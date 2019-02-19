Тренер отельеров Александр Чорный

Нашему проекту, придуманному Ольгой Степановой, несколько лет. Ольга шерстила Интернет, ворошила тысячи страниц в библиотеке, чтобы найти ценные и интересные факты о выходцах из наших краев, добившихся высот и признания в мире. Ее герои жили в прошлом (позапрошлом) веке, не о каждом теперь можно рассказать что-то личное, уникальное, оригинальное.

Но у нас есть немало земляков – неординарных личностей, наших современников, которые, как птенцы, выросли, вылетели из гнезда и достигают высот каждый в своей сфере деятельности. Мы решили знакомиться с ними, теперешними, чтобы они помнили, с чего и где все начиналось, а мы ими просто гордились.

Когда-то он был нашим коллегой. Всегда уравновешенный, приветливый, содержательный. Внешне спокойный, но чувствовалась внутренняя сила, потенциал, который ему не давал покоя, заставлял быть в поиске. И Александр себя нашел. Кто бы мог подумать (он и сам не предполагал), что это будет гостиничный бизнес? Нет, он не владелец отеля, не администратор. Просто он все об этом знает и учит других. О пути, по которому он пришел к любимому делу, в нашем с ним интервью.

– Саша, начнем с биографических данных. Расскажи, где родился, где учился.

– Я родом из маленького села Копанки Маловисковского района. Там окончил школу. Потом была учеба в Кировограде: сначала юрфак техникума Сая, затем – истфак педуниверситета. Работать начал с «Народного слова».

– А как ты, юрист и историк, стал журналистом?

– Случайно. Я всегда много читал – крестная вовремя подсадила меня на литературу. Еще в школьные годы мне хотелось не только читать, но и писать. Это была моя маленькая мечта. А родители хотели, чтобы я вернулся в родное село и работал историком в школе, с чем я был категорически не согласен. Слава Богу, в какой-то момент родители меня услышали, поняли и поддержали. Для меня это было очень ценно и важно. Я люблю свое родное село, но понимал, что, оставаясь там, могу упустить свои возможности.

У меня не было опыта работы в журналистике, но главред «Народного слова» Валерий Мятович поверил в меня. Месяца два я стажировался, старался себя зарекомендовать. Я очень хотел научиться писать, поэтому работал без выходных и по ночам. До сих пор помню свою первую опубликованную заметку – о коровьем бешенстве. Потом мне доверили спортивную рубрику, потом «криминал». Так я проработал около трех лет. Была еще газета «Наш бизнес». Это была следующая моя ступенька, и там я был главным редактором.

– А потом ты увлекся PR-технологиями…

– Да. В 2007 году я пошел к Павлу Штутману на «Гидросилу» на должность PR-менеджера. Там я проработал год. И стремление что-то менять, которое во мне было по окончании школы, возникло и в этот раз. Тесновато мне стало. Хотелось двигаться дальше, развиваться. И когда, если не сейчас?

– А ты точно знал, куда двигаться?

– Хотел или в PR, или в «медийку», журналистику. Мне эти направления очень нравились, дразнили и манили меня. Я стал искать работу в Киеве. Это продолжалось около полугода. Было много предложений, но я твердо решил не соглашаться на первое попавшееся, а искать то, что мне подходит, что отвечает моим желаниям и требованиям.

Я раз пять ездил на собеседования в Киев. Одно из них было на радио «Мелодия». Здесь совпало все: их требования и мои желания. Я переехал в столицу и начал работать на радио PR-менеджером. Это было очень жестко. Условия работы, темп жизни, количество задач, которые были на тот момент в Кировограде, несоизмеримы с киевскими. Мне пришлось вникнуть в новую отрасль: сетки, выходы, «медийка», контракты, спонсорство. Плюс я попал в предвыборный период, и мне пришлось составлять рекламные споты. Это было драйвово, прикольно, и это был прекрасный опыт работы в многозадачности, в жестких дедлайнах. Мне очень нравилась работа на радио «Мелодия», но грянул кризис.

– Финансовый кризис 2008-го…

– Именно он. Начались задержки с выплатой зарплаты, два-три месяца без денег, а мы с женой снимали квартиру, и надо было за что-то жить. А месячная стоимость съемной квартиры – это примерно средняя зарплата по рынку. Я стал искать выходы, варианты, и поиски привели меня в журнал «Работа и учеба». Но там я был не пишущим, я возглавлял коммерческий отдел.

Странное стечение обстоятельств, но оно мне помогло и помогает до сих пор в работе с цифрами, бюджетами, планированием, делегированием, контролем. Наверное, так было надо, так было суждено.

– То есть ты, гуманитарий, окунулся в цифры?

– Да, мне пришлось достаточно серьезно ломать себя. Начались встречи, переговоры, бюджетирование, планы… То, что мой гуманитарный мозг сначала не хотел воспринимать, сопротивлялся, порывался вернуться в зону комфорта. Но я справился и получил дополнительный опыт.

Я продолжал искать себя и попал в журнал «Академия гостеприимства». Это был стартап: вышел нулевой выпуск, а я в качестве главного редактора делал первый и следующие. Это был гостиничный рынок, который впоследствии стал для меня родным. Я мало что знал о гостиничном бизнесе. Только то, что гостиницы есть, в них можно забронировать номер и жить. А как это все работает, было непонятно. Но я довольно быстро окунулся во все это, вник, понял. Мы выпускали журнал, начали проводить тренинги для отельеров. Я приложил руку к организации форума, который до сих пор живет и здравствует, собирает ежегодно по триста человек.

– Все было замечательно, но ты из журнала ушел.

– В журнале я проработал семь лет. И снова пришло осознание того, что это не предел мечтаний, что надо расти. Мне хотелось ответственности, своих серьезных решений. И рядом было несколько людей, у которых тоже была идея создания чего-то своего. И бывает так – сошлись звезды.

На одной из неформальных встреч (даже помню, где это было, – в «Самогон-баре») мы решили, что хватит «трындеть», надо начинать что-то делать. Мы решили создать компанию, которая будет работать официально, заключать контракты. Так родилась Школа гостиничного бизнеса Michelle. Ей полтора года, и я в ней директор.

– Это ниша?

– Можно так сказать. Мы ушли в более узкую специализацию. Мы не устраиваем глобальные мероприятия. В нашей школе есть регулярные курсы по разным направлениям, для разного уровня компетенции отельеров. У нас не было желания создать кому-то конкуренцию, сделать компанию, подобную какой-то, – это было бы неправильно.

– Насколько вы востребованы?

– Вопрос субъективный, и ответ будет таким. Я могу тебе рассказать о нашей целевой аудитории. У нас есть курсы нескольких уровней. Базовый – для людей, которые только начинают работать в гостиничном бизнесе, и это линейный персонал: администраторы, швейцары, служба приема/размещения. Даже приходят люди с целью понять, что это такое, чтобы решить, надо им этим заниматься или нет. Есть курс для тех, кто уже работает в гостиничном бизнесе. Это руководители департаментов, служб, отвечающие либо за развитие, либо за финансы, либо за коммуникацию. И мы даем не только теорию. Все, причастные к преподаванию, – практикующие отельеры. Наши занятия – исключительно практика. Занятия – с утра до вечера. Человек получает знания и компетенции, которые сразу же может применять у себя на работе.

В прошлом году мы начали организовывать лагерь успешных отельеров. Это выездной бизнес-кемп с погружением в темы. Он сочетает в себе отдых, релакс, общение, мастер-классы, тренинги. Все это в непринужденной, неформальной обстановке. Отельеры – тоже люди. Они тоже хотят отдыхать и тусить.

– Вы инспектируете отели? Ну, как в программе «Ревизор».

– У нас есть такая услуга. «Ревизор» не имеет ничего общего с бизнесом, это шоу. Мы же разработали программу, которая оценивает одиннадцать блоков работы отеля по четыремстам вопросам. Все это интерактивно, автоматически строятся диаграммы и графики. Собственники или руководители отелей понимают, что у них проседает, на какие службы следует обратить внимание. Но наши выводы строго конфиденциальны. О результатах мы никому не сообщаем, кроме заказчика.

– Саш, вот ты все знаешь об отелях. Тебе приходится много ездить, путешествовать. Как ты реагируешь, когда видишь недочеты отелей, недоработки?

– Иногда, правда, тяжело абстрагироваться. Бывает, что начинаю придираться. Но я все-таки стараюсь отойти от профессии, от знаний гостиничного бизнеса. На отдыхе стараюсь отдыхать. Я не выбираю сетевые отели, которые считаются безупречными. В путешествии для меня более ценный маленький независимый отель, где можно погрузиться в местную атмосферу, менталитет.

Несколько лет назад мы с женой были в Риме. Выбрали маленький отельчик на десять номеров. Это жилой дом, на одном из этажей которого выкуплены квартиры и переделаны под номера. Когда попадаешь в номер, вроде бы есть причины расстроиться. Потому что он очень аскетичный: маленькая душевая кабинка, кроватка, две тумбочки, телевизор и балкон, смежный с соседними. Но, когда утром просыпаешься, а в открытое окно заходит аромат круассанов, которые выпекают на первом этаже, запах кофе, а в доме напротив страстные итальянцы громко выясняют отношения, это все настолько погружает в атмосферу, настолько колоритно. Это для меня ценно в путешествиях. Эмоции, которые я получаю, и новый опыт.

Между сетевым отелем и независимым я выберу второй. Потому что в Radisson в Украине и в другой стране будут одинаковые стандарты: тот же формат завтраков, та же комплектация номеров. А хочется чего-то оригинального. И, по большому счету, в период путешествий, отдыха отель – это место для ночевки. Впечатления и эмоции, которые я привезу, намного ценнее, чем дополнительные услуги в отеле.

– Может, у тебя уже есть свой отель? Если нет – каким он может быть? Он будет безупречным?

– Безупречных отелей не бывает. Это все очень субъективно. Нет ни одного отеля, о котором нет негативных отзывов. И это нормально, потому что все люди разные, у каждого свои требования, у всех разный потребительский опыт. Если ты будешь все время останавливаться в пятизвездочном оте­ле, а потом окажешься в «тройке», тебе покажется, что хуже отеля не бывает. Но не потому, что он плохой, а потому что у тебя другой потребительский опыт. Точно так же наоборот.

Отеля у меня нет. Иногда я задумываюсь над этим, но это точно не сейчас. Сейчас я хочу заниматься тем направлением, которое у меня есть.

– Надо строить отель в Копанках!

– Ты знаешь, да. (Смеется.) Но наш локальный рынок к этому не готов. И надо очень много денег на промо, чтобы туда поехали иностранцы. Хотя, думаю, им будет интересно посмотреть, как на самом деле живет украинское село. Спасибо за идею, она мне нравится.