Последствия стихии и местный «Арсенал»

На аппаратном совещании в Кировоградской ОГА не могли обойти стороной последствия прошедшей по области накануне грозы с градом.

Сильнее всего от стихии пострадал Бобринецкий район, мощный циклон прошелся также по Устиновскому и Долинскому районам. С докладом выступил замглавы ОГА Сергей Осинский. По его словам, в Бобринецком районе ливни и град уничтожили посевы на территории более 2000 гектаров, разорили сельские огороды и даже снесли несколько дамб, что вызвало разрушение дорог. Глава обл­госадминистрации Сергей Кузьменко поручил немедленно создать комиссию для определения масштабов разрушений и их ликвидации. «Наше задание – помочь пострадавшим людям. У нас достаточно сил и средств, чтобы должным образом отреагировать на последствия стихии», – отметил он.

От плохого к хорошему – глава ОГА сообщил, что Кировоградская область оказалась на 15 месте в рейтинге социально-экономического развития за прошлый год, составленном Минрегионом. Министерство оценивало развитие областей по 64 показателям, и в некоторых из них наша область заняла места в первой пятерке. Например, 4 место по показателям развития малого и среднего бизнеса. По темпам роста в аграрном секторе мы также оказались на 4 месте. В целом же с 2015 года Кировоградщина в рейтинге Минрегиона поднялась на 6 позиций.

Культурную сферу Кропивницкого ожидают масштабные события, а именно – в облгос­администрации хотят, чтобы в городе был создан культурно-художественный комплекс. «Мы инициируем создание культурно-художественного центра в помещении бывшего управления Нацбанка Украины в области, которое является памятником архитектуры XIX века. Это будет простор для творческих людей, где они смогут демонстрировать свои работы и проводить мероприятия», – сказал Кузьменко. Губернатор предложил взять за образец киевский «Художественный Арсенал». «Такой центр пользуется спросом у украинцев. Мы здесь, в центре Украины, тоже можем создать такое современное культурное пространство», – отметил Кузьменко.

Администрация продолжает держать руку на пульсе в вопросе выделения земли участникам АТО. По словам начальника ГУ Госгеокадастра в Кировоградской области Игоря Зинченко, за 4 года, с тех пор, как действует данная правительственная программа, в области было выдано более 14 тысяч разрешений на общую площадь более 20 тысяч гектаров земли, лидерами стали Новомиргородский, Кропивницкий, Александрийский и Александровский районы.