывает, что мы действительно работаем на благо громады, и громада это чувствует и ценит.

Музей получил к памятной дате множество подарков, но самыми ценными стали новые полотна от лучших друзей музея – кировоградских художников.

Коллекция фондов художественного музея в нынешнем году пополнилась несколькими десятками уникальных работ, любезно предоставленных известным медальером Вячеславом Поповым. Вместе с уже имеющимися экспонатами эти работы станут основой экспозиции нового помещения – зала медалей и монет. Ранее недостаток выставочной площади не позволял организовать такой зал, однако с недавнего времени это стало возможным: департамент культуры, туризма и культурного наследия Кировоградской ОГА передал в пользование художественному музею часть здания Нацбанка.

– Это было волевое решение главы облгосадминистрации Сергея Кузьменко, – отметила директор худмузея. – Мы всем коллективом обращались к нему, говорили, что нам тесно.

В новом году команда КОХМ вместе с представителями городской власти и активной общественности намерена-таки завершить историю с муралом на северной стене музея.

– От проекта никто не отказывается, он приостановлен в связи с необходимостью закончить ремонтные работы на фасадной части и кровле. Однако все предложения по данному проекту мы сохраняем и продолжаем прием новых. Лучшее будет отобрано компетентным жюри.

От членов жюри проекта, кстати, поступило предложение не ограничиваться одной стеной, а расписать весь музей. Во время отчета Татьяна Ткаченко продемонстрировала несколько эскизов фасадной части здания с изображением работ Андрея Липатова, а также озвучила намерение переименовать музей, несколько сменив ему специализацию:

– Мы ждем нового названия области, чтобы подготовить пакет документов для переименования. Каким будет окончательное название, еще неизвестно, но предварительно оно звучит как «Коммунальное учреждение “Музей искусств” областного совета». Мы позиционируем себя именно как музей искусств, поскольку в этих стенах уже давно проходят мероприятия, относящиеся не только к художественному, но и ко всем другим формам искусства. Это и акция «Театр в музее», и презентации книг, и музыкальные вечера.

В общем, если все планы осуществятся, к концу года нас встретит обновленный музей с новым именем.