Леса много не бывает

Принимать гостей – приятно и ответственно. Хозяева готовятся загодя, стараясь удивить, произвести впечатление, чтобы у гостей было желание приехать еще раз. Лесоводы Кировоградщины гостеприимны всегда. Не изменили они своим традициям и в этот раз, когда принимали на базе Александровского лесхоза расширенную выездную коллегию Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Это был разговор единомышленников – специалисты не только отчитывались перед коллегами о своей работе, но и делились проблемами, которые одинаковы для всех регионов, предлагали пути их решения.

Кроме заседания, члены коллегии имели возможность оценить работу Александровского и Бирковского лесничеств. Также они побывали в Богдановском лесничестве, в «Чернолесской лесной школе», посетили Оникеевский лесхоз.

Одна из самых серьезных проблем – отсутствие государственного финансирования лесного хозяйства. Заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь заметил, что для возобновления финансирования к представителям власти должно прийти осознание того, что лесное хозяйство приносит пользу обществу. Результаты работы лесоводов – не только заработные платы, заготовка леса, но и создание благ для всех.

– Сегодня на Кировоградщине проходит очень серьезное мероприятие, – оценил работу расширенной коллегии Владимир Налькович. – Здесь собрались лесоводы со всей Украины, и есть возможность ознакомиться с результатами работы коллег с Кировоградщины. В каждой области всегда есть что показать, что может быть воспринято как опыт, который можно перенять. И мы видим позитивные примеры, высокую культуру ведения лесного хозяйства. Знаю, что лесоводы готовились к приезду коллег со всей Украины, но специ­фика работы заключается в том, что за месяц-два подготовиться невозможно. Если лесные культуры ненадлежащим образом посажены, не досмотрены, за месяц это не исправишь. Очевидно, что здесь ведется системная работа.

Коллегии Госагентсва лесных ресурсов проходят ежемесячно. На них, как правило, рассматривают актуальные проблемы, утверждают план развития отрасли. Кроме того, рассматриваются вопросы, которые не планируются предварительно. И коллегия, прошедшая в нашей области, не стала исключением.

– Важно то, что мы имеем площадку для общения и принятия важных решений, – резюмировал Владимир Бондарь. – Причем это происходит коллегиально. Мы сегодня рассмотрели необходимость принятия обращения к Кабмину в связи с событиями в Житомирской области. Там прошел серьезный ураган, почти сто гектаров поваленного леса, но мы не можем свое­временно забрать и переработать древесину, которая лежит, портится. Она с каждым днем падает в цене, а у нас нет разрешений, механизмов, чтобы ее переработать. И об этом мы сегодня говорили.

Наталье Ревенко, начальнику Кировоградского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в этот день председателем ОГА Сергеем Кузьменко был вручен нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный лесник Украины». Блестяще справившись с обязанностями хозяйки мероприятия, Наталья Александровна очертила проблемы, характерные для нашего региона:

– В природно-заповедном фонде общегосударственного значения «Черный лес» мы наблюдаем усыхание ясеня и отпад главной породы – дуба обыкновенного. К сожалению, остановить этот процесс мы не можем, так как на законодательном уровне запрещены рубки. Разрешение можно получить, но лимиты на рубку утверждаются Министерством экологии Украины.

Для примера: последние лимиты для нас были утверждены в декабре 2017 года, когда мы уже ничего не могли сделать. К тому же необходимо своевременно осуществлять рубки досмотра молодняка, но и на это нужны лимиты. В течение трех-четырех лет мы здесь не проводим никакие мероприятия.

Несмотря на проблемы и трудности, лесоводы Кировоградщины ежегодно создают 200–250 гектаров новых лесов на землях, которые им передают. В нашей области действует региональная экологическая программа «Леса Кировоградщины», благодаря которой из областного бюджета выделяются средства под создание новых лесов. Это не может не обнадеживать, хотя ситуация с передачей свободной земли с каждым годом усложняется – ее все меньше. «Я понимаю, что ребятам – участникам АТО – необходимо давать землю. Но ведь есть такие участки, которые никого не заинтересуют, кроме нас. И на них мы будем создавать новые лесные насаждения», – заметила Наталья Александровна.