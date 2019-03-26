День театра – грустный праздник?

То, что наш город – родина корифеев украинского профессионального театра и самого театра, ни у кого не вызывает сомнений, зато вызывает чувство гордости. А все ли знают, что ежегодно 27 марта в мире отмечают День театра? У этого праздника есть девиз – «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Актуально, не правда ли?

И кажется, что именно для нашего города этот день должен быть особенным. А каким? А что чувствуют, чего ожидают от этого дня те, кто творит на театральной сцене чудо? Предлагаем несколько точек зрения.

Ирина Дейнекина, главный режиссер молодежного театра «Резонанс» имени Валерия Дейнекина:

– В Кропивницком, к сожалению, давно уже ничего не делается для театров и театралов. А мне кажется, что в этот день на сценах должен быть показан самый лучший для восприятия зрителя спектакль. Для меня как актрисы самый лучший праздник – это когда я на сцене. А других форм празднования я не признаю.

Актерам разных театров очень важно общаться, а не только смотреть другие работы. Крайне редко на фестивалях удается общаться с коллективами из других городов. А это интересно – узнать, кто чем дышит, какие проводит эксперименты, над чем работает. Нам нужно что-то объединяющее.

Роман Бутовский, художественный руководитель Современного театра сатиры:

– В этот день можно было бы объединить все существующие у нас театры в один проект. Это может быть фестиваль, парад, что-то такое, что позволило бы масштабно отпраздновать Международный день театра. Это праздник абсолютно всех, кто работает в театре, и, конечно же, зрителей.

Я вижу актеров разных театров на одной сцене. Этому предшествовал бы длительный подготовительный процесс, но весной, 27 марта, такая премьера была бы очень кстати. Это и новые знакомства, и сближение коллективов, и положительные эмоции.

Да и давно уже День театра вся Украина должна отмечать в нашем городе, в Кропивницком. И имя города, и его история, и сама история украинского театра к этому обязывают.

Евгений Курман, главный режиссер Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Кропивницкого:

– День театра в городе – театральной колыбели празднуется сейчас по принципу: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Как это делать правильно, мне сказать трудно, потому что для меня этот праздник – что-то такое, как день рождения. И отношение к нему меняется с возрастом. Сегодня я к нему более прохладен, чем в молодые годы.

Как это делает власть? Обычно вручают какие-то награды, звания. Дарят подарки. Нам давно ничего не дарили. В нашем театре работает несколько выдающихся актеров, которые уже неприлично давно заслуживают звания, но это, кажется, не предвидится в обозримом будущем.

Театралы – это те, кто ходит в театр, ценит его, а не в нем работает (без обид, уточняю, потому что просто устал от того, что нас называют театралами). Театралы безусловно праздник ценят и поздравляют тех, кто творит театр лично, и это очень правильно, потому что тот, кто любит и ценит театр, получает от театра что-то очень личное, неповторимое ни для кого больше. Люди в массе своей аналогично реагируют на этот праздник соответственно тому, какое место занимает театр в их жизни. И то, что я высказал, ни хорошо, ни плохо. Так есть. А измениться ситуация может только в случае, когда изменится что-то в жизни. А сам ТЕАТР? Знаю только наверняка, что жизнь без театра была бы хуже, страшнее, ужасней, чем есть…

В этом году впервые за почти пять лет своей каденции коллектив театра Кропивницкого пришел поздравить глава облгосадминистрации Сергей Кузьменко. Он так и сказал кропивничанам: «Я решил исправить эту досадную ошибку и пришел пообщаться с вами как с думающими людьми». Сергей Анатольевич рассказал о своем намерении восстановить здание театра в Александрии и попросил актеров вдохнуть в новую сцену жизнь, как только она начнет работать.

Губернатор подарил труппе сертификат на 40 тысяч гривен для поездки на международный фестиваль «Классика сегодня», который состоится в городе Каменское. Эта немаленькая сумма – транспортные расходы: аренда автобуса, «фуры» для перевозки декораций. Спонтанно, наверное, неожиданно даже для самого себя, Сергей Анатольевич пообещал театру подарить автобус к открытию нового сезона. Зал взорвался аплодисментами. В этот раз аплодировали актеры.