Азаров против Авакова – за Маловисковский литий?

Страсти вокруг залегающего под нашей областью лития не заканчиваются. Два года назад копья вокруг разрешений на разработку месторождения в Маловисковском районе ломали в Кировоградском облсовете, сегодня борьба продолжается в судах.

Пикантность ситуации в том, что застолбить права на добычу ценной руды пытаются фирмы, близкие к сыну бывшего премьер-министра с одной стороны и к одному из нынешних министров – с другой.

Последние новости: окружной админсуд Киева отказал прокуратуре в иске об отмене специального разрешения ООО «Укрлітійвидобування» на добычу руд Полоховского месторождения, апелляционный оставил это решение без изменений. Об этом на днях написал «Бизнес Цензор».

«В 2017 году без аукциона через суд специальное разрешение на пользование Полоховским месторождением литиевых руд пыталось получить ООО «Українські рідкісні метали». Эта фирма связана с окружением нардепа Игоря Котвицкого («Народный фронт») – бизнес-парт­нера семьи министра внутренних дел Арсена Авакова», – отмечает издание.

Авторы публикации напоминают также, что «Укрлітійвидобування» было создано в 2011 году и принадлежало окружению нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко (известного как «Юра Енакиевский») и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея. В 2011 году фирма через схему получила 120 га земли над месторождением, запасы которого оцениваются как одни из крупнейших в Европе.

– После смены власти «Укрлітійвидобування» получило новых владельцев – ими стали компания «Харс Орес ФЗЕ» (ОАЭ, конечный бенефициар – египтянин Мина Азер Мамлук) – 85%, Игорь Воронов (10%) и Олег Кадников (5%). Игорь Воронов – бизнес-партнер по энергетическим проектам нардепа Вадима Новинского («Оппозиционный блок»), – также сказано в публикации.

По данным прокуратуры, выдача оспариваемых ею документов состоялась при отсутствии надлежащих согласований Кировоградского областного совета и Минэкологии. Суд, в свою очередь, указал, что соответствующее решение облсовета от 2011 года есть в материалах дела.

В мае 2016-го мы писали, что компания «Укрлітійвидобування» имени Азарова-Иванющенко, как и «Українські рідкісні метали», вероятно, связанная с Аваковым, была зарегистрирована на территории Кировоградщины за несколько месяцев до начала процедур по получению согласований и разрешений. Отмечалось также, что стоимость залежей Полоховского месторождения литиевых руд в Маловисковском районе, о котором идет речь, оценивают в десятки миллиардов гривен.

В декабре 2016-го окружной админсуд отменил решение облсовета о согласовании разрешения на разработку Полоховского месторождения литиевых руд для ООО «Українські рідкісні метали». Вопрос был внесен в зал депутатом от «Батьківщини» Юрием Кайдашем и набрал, согласно данным электронной системы «Вече», минимально необходимое количество голосов – 33. Депутатами и в СМИ неоднократно поднимался вопрос о том, что другой депутат от «Батьківщини», Петр Петрушевский, карточка которого проголосовала «за», в момент голосования физически отсутствовал в сессионном зале. Также выдвигались версии о денежном поощрении отдельных депутатов за позитивное голосование.