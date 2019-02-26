Парня в горы тяни – рискни!

Попасть сюда – это как побывать в другом мире. Роскошные горы кругом, думаю, про них даже Остап Бендер не сказал бы «слишком много шику». Идеально чистый воздух. Здесь вокруг тебя тысячи людей ходят походкой роботов (позже объясню почему). Тут ты явственно ощущаешь, как каждую минуту тратят и зарабатывают миллионы. В идеально чистом воздухе стоит запах денег. Каждый третий-четвертый вокруг тебя иностранец. Плотность людей, плотность застройки, насыщенность здоровой успешной жизнью источает каждый сугроб и даже каждое кресло на подъемнике. Все это Буковель – крупнейший горнолыжный курорт Украины. Место, где надо обязательно побывать.

История

Как ни странно, Буковель – самый молодой горнолыжный курорт. Скажем, знаменитое и уважаемое Славское как курорт существует уже сто лет. А Буковеля еще 20 лет назад не было. Однажды группа приятелей-предпринимателей из Прикарпатья отдыхали на лыжном курорте в Словении или Словакии. Вечером начали обсуждать, что многое здесь можно было бы организовать лучше, – у всех курортов есть недостатки. И вообще – почему мы, родом из Карпат, ездим сюда? Загорелись идеей сделать новый курорт в своих родных местах. Составили капитал – 2 миллиона долларов. Решили строить в Буковеле. Собралась сходка села Поляныця, которое расположено у подножия горы Буковель. И селяне… отказали выделить землю под курорт. Ситуацию спас местный батюшка, который сказал речь о том, что вы, мол, отказываетесь от куска хлеба. С трудом согласились. Тогда в Поляныце жило человек четыреста, в село вела дорога, которую с трудом преодолевали внедорожники. Раз в неделю приезжала автолавка. Сегодня в селе живет больше тысячи человек, и все они – миллионеры (серьезно).

Сначала на 2 миллиона построили два отеля и пару трасс. Чтобы вы понимали, строить в тех местах втрое дороже, чем, к примеру, в Кропивницком. Дорог нет, нужна специальная техника (это ж горы, а не степь), железной дороги нет, нет никаких производств железобетонных изделий или кирпича – там просто нет глины для кирпича.

В первый сезон 2001 года инвесторы надеялись, что приедет несколько сотен человек. А приехало 10 тысяч! В следующем году – 100 тысяч! Понятно, надо было развиваться. Сегодня курорт прочно связывают с именем олигарха Игоря Коломойского. В то время никто из учредителей не был с ним даже знаком. В ходе поисков инвесторов руководителя проекта Александра Шевченко познакомили с Коломойским. Тот горячо заинтересовался этим делом. И в итоге… за последующие годы вложил в курорт 500 миллионов долларов! Да, полмиллиарда, никто этой информации не стесняется.

Только в разработку проекта развития курорта были вложены миллионы. Известная канадская фирма, спроектировавшая сотни курортов по всему миру, сделала эту работу. Они продумали, где будут новые трассы, как правильно расположить подъемники, где строить новые гостиницы, как обустроить канализацию и снабжение электричеством. Для стабильного снабжения водой было выкопано искусственное озеро длиной 750 метров и глубиной до 8 метров. Построены самые современные очистные сооружения, и воду в Буковеле можно пить из любого крана.

Понятно, что с такими деньгами можно развернуться. И вот теперь Буковель – это целый город с пригородами. Ежегодно здесь отдыхает 2 миллиона человек! Для сравнения – в туристической Мекке Украины городе Львове за год бывает 2 с половиной миллиона туристов.

Размах

Сколько на территории туристического комплекса гостиниц и разных кафе, ресторанов и прочих объектов, просто не подсчитать. Уйма! Есть даже гостиница изо льда, где гости спят на ледовых кроватях на овечьих шкурах и в специальных спальных мешках, пьют из ледяных рюмок и т.д. Спрос на это феноменальный почему-то.

Как только дела стремительно пошли в гору, сюда ринулись прочие сторонние инвесторы. Сегодня из всего, что видишь на километры вокруг, лишь на 20 процентов принадлежит туркомплексу Буковель. Сотни, да, сотни гостиниц, пунктов проката лыж и снаряжения, ресторанов, саун и т.д. построили как местные, так и австрийцы, немцы, поляки. Что говорить, крупнейшая мировая сеть гостиниц «Редиссон» поставила на вершине соседней горы Довга свой девятиэтажный отель «Редиссон Блю». Посетители Буковеля и их деньги оказывают магическое влияние на местность на десятки километров вокруг. Только основных отелей, санаториев, вилл, с которыми сотрудничает курорт, в округе больше пятисот! А какие там шикарные дороги!

Чтобы вы понимали, ночь в номере класса «эконом» в гостинице с названием «Буковель» стоит примерно 2700 гривен. Там могут одновременно поселиться 1500 человек. И это самый недорогой вариант. Да, там все есть, в моем номере даже джакузи было. Но все же многие экономят и останавливаются на ночлег в десяти-двадцати километрах от трасс, где все намного дешевле, и просто ездят каждый день на курорт, куда вход свободный.

Я видел, как прямо сейчас в округе строятся сотни новых отелей.

Лыжи

Пора сказать пару слов о том, ради чего все сюда едут. Горные лыжи кардинально отличаются от тех, на которых вы могли бегать в детстве и сейчас бегают по Горсаду энтузиасты. У лыж другая форма, в них, кроме дерева, карбоновые и прочие вставки. В беговых лыжах крепится только носок. На горных нога намертво прикреплена к лыже. Для этого существуют специальные ботинки. Все они из пластмассы, на каждом четыре или пять креплений, называемых клипсами, с регулируемой жестокостью зажима. Высотой они до середины голени и просто намертво фиксируют стопу. Поэтому люди в них и ходят как роботы или космонавты – обычная ходьба с пятки на носок невозможна. Зато чувствуешь себя в них крайне уверенно, несмотря на плотность, ничего не пережимает в качественных ботинках. Ощущаешь лыжи и трассу. В одном из многочисленных здешних магазинов самые дешевые ботинки стоят 6 тысяч гривен, а популярных производителей – 14-15 тысяч. Есть даже ботинки от «Дольче – Габбана»! 14 тысяч всего.

А само катание… Елки-палки лыжные, это сложно описать! Просто прекрасно. Это надо прочувствовать самому.

Трассы в Буковеле трех видов сложности. Синие – для детей и новичков, красные – средней сложности и черные – для профи. Кстати, я спросил отца-основателя Буковеля Александра Шевченко, на каких трассах он сам катается. Сказал, что на черные не суется, это уже экстрим, а для удовольствия красных хватает. Знакомые женщины, покатавшись три дня, рискнули поехать на черную трассу. Поднялись наверх и…не рискнули – страшно. Кроме уклона и всяких горок, там еще и ветрище.

В пунктах проката в Буковеле и его округе есть выбор, наверное, сотен тысяч лыж (в комплекте обязательно еще ботинки, палки и шлем, лыжная маска отдельно). Самые дешевые наборы стоят 130 гривен в день – это все б/у, но все мировых марок – «Саломон», «Россиньоль», РТС, «Элан», «Фишер» и т.д.

Хорошие профессиональные лыжи стоят как хорошая машина. Но, скажем, для любителя, даже продвинутого, можно найти тысячи за три «Фишер» (их, кстати, австрийцы производят и в Мукачево).

Если брать полную экипировку модного лыжника – каска, маска, лыжи, комбинезон, термобелье, перчатки – все это стоит, как дом в Кропивницком. Понятно, что занятие это совсем не для бедных. Поэтому самое время поговорить о деньгах.

Деньги

В Буковеле практически все стоит очень дорого. Цену на проживание я назвал. Теперь о еде. Питались мы в обычном кафе «Кнайпа», оно по типу советской столовой организовано – берешь поднос и идешь вдоль стойки, набирая еду. Не буду говорить о ценах на борщ и котлеты, приведу лишь такой пример. Двухсотграммовый пакетик сока стоит 50 гривен. Пол-литровая бутылка колы – 50 гривен. Стакан обычного компота из сухофруктов – 39 гривен. 100 граммов обычной украинской водки – 70 гривен.

В соседнем кафе «Вулик» самое дешевое первое блюдо – грибная юшка – стоит 80 гривен.

Самый популярный в мире, так сказать, «горнолыжный напиток» «Егермейстер» продается в самом центре Буковеля, где сходятся несколько популярных трасс. 40 граммов стоят 75 гривен.

В «центровых» магазинах всё стоит примерно в полтора раза дороже, чем у нас в супермаркетах. От салфеток до колбасы. Хотя, если не лениться и походить по джунглям из отелей, бань и рестораций, можно найти магазины, где все дороже ненамного нашего, а некоторые товары стоят как у нас. Все продукты привозные, из местных, наверное, только минералка. Ну и многочисленные дары Карпат на базаре. Грибы, травяные сборы и т.д. Грибы потрясающе вкусные – проверено на себе. Полкило сушеных белых грибов стоит в районе 300 гривен (кстати, уже километрах в десяти от Буковеля будет 250). Продается множество всяких «гуцульских виски» – самогонов на меду, травах и бог знает на чем. Высокого качества, кстати. 130 гривен пол-литровая бутылка.

Самая главная вещь на Буковеле – ски-пасс. Это твой пропуск на трассы, точнее, на подъемник на трассы. Такая карточка, которой ты проводишь по считывающему устройству типа турникета и попадаешь в лыжный рай. Самый дешевый, на один подъем на так называемом мультилифте, стоит 75гривен. А на самый длинный подъемник №12 он стоит 290 гривен. Детские дешевле, есть много льготных вариантов, есть ночное катание, тоже дешевле. Обычный ски-пасс на пять дней стоит 4450 гривен. На период новогодне-рождественских праздников все еще дороже.

Всего на курорте 16 подъемников, они дают допуск ко всем 68 километрам трасс Буковеля.

Вода

Для тех, кто любит не только кататься, есть в Буковеле множество забав – от езды на собачей упряжке до катания на воздушном шаре, и т.д., и т.п. Но самое замечательное место – это комплекс «Вода». Чего там только нет! Финская сауна, средиземноморская, римская парная. Кстати, последняя – самая необычная: полностью каменная, откуда-то из-под пола шпарит пар в адских количествах, прочищает мозги за минуту.

Но наибольший кайф – это плавать в бассейне под открытым небом. Громадный бассейн с температурой 34 градуса расположен как внутри здания комплекса, так и снаружи. Можно свободно перемещаться. Эти ощущения незабываемы – тело твое в теплой воде, а голова в холодном горном воздухе, контраст необычный. Плюс невдалеке катятся со склонов и поднимаются на подъемниках лыжники. Также отдельно есть джакузи под открытым небом – то же самое, только джакузи. Ну и всякие соляные комнаты, тренажерки, массажные, и прочая, и прочая. Стоит удовольствие от 500 гривен за три часа. В цену не входят массаж и еще ряд услуг, коктейли в баре, кстати, бар расположен прямо в бассейне, народ попивает коктейли, находясь в воде, подводные барные стулья тоже предусмотрены. Но и без дополнительных штук трех видов бани и бассейна с джакузи хватает с головой.

Люди

Большинство жителей Ивано-Франковской области мечтает о работе в Буковеле. Судите сами – зарплата большинства категорий работников стремится к 30 тысячам гривен. Это политика фирмы – чтобы хорошо работать, человек должен зарабатывать не меньше тысячи долларов. Такие деньги получают повара, горничные, административные работники, охрана и т.д. Лыжные инструкторы получают еще больше. Не думаю, конечно, что посудомойки и парни на ресепшн, вся работа которых состоит в том, чтобы провести новоприбывших к их домику, получают столько же, но тоже неплохо. Кстати, им принято давать чаевые. Работают здесь вахтовым методом – неделя в Буковеле, неделя дома. Живут на курорте бесплатно. Каждый работник получает в день 800 гривен на питание (по здешним меркам – не так и много).

Все говорят исключительно по-украински. Те, кому положено, говорят на нескольких иностранных.

Возрастных ограничений нет. Снег убирают вуйки лет по шестьдесят, и ничего.

Дорога

Добираться на курорт из Кропивницкого не очень удобно. Сначала автобус до Киева – 335 гривен самый дешевый. Потом поезд Киев – Ивано-Франковск. Этих «лыжных» поездов (две трети пассажиров едут на курорты) несколько. Самый дешевый вариант стоит 132 гривни, но нам довелось ехать в купе поезда «Интерсити плюс» за 590 гривен. Кстати, поезд корейский, высочайшего класса, и можно свободно в полный рост растянуться на полке.

От Ивано-Франковска до Буковеля автобус стоит 80-100 гривен. Можете сами посчитать, во сколько это обходится. В общем, в Польшу съездить дешевле. Но как же оно стоит того! Несмотря на то, что каждый день приходилось преодолевать массу ступенек (это же горы). Можно не кататься на лыжах, и так ноги будут болеть. Я подсчитал, что в день мы преодолевали пять-шесть Потемкинских лестниц в Одессе – из домика в кафе, потом лыжи, потом всякие мероприятия – и всюду надо подниматься-опускаться. Кстати, неопытным настойчиво рекомендую перед поездкой туда, во-первых, накопить побольше денег, во-вторых, потренировать ноги недели две-три.

И вперед – горы зовут! Поверьте, там просто прекрасно и незабываемо.