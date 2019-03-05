Евробляхи: льготы закончились, что дальше?

22 февраля, в 24 часа 00 минут, закончился срок действия льготного режима растаможки автомобилей, временно ввезенных в Украину из Европы, так называемых евроблях. Вступил в действие закон, обязывающий оформить свои машины по всем правилам и заплатить пошлины, от 25 ноября прошлого года. Автовладельцам было дано три месяца, в течение которых можно было сэкономить. Теперь придется платить полную цену за государственную регистрацию, и она нередко может быть выше цены, за которую был «куплен» (чаще их якобы берут в аренду или работодатель предоставляет своему работнику) автомобиль в Польше или Литве. Как прошел первый период легализации евроблях? И что будет дальше с этими машинами?
Действительно, машин с европейскими номерами на наших улицах поубавилось. Неужели все по-быстрому всё заплатили и получили украинские номера? Не думаем, что это так. Вот официальные данные о количестве переоформленных должным образом автомобилей в Кировоградской области. Их «УЦ» предоставил Региональный сервисный центр МВД Украины в Кировоградской области. Так вот, за льготный период по всей Кировоградщине перерегистрировано на украинскую регистрацию всего 1 тысяча 313 автомобилей. Может, это и не капля в море, но реально на территории области ездило гораздо больше таких машин. Куда они подевались?
Пока за езду на еврономерах никого не штрафуют. Но уже с 24 мая сотрудники полиции будут иметь право это делать. И, нет сомнений, начнут это делать с превеликим удовольствием. Почему? Да потому что размеры штрафов за нарушение правил езды на автомобилях в режиме транзита будут такими:
– за превышение срока не более суток – 170 грн или предупреждение;
– от одних суток до 10 суток – 3400 грн;
– от 10 до 20 суток – 8500 гривен, от 20 до 30 суток – 85 000 гривен;
– более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектование транспортных средств) – 170 000 гривен или конфискация автомобиля по решению суда.
Так где же сейчас евробляхи? Кто-то из их владельцев еще копит деньги на регистрацию. А кто-то, увы, вынужден расстаться со своим железным конем. Согласно правилам, чем старше машина, тем дороже обойдется ее регистрация – потому что такие машины больше загрязняют окружающую среду и т.д. Мало того, что ремонтировать такие авто приходится все время, так еще и зарегистрировать старый 15-летний «Опель» будет стоить дороже, чем 5-летний «Мерседес». Уже сейчас во многих селах и городках на границе с Украиной в Словакии, Румынии, Польше, Венгрии образовались целые свалки вывезенных назад в Европу и брошенных своими владельцами авто. Уже образовался новый бизнес, особенно в Румынии, – сразу за границей вас уже ждут ребята, предлагающие купить машину на запчасти. За гроши, понятно, но в тех краях просто бросить авто тоже трудно – могут тебя, идущего назад в Украину пешком, не пустить. Надо ставить машину на стоянку, а стоянка стоит в основном 10 евро в сутки. Вот и продают своих «ласточек» иностранным разборщикам…
Почему нельзя сдать авто на разборку прямо здесь? Дело в том, что большинство ездят на евробляхах по такой схеме: машина принадлежит фирме из Польши или Литвы, а водитель – сотрудник этой фирмы. Ранее, до принятия нового закона, по правилам нужно было всего раз в год выехать в страну, где зарегистрировано авто, и въехать обратно. Или того проще – заплатить небольшой штраф и дальше кататься. Немного сложнее было тем, кто завозил машину якобы для транзита через Украину в другую страну, такие всего месяц могут находиться на нашей территории, но и в этом случае обходились минимальными штрафами и ездили годами.
Никто не думал о сдаче машины на шрот – так называют предприятия по разборке авто на запчасти. У нас их немало, но все они находятся под очень жестким контролем органов и тесно с ними сотрудничают, потому что автомобили – очень криминальная тема, никто с угнанными авто не хочет иметь дело, а теперь и с евробляхами. Чтобы отдать такую машину в разборку, надо привезти справки о снятии с учета и т.д.
Отдать в разборку авто могут лишь те, чью машину ввез в Украину «верблюд». Это распространенное слово в среде всех, имеющих евробляхи. «Верблюд» – это иностранец, въехавший в Украину и тут же давший вам доверенность на авто. Год можно спокойно ездить. И даже отдать в разборку – там есть лазейки юридические.
Самое страшное для владельцев евроблях еще и в том, что все они внесены в базы таможни – с номерами машин и с полными данными на владельца. И в будущем, если даже вы просто прячете машину в гараже, в принципе, к вам могут прийти полицейские и предъявить просрочку. Дойдет ли до этого? И что же все-таки делать несчастным владельцам евроблях? Есть несколько вариантов.
- Хоть и дорого, но оплатить официальную растаможку.
- Не растаможивать в надежде, что власть поменяется и драконовский закон отменят. Веры в это мало, с учетом того, что на сегодня от перерегистрации в бюджет поступило 13,6 миллиарда гривен. Ни одна разумная будущая власть от таких денег не откажется.
- Разобрать.
Сдать евробляху на разборку можно. Но она имеет смысл только для популярных моделей машин, типа «Шкода Октавия», можно отбить вложенные деньги.
- Изменение гражданства.
Сразу говорим – это незаконно, так делать нельзя!
Конечно, двойное гражданство в Украине запрещено, но юристы, помогающие оформить документы другой страны, знают, как действовать в таких обстоятельствах.
- Отдать на войну.
Каждый желающий может помочь армии, передав нерастаможенное авто. Если авто там будет уничтожено, есть возможность даже оформить документы, чтобы таможенники не выписывали штраф за своевременный невывоз машины.
- Переоборудовать.
Если авто имеет мощный двигатель и признаки спортивности, его можно превратить в участника автомобильных соревнований. Машины, используемые в автоспорте и не выезжающие на дороги общего пользования, не обязательно регистрировать в сервисных центрах МВД. Так что вполне возможно устраивать на них гонки на закрытых трассах.
А один мой знакомый, который еще до принятия закона ввез издалека две машины, на вопрос о регистрации с улыбкой ответил – да никаких проблем! Возможно, дело в том, что он бывший сотрудник милиции, а кроме того, еще и аварийный комиссар и что-то знает? Но тайны он не открыл…
Геннадий Рыбченков
Журналист «УЦ».