ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА

31 березня Україна зробить свій вибір. Це буде наш вибір. Вибір не жартома і не під примусом.
Ми з Вами зробимо вибір як вільні і сильні люди. Ми, і ніхто крім нас, змінимо владу та змусимо служити людям і захищати кожного громадянина.
Новий президент має повернути людям безпеку і справедливість, вибороти можливість для кожного достойно та мирно жити на українській землі.
Йду в Президенти, щоб діяти, і діяти швидко та рішуче.
За надану мені довіру я віддячу невтомною працею та відданістю.
Це мінімум того, що я зобов’язаний зробити!
І я зроблю так!
Наш великий Український народ вистоїть! Україна вистоїть, як це бувало і раніше, відродиться і розквітне.
31 березня прийду на виборчу дільницю, прошу прийти й Вас!
Разом проголосуємо за відновлення миру, очищення влади, відродження економіки та соціального захисту громадян.
За єдину і справедливу Україну вільних та щасливих людей.
Час діяти!
Час перемагати!