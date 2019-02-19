Труби вкрали. Потерпілих нема…

У матеріалі «Все, что плохо лежит» («УЦ» № 4 від 24 січня 2019 року) розповідалося про зникнення труб каналізаційного колектора в лісовому масиві між мікрорай­онами Завадівка та Кущівка. Робота по демонтажу була не лише зухвалою, але й достатньо об’ємною. Хтось викопав з кількаметрової глибини майже півкілометра чавунних труб діаметром до 400 міліметрів!

Здавалося, що справа для розкриття досить проста, адже «копачі» залишили після себе стільки слідів у вигляді відбитків шин від екскаваторів, тягачів і вантажних автомобілів, що їх можна було розгледіти навіть з орбіти Землі! Зовсім поряд проходить дорога з центру Кропивницького на Кущівку, роботи проводилися вночі, і вогні фар автотракторної техніки та спалахи електрозварювального агрегату (лише за його допомогою можна було різати чавунні труби) було дуже добре вид­но в засніженому лісі. Оскільки таку кількість труб вивозили не «Жигулями», а вантажними автомобілями чи тракторними причепами, то цілком імовірно, що вони могли потрапити і на відеореєстратори проїжджаючих автомобілів, і на камери відеоспостереження, які інколи таки трапляються на наших вулицях, і врешті-решт на очі правоохоронців. Окрім того, справа отримала широкий розголос у ЗМІ, її активно обговорювали в соціальних мережах, що повинно було дати додатковий імпульс не просто для розслідування, а для безу­мовного розкриття по гарячих слідах.

Але пройшов майже місяць після події, і… нічого. У народі потроху зростає впевненість, що замість розкритого злочину ми отримаємо черговий «глухар», і це вже нікого не дивує. Нагадаємо, що масштабна крадіжка труб з діючого (!) водогону поблизу Кропивницького мала місце й на початку минулого року. Тоді безслідно зникло два кілометри металевих труб діаметром 300 міліметрів, і їх теж викопували з землі не одну ніч чи день. Кажуть, що при бажанні чи наявності відповідного досвіду слідчі могли б легко встановити не лише тип і марки задіяної техніки, але і її місцезнаходження, адже практично вся землерийна техніка зафіксована у відповідних базах даних. Cлідчі мали б перевірити всі автотранспортні підприємства, переглянути записи відеореєстраторів, обійти склади, не кажучи вже про пункти прийому металобрухту, і не лише в Кропивницькому, причому мова не йде про гаражі чи сараї, пристосовані для прийому іржавих ліжок і каструль.

Скажемо більше, обізнані люди кажуть, що ті, кому «положено», можуть точно знати власників техніки, маршрути вивозу, пункти тимчасового зберігання труб, однак ніхто не поспішає ні підтвердити, ні спростувати ці припущення. Ми спробували почути коментарі від посадових осіб обласного комунального виробничого підприємства (ОКВП) «Дніпро-Кіровоград», якому начебто і належать комунікації, але всі посилаються на таємницю слідства. Найбільше сказав генеральний директор ОКВП Роман Ілик:

– Матеріали про крадіжку передані в правоохоронні органи. Нам повідомляють, що проводяться слідчі дії. Служба безпеки підприємства розслідуванням не займається. Ми діємо в межах чинного законодавства й хід розслідування коментувати не можемо. Вам, як журналістам, можуть прокоментувати ситуацію в правоохоронних органах.

Працівники ОКВП нижчого рангу не змогли пригадати жодного факту розкриття крадіжок водопровідних комунікацій, хіба що висловили співчуття «рідним і близьким колишнього комунального майна».

Тоді ми звернулися за коментарем до начальника Кропивницького відділу поліції ГУНП у Кіровоградській області Дмитра Авдієнка, і ось яка вийшла розмова:

– Особа поки-що не встановлена, але справа в тому, що ці чавунні труби не мають балансоутримувача, тобто немає потерпілої сторони, а відповідно й складу злочину. На превеликий жаль, ОКВП не може надати підтверджуючі документи. Цей колектор не має власника, він списаний з балансу.

– Але ж труби украли? Чи ні?!

– Почекайте, якщо ви йдете по вулиці, валяється металева труба й ви її взяли, ви її вкрали? І вона нікому не належить? Крадіжка – це коли є потерпіла сторона, тобто є об’єкт злочину та суб’єкт злочину. У даному випадку об’єкта злочину немає, бо немає балансоутримувача і нема на балансі даного виробу.

Як казав шепелявий дядько, герой пластилінового мультфільму «Падав минулорічний сніг», що ходив у ліс за ялинкою: «Ничего не понимаю»!

Фото Павла Волошина, «УЦ».