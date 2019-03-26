Программа ЭТИ MBA: новый бизнес-проект по подготовке топ-менеджеров

В одном из первых частных вузов Кировоградской области открыли программу МВА для амбициозных руководителей крупных предприятий и их подразделений, которые стремятся к личному и профессиональному развитию.

– Мы готовы занять лидирующую позицию в сфере бизнес-образования центрального региона Украины, – говорит Игорь Василенко, первый проректор Экономико-технологического института (ЭТИ) имени Роберта Эльворти.

Программа ЭТИ MBA (Master of Business Administration) предназначена в первую очередь для подготовки менеджеров высшего и среднего управленческого звена, которые стремятся повысить свои профессиональные навыки, более эффективно руководить персоналом, организовывать и развивать свой бизнес.

– Данная программа обучения MBA является комплексной – в ней гармонично сочетаются вопросы менеджмента, маркетинга и управления финансами. Вместе с тем она предоставляет слушателю возможность специализации в соответствии с особенностями его практической деятельности, – поясняет Игорь Василенко. – Специалист, имеющий диплом MBA, на рынке труда ценится куда больше, чем работник с простым высшим образованием. Сегодня в мире существует порядка 2500 программ МВА, которые преподаются в крупнейших бизнес-школах мира. В Украине первые бизнес-школы в формате МВА появились в Киеве, Харькове, Днепре, Львове. Топ-менеджеры крупных компаний нашего города уже имели опыт учебы по подобным программам в бизнес-школах Украины. Мы хотим стать таким центром бизнес-образования в центральном регионе Украины.

Руководители ведущих предприятий Кировоградской области «Эльворти Груп» и «Гидросила Груп» предложили организовать и проводить обучение по программе МВА именно в Кропивницком, так как это и логистически удобнее, и себестоимость обучения будет ниже. Так возникла идея организации бизнес-школы в формате МВА на базе Экономико-технологического института имени Роберта Эльворти. Уже набрана и начала обучение первая группа слушателей из 25 человек. Это топ-менеджеры высшего и менеджеры среднего звена предприятий-партнеров.

– Программа ЭТИ MBA – это программа с серьезной академической нагрузкой – порядка 800 часов аудиторных занятий: это и лекционные, практические занятия, тренинги, бизнес-симуляторы, так называемые сквозные задачи, мини-проекты, групповые и индивидуальные презентации. Программа рассчитана на два года и построена по принципу «от простого к сложному», что позволит освоить профессиональное мастерство менеджера, даже не имея экономического образования. Программа бизнес-образования состоит из многочисленных модулей изучаемых дисциплин. Треть таких модулей представляют специализированные дисциплины, остальные – основные или базовые экономические дисциплины, – говорит Ольга Павлова, заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга, ответственная за подготовку программы МВА в ЭТИ. – Слушатели получают домашние задания и выполняют их. После каждого занятия – тестирование или практическое домашнее задание с обязательной проверкой и детальной обратной связью от преподавателя.

– Очень важно, чтобы руководитель умел читать финансовую и управленческую отчетность, воспринимать информацию разных подразделений предприятия и на ее основе принимать оптимальные управленческие решения, ставить правильные цели и формировать успешные стратегии по их достижению. В результате менеджеры получают возможность анализировать и улучшать собственную управленческую практику, приобретают уверенность в собственных решениях, развивают необходимые навыки. Ярко выраженный прикладной характер программы и работа над реальными проектами помогут слушателям не только решать актуальные проблемы компаний, в которых они работают, но и создавать и развивать собственный бизнес, – говорит первый проректор ЭТИ.

Одним из условий прохождения обучения по программам MBA является подготовка и защита дипломных работ, которые слушатели готовят на примерах реального бизнеса. Таким образом они не только подтверждают знания и компетенции, освоенные в течение учебного процесса, но и получают возможность для их практической реализации.

– Большое внимание в программе ЭТИ МВА уделяется управленческим моделям, передовым философиям управления – таким, как японская модель управления Кайдзен, «Бережливое производство», «Упорядочивание», которые уже прошли проверку на предприятиях крупнейших мировых корпораций и доказали свою эффективность. Сегодня подходы, разработанные для производства, бизнеса, адаптируют, переносят на другие виды деятельности вплоть до бытового уровня – такие, как ведение домашнего хозяйства, – отмечает Василенко.

Здесь используют еще много «непереводимой игры слов» наподобие показателей KPI или цикла Деминга, он же PDCA, раскрывать смысл которых пришлось бы страницами. В конечном итоге суть всех программ МВА – не выдача «корочек», а конкретные знания и компетенции для людей, которые уже руководят и знают, чего хотят.

Преподавательский состав программы ЭТИ MBA – это не только доктора и кандидаты профильных наук, но и эксперты, которые имеют многолетний опыт консультирования крупнейших национальных и международных компаний, успешные руководители компаний, а также преподаватели из ведущих бизнес-школ.

– Лекции будут читать не только наши преподаватели, мы будем приглашать практиков, топ-менеджмент успешных предприятий нашего региона, звездных тренеров всеукраинского уровня. Например, 9 апреля в ЭТИ будет открытая лекция доктора экономических наук, профессора, автора современной теории управленческой результативности Владислава Белошапки, которого справедливо считают гуру украинского менеджмента. Кроме слушателей нашего курса МВА, мы будем делать открытую регистрацию на эту лекцию, – говорит Ольга Павлова.

– Хотя программа МВА – удовольствие не дешевое и таковым быть не может – те же топ-тренеры стоят одинаково как для столичных, так и для региональных бизнес-школ, – в ЭТИ вся программа практически в два раза дешевле, чем в Киеве. Скорее всего, осенью будем набирать новую группу. Уже есть заинтересованность, люди звонят, спрашивают, – констатирует проректор.

Открытие программы МВА на базе Экономико-технологического института имени Роберта Эльворти вполне обоснованно. Институт готовит бакалавров по специальности «менеджмент», предполагается также получение лицензии на подготовку магистров по этой специальности. Таким образом, можно будет параллельно с программой МВА получить диплом магистра государственного образца, а это уже вопрос конкуренции.

– Сейчас, чтобы поступить в магистратуру, нужно сдать как минимум ВНО по английскому языку. Здесь на помощь и приходит программа МВА, – поясняет проректор. – Кроме этого, уже два года в ЭТИ практикуется дуальная форма обучения, которая предполагает практикоориентируемую подготовку будущих управленцев экономического профиля, при которой студент половину времени обучения полноценно работает по специальности и получает зарплату. Эта система действует с третьего курса.

Наше задание – подготавливать менеджеров, давать им второе дыхание, чтобы они развивали бизнес у нас здесь, в городе и области, развивали регион. Для всех, кто здесь живет, важно, чтобы Кировоградщина имела перспективу, а ее жители смотрели вперед с оптимизмом.