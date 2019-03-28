ЗВЕРНЕННЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА

31 березня Україна зробить свій вибір. Це буде наш вибір. Вибір не жартома і не під примусом.

Ми з Вами зробимо вибір як вільні і сильні люди. Ми, і ніхто крім нас, змінимо владу та змусимо служити людям і захищати кожного громадянина.

Новий президент має повернути людям безпеку і справедливість, вибороти можливість для кожного достойно та мирно жити на українській землі.

Йду в Президенти, щоб діяти, і діяти швидко та рішуче.

За надану мені довіру я віддячу невтомною працею та відданістю.

Це мінімум того, що я зобов’язаний зробити!

І я зроблю так!

Наш великий Український народ вистоїть! Україна вистоїть, як це бувало і раніше, відродиться і розквітне.

31 березня прийду на виборчу дільницю, прошу прийти й Вас!

Разом проголосуємо за відновлення миру, очищення влади, відродження економіки та соціального захисту громадян.

За єдину і справедливу Україну вільних та щасливих людей.

Час діяти!

Час перемагати!