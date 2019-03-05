Анатолий Гриценко: «Самый ценный мой капитал – доверие людей»

Очередные президентские выборы в стране и еще одна возможность побеседовать с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко. Вопросы, конечно же, о главном – о войне и мире.

– Анатолий Степанович, пять лет явно не прошли впустую, на этой президентской кампании вы стабильно в пятерке лидеров. Скажите, чего больше в этом результате: вашей, так сказать, разъяснительной работы или народ к вам потянулся?

– Я бы сказал, что это результат большой работы. Это встречи с людьми, личное общение, работа нашей команды. Я напомню, что «Гражданская позиция» возникла как общественное объединение в 2008 году, а на сегодня это партия с рейтингом более 11%. Это намного выше, чем у большинства парламентских партий. За последние годы я не раз объехал всю Украину, провел тысячи встреч. Эта работа, по моему мнению, дала и даст гораздо больше, чем любая политическая реклама.

Важны твои слова и дела. Люди уже лучше понимают, кто есть кто и в стане оппозиции, отличают настоящее от «блестящего», и это вселяет надежду. Вот я перед вами: у меня нет никакого бизнеса, нет зарубежных счетов, офшоров, слепых трастов, имущества за границей, меня по-другому воспитывали. Зато у меня есть то, чего нет и никогда не будет у нынешних миллиардеров во власти, – доверие украинцев, для меня это самое дорогое. Поймите, люди устали от вранья, пустых обещаний, от воровства, прикрываемого патриотизмом. Украинцы хотят получить честную власть!

Вокруг этой идеи сегодня объединяются не только рядовые украинцы, но и политические лидеры. На прошлой неделе лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой принял решение снять свою кандидатуру с президентских выборов в мою пользу. Я очень благодарен ему за это решение, это позиция государственника, когда политик ставит интересы своей страны, интересы команды выше личных амбиций. Горжусь, что теперь мы – одна команда! Теперь демократические силы действительно имеют шанс на победу на этих президентских выборах.

Ранее к нашей объединенной команде присоединились глава Европейской партии Украины Николай Катеринчук, лидер Общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко, а также лидер Общественного движения «Хвиля» Виктор Чумак. Сегодня наша совместная задача – не просто победить, а провести решительные системные изменения, чтобы каждый украинец чувствовал себя счастливым. Эти выборы – определяющие. На них будет решаться, каким путем будет идти Украина ближайшие 5 лет.

– Пожалуй, главный вопрос для большинства избирателей – это вой­на и мир на Донбассе. Вы единственный кандидат, который декларирует решение этой проблемы путем достижения победы. Каким образом?

– Я иду в президенты, чтобы закончить войну. На сегодня ни «Минск-1», ни «Минск-2» не принесли мира. Для Украины «Минск» носит характер капитуляции. А в случае его полной реализации мы вместо одной Украины получим четыре! Первая – Крым, еще две – «Донецкая республика» и «Луганская республика». И четвертая – это то, что останется от страны. Нет, при президенте Гриценко этого не будет.

Но будет неуважением к усилиям западных партнеров просто отбросить эти соглашения. Мы дипломатично можем сказать: «Основываясь на Минских договоренностях, предлагаем дополнить формат». И продвигать выгодный Украине план. В новом формате за стол переговоров должны сесть не только Украина, Россия и ЕС, как сейчас, но и США. Желательно – и Великобритания, Китай как подписанты или присоединившиеся к Будапештскому меморандуму. У этих стран есть сильные рычаги влияния на Россию, при них Путин не решится заводить мантру «их-там-нет».

Если говорить о дальнейшей стратегии достижения мира, она включает: первое – взятие под охрану миротворцами украинской границы с РФ и расформирование незаконных вооруженных группировок. Далее: у нас 1,6 млн переселенцев. Они потеряли на Донбассе свое имущество. Представители юстиции должны установить принадлежность этой собственности, чтобы люди могли вернуться туда и жить как раньше. Будут демонтированы все фейковые «парламенты», «министерства», «правительства». При участии представителей миссии ООН, местных жителей и украинской власти будут созданы переходные администрации. Заключительный этап установления мира – местные выборы. На все пойдет около 3-5 лет.

– Ваша программа – одна из самых основательных и привлекательных. Но, чтобы воплотить ее, с моей точки зрения, и целой жизни мало, а вы настойчиво говорите об одном президентском сроке?

– Пять лет – более чем достаточный срок для того, чтобы провести реформы. А на что потратила эти годы и колоссальный кредит доверия Майдана и всей страны, которая сплотилась на фоне российской агрессии, нынешняя власть? Личное обогащение, умножение своего бизнеса, воровство. «Жить по-новому» в лучшем смысле стали только приближенные к власти персоны.

Я хочу сломать традиции кумовства и панибратства, которые в украинской власти практикуются десятилетиями. Потому что я живу в этой стране, и в Украине живут, учатся и будут жить мои дети. Я хочу, чтобы во власти наконец появились такие понятия, как совесть, профессионализм, ответственность и честность перед народом. При моем президентстве власть не будет опираться на олигархов, купленные каналы, купленных прокуроров и судей. А главное, я гарантирую, что пирамида коррупции в первый же день моего пребывания на должности превратится в трапецию. Причем однопартийцев и членов моей команды это касается в первую очередь.

Я, Анатолий Гриценко, обещаю, что, став президентом, не буду заворачивать оборонные заказы на свои предприятия. У меня их нет. Не будет коррупционных скандалов в оборонке, подобных скандалу с замглавы СНБО, бизнес-партнером действующего Президента Олегом Гладковским! Армия будет сильной. Тогда Украина будет и услышана миром, и защищена.

– На эти выборы вы идете с лозунгом «Честных больше». Не разделяю ваш оптимизм. Опыт показывает, что вся госструктура Украины напоминает бочку с кислыми огурцами, и любой свежий, попадая в нее, быстро скисает. И сюда же еще вопрос: как будете искать и проверять честных?

– Я с вами не согласен, считаю, что все-таки честных украинцев, которые живут по совести, намного больше – нас миллионы. Другой вопрос, что нынешняя система власти не дает им себя проявить. При честном президенте и вся госмашина будет работать по-другому, какой сигнал дается сверху – такой результат мы и имеем на всех уровнях. Управлять в интересах своего народа гораздо проще, когда у тебя нет спрятанного имущества за границей, когда рядом не сидит кум Путина, когда нет желания воровать из бюджета, вот тогда руководство отстаивает интересы страны и людей. А когда ты зависишь – когда у тебя там счет, а там офшор, а там – «запасной аэродром» – это уязвимая позиция.

– То, что вы – военный и сторонник твердой руки, с одной стороны, притягивает к вам людей, а с другой – многих пугает. В этой связи определите, пожалуйста, сами: насколько вы демократ, а насколько сторонник «армейских» авторитарных подходов?

– Демократ ли я, если вокруг меня, как единого кандидата от демократических сил, объединяются лидеры других демократических политических партий (улыбается. – Ред.)? Я лично, как и все члены команды «Гражданской позиции» и нашей объединенной команды демократических сил, отстаиваю либерально-демократические ценности. Прежде всего человек, его права, свободы и собственность, в экономике – никакого олигархата и монополизма, равные конкурентные условия.

Если говорить об авторитарном режиме, которым всех пугают, объясню: не нужно бояться. Это не диктатура, которая массово подавляет права и свободы людей. Авторитаризм имеет однокоренное слово – авторитет. То, что я вкладываю в это понятие, имеет две составляющие: первая – профессионализм, вторая – персональная ответственность. Иначе как мы сможем навести порядок в стране? Не нужно пугать авторитаризмом, нужно бояться безответственности.

– И последний вопрос. Как вы относитесь к многочисленным переименованиям в стране, настойчивому продвижению административной реформы, к перевыборному обострению напряженности в языковом вопросе и гуманитарной сфере в целом?

– В Украине есть государственный язык. И ни у кого не вызывает сомнения, что одна из задач государства – обеспечить защиту и развитие украинского языка. Каким образом? Стимулировать развитие украинского языка, способствовать развитию украинского кино, книгоиздательства. Но в то же время – проводить взвешенную политику содействия развитию языкам национальных меньшинств. Главное – мы должны вывести языковой вопрос из плоскости политических предвыборных манипуляций. Хватит, уже годами наблюдаем одно и то же предвыборное «столкновение лбами» украинцев на языковой теме. На первом месте должен быть вопрос территориальной целостности нашей страны.