На Кіровоградщині члени ОВК вимагають звільнити голову комісії від Вілкула

В ОВК заявляють, що представниця кандидата в президенти Олександра Вілкула намагалась вручити одній із дільничних комісій іншу печатку

Члени окружної виборчої комісії територіального виборчого округу №103 (Олександрія) звернулися до ЦВК з проханням звільнити голову комісії.

Про це повідомляє CBN з посиланням на «Олександрійські новини».

На їхнє переконання, кропивничанка Наталія Пономаренко, яка представляє кандидата у президенти Олександра Вілкула, систематично не виконує свої обов’язки.

Комісія зафіксовувала нез’явлення Пономаренко на робочому місці. Крім того, члени ОВК заявили, що представниця кандидата в президенти Олександра Вілкула намагалась вручити одній із дільничних комісій іншу печатку.

Докази комісії займають 11 аркушів мотивувальних документів.

Нагадаємо, на Кiровоградщинi голову ОВК госпiталiзували через неадекватну поведінку. За свідченнями очевидців, він гавкав і кидався на людей.

31 березня в Україні відбудуться президентські вибори.