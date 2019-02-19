Тренер отельеров Александр Чорный

Нашему проекту, придуманному Ольгой Степановой, несколько лет. Ольга шерстила Интернет, ворошила тысячи страниц в библиотеке, чтобы найти ценные и интересные факты о выходцах из наших краев, добившихся высот и признания в мире. Ее герои жили в прошлом (позапрошлом) веке, не о каждом теперь можно рассказать что-то личное, уникальное, оригинальное.
Но у нас есть немало земляков – неординарных личностей, наших современников, которые, как птенцы, выросли, вылетели из гнезда и достигают высот каждый в своей сфере деятельности. Мы решили знакомиться с ними, теперешними, чтобы они помнили, с чего и где все начиналось, а мы ими просто гордились.
Когда-то он был нашим коллегой. Всегда уравновешенный, приветливый, содержательный. Внешне спокойный, но чувствовалась внутренняя сила, потенциал, который ему не давал покоя, заставлял быть в поиске. И Александр себя нашел. Кто бы мог подумать (он и сам не предполагал), что это будет гостиничный бизнес? Нет, он не владелец отеля, не администратор. Просто он все об этом знает и учит других. О пути, по которому он пришел к любимому делу, в нашем с ним интервью.
– Саша, начнем с биографических данных. Расскажи, где родился, где учился.
– Я родом из маленького села Копанки Маловисковского района. Там окончил школу. Потом была учеба в Кировограде: сначала юрфак техникума Сая, затем – истфак педуниверситета. Работать начал с «Народного слова».
– А как ты, юрист и историк, стал журналистом?
– Случайно. Я всегда много читал – крестная вовремя подсадила меня на литературу. Еще в школьные годы мне хотелось не только читать, но и писать. Это была моя маленькая мечта. А родители хотели, чтобы я вернулся в родное село и работал историком в школе, с чем я был категорически не согласен. Слава Богу, в какой-то момент родители меня услышали, поняли и поддержали. Для меня это было очень ценно и важно. Я люблю свое родное село, но понимал, что, оставаясь там, могу упустить свои возможности.
У меня не было опыта работы в журналистике, но главред «Народного слова» Валерий Мятович поверил в меня. Месяца два я стажировался, старался себя зарекомендовать. Я очень хотел научиться писать, поэтому работал без выходных и по ночам. До сих пор помню свою первую опубликованную заметку – о коровьем бешенстве. Потом мне доверили спортивную рубрику, потом «криминал». Так я проработал около трех лет. Была еще газета «Наш бизнес». Это была следующая моя ступенька, и там я был главным редактором.
– А потом ты увлекся PR-технологиями…
– Да. В 2007 году я пошел к Павлу Штутману на «Гидросилу» на должность PR-менеджера. Там я проработал год. И стремление что-то менять, которое во мне было по окончании школы, возникло и в этот раз. Тесновато мне стало. Хотелось двигаться дальше, развиваться. И когда, если не сейчас?
– А ты точно знал, куда двигаться?
– Хотел или в PR, или в «медийку», журналистику. Мне эти направления очень нравились, дразнили и манили меня. Я стал искать работу в Киеве. Это продолжалось около полугода. Было много предложений, но я твердо решил не соглашаться на первое попавшееся, а искать то, что мне подходит, что отвечает моим желаниям и требованиям.
Я раз пять ездил на собеседования в Киев. Одно из них было на радио «Мелодия». Здесь совпало все: их требования и мои желания. Я переехал в столицу и начал работать на радио PR-менеджером. Это было очень жестко. Условия работы, темп жизни, количество задач, которые были на тот момент в Кировограде, несоизмеримы с киевскими. Мне пришлось вникнуть в новую отрасль: сетки, выходы, «медийка», контракты, спонсорство. Плюс я попал в предвыборный период, и мне пришлось составлять рекламные споты. Это было драйвово, прикольно, и это был прекрасный опыт работы в многозадачности, в жестких дедлайнах. Мне очень нравилась работа на радио «Мелодия», но грянул кризис.
– Финансовый кризис 2008-го…
– Именно он. Начались задержки с выплатой зарплаты, два-три месяца без денег, а мы с женой снимали квартиру, и надо было за что-то жить. А месячная стоимость съемной квартиры – это примерно средняя зарплата по рынку. Я стал искать выходы, варианты, и поиски привели меня в журнал «Работа и учеба». Но там я был не пишущим, я возглавлял коммерческий отдел.
Странное стечение обстоятельств, но оно мне помогло и помогает до сих пор в работе с цифрами, бюджетами, планированием, делегированием, контролем. Наверное, так было надо, так было суждено.
– То есть ты, гуманитарий, окунулся в цифры?
– Да, мне пришлось достаточно серьезно ломать себя. Начались встречи, переговоры, бюджетирование, планы… То, что мой гуманитарный мозг сначала не хотел воспринимать, сопротивлялся, порывался вернуться в зону комфорта. Но я справился и получил дополнительный опыт.
Я продолжал искать себя и попал в журнал «Академия гостеприимства». Это был стартап: вышел нулевой выпуск, а я в качестве главного редактора делал первый и следующие. Это был гостиничный рынок, который впоследствии стал для меня родным. Я мало что знал о гостиничном бизнесе. Только то, что гостиницы есть, в них можно забронировать номер и жить. А как это все работает, было непонятно. Но я довольно быстро окунулся во все это, вник, понял. Мы выпускали журнал, начали проводить тренинги для отельеров. Я приложил руку к организации форума, который до сих пор живет и здравствует, собирает ежегодно по триста человек.
– Все было замечательно, но ты из журнала ушел.
– В журнале я проработал семь лет. И снова пришло осознание того, что это не предел мечтаний, что надо расти. Мне хотелось ответственности, своих серьезных решений. И рядом было несколько людей, у которых тоже была идея создания чего-то своего. И бывает так – сошлись звезды.
На одной из неформальных встреч (даже помню, где это было, – в «Самогон-баре») мы решили, что хватит «трындеть», надо начинать что-то делать. Мы решили создать компанию, которая будет работать официально, заключать контракты. Так родилась Школа гостиничного бизнеса Michelle. Ей полтора года, и я в ней директор.
– Это ниша?
– Можно так сказать. Мы ушли в более узкую специализацию. Мы не устраиваем глобальные мероприятия. В нашей школе есть регулярные курсы по разным направлениям, для разного уровня компетенции отельеров. У нас не было желания создать кому-то конкуренцию, сделать компанию, подобную какой-то, – это было бы неправильно.
– Насколько вы востребованы?
– Вопрос субъективный, и ответ будет таким. Я могу тебе рассказать о нашей целевой аудитории. У нас есть курсы нескольких уровней. Базовый – для людей, которые только начинают работать в гостиничном бизнесе, и это линейный персонал: администраторы, швейцары, служба приема/размещения. Даже приходят люди с целью понять, что это такое, чтобы решить, надо им этим заниматься или нет. Есть курс для тех, кто уже работает в гостиничном бизнесе. Это руководители департаментов, служб, отвечающие либо за развитие, либо за финансы, либо за коммуникацию. И мы даем не только теорию. Все, причастные к преподаванию, – практикующие отельеры. Наши занятия – исключительно практика. Занятия – с утра до вечера. Человек получает знания и компетенции, которые сразу же может применять у себя на работе.
В прошлом году мы начали организовывать лагерь успешных отельеров. Это выездной бизнес-кемп с погружением в темы. Он сочетает в себе отдых, релакс, общение, мастер-классы, тренинги. Все это в непринужденной, неформальной обстановке. Отельеры – тоже люди. Они тоже хотят отдыхать и тусить.
– Вы инспектируете отели? Ну, как в программе «Ревизор».
– У нас есть такая услуга. «Ревизор» не имеет ничего общего с бизнесом, это шоу. Мы же разработали программу, которая оценивает одиннадцать блоков работы отеля по четыремстам вопросам. Все это интерактивно, автоматически строятся диаграммы и графики. Собственники или руководители отелей понимают, что у них проседает, на какие службы следует обратить внимание. Но наши выводы строго конфиденциальны. О результатах мы никому не сообщаем, кроме заказчика.
– Саш, вот ты все знаешь об отелях. Тебе приходится много ездить, путешествовать. Как ты реагируешь, когда видишь недочеты отелей, недоработки?
– Иногда, правда, тяжело абстрагироваться. Бывает, что начинаю придираться. Но я все-таки стараюсь отойти от профессии, от знаний гостиничного бизнеса. На отдыхе стараюсь отдыхать. Я не выбираю сетевые отели, которые считаются безупречными. В путешествии для меня более ценный маленький независимый отель, где можно погрузиться в местную атмосферу, менталитет.
Несколько лет назад мы с женой были в Риме. Выбрали маленький отельчик на десять номеров. Это жилой дом, на одном из этажей которого выкуплены квартиры и переделаны под номера. Когда попадаешь в номер, вроде бы есть причины расстроиться. Потому что он очень аскетичный: маленькая душевая кабинка, кроватка, две тумбочки, телевизор и балкон, смежный с соседними. Но, когда утром просыпаешься, а в открытое окно заходит аромат круассанов, которые выпекают на первом этаже, запах кофе, а в доме напротив страстные итальянцы громко выясняют отношения, это все настолько погружает в атмосферу, настолько колоритно. Это для меня ценно в путешествиях. Эмоции, которые я получаю, и новый опыт.
Между сетевым отелем и независимым я выберу второй. Потому что в Radisson в Украине и в другой стране будут одинаковые стандарты: тот же формат завтраков, та же комплектация номеров. А хочется чего-то оригинального. И, по большому счету, в период путешествий, отдыха отель – это место для ночевки. Впечатления и эмоции, которые я привезу, намного ценнее, чем дополнительные услуги в отеле.
– Может, у тебя уже есть свой отель? Если нет – каким он может быть? Он будет безупречным?
– Безупречных отелей не бывает. Это все очень субъективно. Нет ни одного отеля, о котором нет негативных отзывов. И это нормально, потому что все люди разные, у каждого свои требования, у всех разный потребительский опыт. Если ты будешь все время останавливаться в пятизвездочном отеле, а потом окажешься в «тройке», тебе покажется, что хуже отеля не бывает. Но не потому, что он плохой, а потому что у тебя другой потребительский опыт. Точно так же наоборот.
Отеля у меня нет. Иногда я задумываюсь над этим, но это точно не сейчас. Сейчас я хочу заниматься тем направлением, которое у меня есть.
– Надо строить отель в Копанках!
– Ты знаешь, да. (Смеется.) Но наш локальный рынок к этому не готов. И надо очень много денег на промо, чтобы туда поехали иностранцы. Хотя, думаю, им будет интересно посмотреть, как на самом деле живет украинское село. Спасибо за идею, она мне нравится.
Елена Никитина
Заместитель главного редактора «УЦ».