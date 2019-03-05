Евробляхи: льготы закончились, что дальше?

22 февраля, в 24 часа 00 минут, закончился срок действия льготного режима растаможки автомобилей, временно ввезенных в Украину из Европы, так называемых евроблях. Вступил в действие закон, обязывающий оформить свои машины по всем правилам и заплатить пошлины, от 25 ноября прошлого года. Автовладельцам было дано три месяца, в течение которых можно было сэкономить. Теперь придется платить полную цену за государственную регистрацию, и она нередко может быть выше цены, за которую был «куплен» (чаще их якобы берут в аренду или работодатель предоставляет своему работнику) автомобиль в Польше или Литве. Как прошел первый период легализации евроблях? И что будет дальше с этими машинами?

Действительно, машин с европейскими номерами на наших улицах поубавилось. Неужели все по-быстрому всё заплатили и получили украинские номера? Не думаем, что это так. Вот официальные данные о количестве переоформленных должным образом автомобилей в Кировоградской области. Их «УЦ» предоставил Региональный сервисный центр МВД Украины в Кировоградской области. Так вот, за льготный период по всей Кировоградщине перерегистрировано на украинскую регистрацию всего 1 тысяча 313 автомобилей. Может, это и не капля в море, но реально на территории области ездило гораздо больше таких машин. Куда они подевались?

Пока за езду на еврономерах никого не штрафуют. Но уже с 24 мая сотрудники полиции будут иметь право это делать. И, нет сомнений, начнут это делать с превеликим удовольствием. Почему? Да потому что размеры штрафов за нарушение правил езды на автомобилях в режиме транзита будут такими:

– за превышение срока не более суток – 170 грн или предупреждение;

– от одних суток до 10 суток – 3400 грн;

– от 10 до 20 суток – 8500 гривен, от 20 до 30 суток – 85 000 гривен;

– более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектование транспортных средств) – 170 000 гривен или конфискация автомобиля по решению суда.

Так где же сейчас евробляхи? Кто-то из их владельцев еще копит деньги на регистрацию. А кто-то, увы, вынужден расстаться со своим железным конем. Согласно правилам, чем старше машина, тем дороже обойдется ее регистрация – потому что такие машины больше загрязняют окружающую среду и т.д. Мало того, что ремонтировать такие авто приходится все время, так еще и зарегистрировать старый 15-летний «Опель» будет стоить дороже, чем 5-летний «Мерседес». Уже сейчас во многих селах и городках на границе с Украиной в Словакии, Румынии, Польше, Венгрии образовались целые свалки вывезенных назад в Европу и брошенных своими владельцами авто. Уже образовался новый бизнес, особенно в Румынии, – сразу за границей вас уже ждут ребята, предлагающие купить машину на запчасти. За гроши, понятно, но в тех краях просто бросить авто тоже трудно – могут тебя, идущего назад в Украину пешком, не пустить. Надо ставить машину на стоянку, а стоянка стоит в основном 10 евро в сутки. Вот и продают своих «ласточек» иностранным разборщикам…

Почему нельзя сдать авто на разборку прямо здесь? Дело в том, что большинство ездят на евробляхах по такой схеме: машина принадлежит фирме из Польши или Литвы, а водитель – сотрудник этой фирмы. Ранее, до принятия нового закона, по правилам нужно было всего раз в год выехать в страну, где зарегистрировано авто, и въехать обратно. Или того проще – заплатить небольшой штраф и дальше кататься. Немного сложнее было тем, кто завозил машину якобы для транзита через Украину в другую страну, такие всего месяц могут находиться на нашей территории, но и в этом случае обходились минимальными штрафами и ездили годами.

Никто не думал о сдаче машины на шрот – так называют предприятия по разборке авто на запчасти. У нас их немало, но все они находятся под очень жестким контролем органов и тесно с ними сотрудничают, потому что автомобили – очень криминальная тема, никто с угнанными авто не хочет иметь дело, а теперь и с евробляхами. Чтобы отдать такую машину в разборку, надо привезти справки о снятии с учета и т.д.

Отдать в разборку авто могут лишь те, чью машину ввез в Украину «верблюд». Это распространенное слово в среде всех, имеющих евробляхи. «Верблюд» – это иностранец, въехавший в Украину и тут же давший вам доверенность на авто. Год можно спокойно ездить. И даже отдать в разборку – там есть лазейки юридические.

Самое страшное для владельцев евроблях еще и в том, что все они внесены в базы таможни – с номерами машин и с полными данными на владельца. И в будущем, если даже вы просто прячете машину в гараже, в принципе, к вам могут прийти полицейские и предъявить просрочку. Дойдет ли до этого? И что же все-таки делать несчастным владельцам евроблях? Есть несколько вариантов.

Хоть и дорого, но оплатить официальную растаможку. Не растаможивать в надежде, что власть поменяется и драконовский закон отменят. Веры в это мало, с учетом того, что на сегодня от перерегистрации в бюджет поступило 13,6 миллиарда гривен. Ни одна разумная будущая власть от таких денег не откажется. Разобрать.

Сдать евробляху на разборку можно. Но она имеет смысл только для популярных моделей машин, типа «Шкода Октавия», можно отбить вложенные деньги.

Изменение гражданства.

Сразу говорим – это незаконно, так делать нельзя!

Конечно, двойное гражданство в Украине запрещено, но юристы, помогающие оформить документы другой страны, знают, как действовать в таких обстоятельствах.

Отдать на войну.

Каждый желающий может помочь армии, передав нерастаможенное авто. Если авто там будет уничтожено, есть возможность даже оформить документы, чтобы таможенники не выписывали штраф за своевременный невывоз машины.

Переоборудовать.

Если авто имеет мощный двигатель и признаки спортивности, его можно превратить в участника автомобильных соревнований. Машины, используемые в автоспорте и не выезжающие на дороги общего пользования, не обязательно регистрировать в сервисных центрах МВД. Так что вполне возможно устраивать на них гонки на закрытых трассах.

А один мой знакомый, который еще до принятия закона ввез издалека две машины, на вопрос о регистрации с улыбкой ответил – да никаких проблем! Возможно, дело в том, что он бывший сотрудник милиции, а кроме того, еще и аварийный комиссар и что-то знает? Но тайны он не открыл…