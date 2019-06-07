Оставляет ли скандал с Проданом шансы Гройсману на досрочных парламентских выборах?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Выборы назначены на 21 июля, и ключевые игроки уже объявили о своей готовности идти на выборы. Проведение досрочных выборов поддержали партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Батьківщина», «Народный фронт», «Самопомощь», «Оппозиционный блок», хотя многие считают, что для роспуска Верховной Рады нет законных оснований. Владимир Гройсман в тот же день написал заявление об отставке с поста премьер-министра и заявил об участии в выборах в составе новой политической силы, формирование которой начал еще до проведения второго тура голосования за президента.

По мнению экспертов, команде Гройсмана удалось сконцентрировать достаточные финансовые ресурсы для проведения масштабной избирательной кампании. Ведь в руках премьер-министра уже несколько лет пребывают рычаги управления почти неиссякаемым источником денежных потоков – налоговая служба и таможня. С 2017 года, с момента назначения Мирослава Продана на пост руководителя Государственной фискальной службы, Владимир Гройсманоказывал ему всяческую поддержку.

«Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС», – открыто заявлял Владимир Гройсман.

Мирослав Продан пришел на главный пост в Фискальную службу как давний и ближайший соратник Гройсмана еще по его мерской работе в Виннице.Но за этим назначением многие усматривали явный умысел.

«Продан был коррупционным кошельком для премьер-министра. Гройсман держал его на посту и.о. начальника ГФС незаконно – по закону о госслужбе исполнять обязанности можно не более трех месяцев, но Гройсман специально не поводил конкурс на пост главы ГФС, чтобы сохранять Продана», – считает известный журналист Юрий Бутусов.

По мнению Бутусова, даже после увольнения Продана с госслужбы Гройсман полностью сохранял влияние на ГФС и продолжал контролировать финансовые «потоки».

«Премьер-министр сделал еще одно незаконное назначение – назначил новым и.о. главы ГФС Александра Власова, которого по закону о госслужбе назначать вообще нельзя, он не являлся заместителем начальника ГФС. Это показывает, что за схемами Продана на самом деле стоит Гройсман, который сохраняет коррупцию в руководстве ГФС намеренно», – отмечает Юрий Бутусов.

Журналист также предполагает, что уголовное дело, возбужденное против Мирослава Продана, реально разрушало перспективы самостоятельной политической карьеры Гройсмана. У дела Продана была политическая подоплека – оно возникло сразу же, как только премьер-министр Владимир Гройсман распорядился в целях борьбы с контрабандой открыть таможенные зоны для подразделений Нацполиции, чем противопоставил влиянию Петра Порошенко влияние Арсена Авакова.

«Ранее это была сфера исключительных полномочий СБУ. Гройсман вмешался в деятельность главка “К”, по сути сыграл против президента Порошенко в пользу министра МВД Арсена Авакова, и ответный удар оказался сокрушительным. Это показывает, что компромат на Продана был уже давно подготовлен, но пока он был послушным, его терпели, но как только Гройсман себе позволил самостоятельные действия – дело получило ход», – пояснял Бутусов.

По информации Бутусова, арест Продана планировался еще в июле 2018 года прямо на заседании Кабмина. Но подозрение в незаконном обогащении Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила Продану лишь в ноябре 2018 года.

В чем же обвиняли Мирослава Продана? Специализировання антикоррупционная прокуратура подозревала бывшего чиновника в получении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и руководителя ГФС денежных средств в сумме свыше 89 млн.грн. По версии прокуроров, за эти деньги в период с июля 2016 года по июнь 2018 года Продан для личного пользованияприобрел объекты недвижимого имущества и транспортные средства: две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн. грн., два дома в Турции стоимостью 78 млн. грн.. и три автомобиля представительского класса на суму 3,4 млн. грн.

За такие действия Продану грозило наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Дело Продана, по словам Юрия Бутусова, стало одной из политических сенсаций года. Скандальности ситуации придало даже не столько само дело, сколько побег из Украины бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана через Молдову под видом выезда на лечение.

Разоблачили же Продана сотрудникам главка “К” СБУ. По словам Юрия Бутусова, им удалось получить доступ к мессенджеру «Телеграмм» в его телефоне.

«В переписке было зафиксировано, кто и сколько взяток передает Продану. Впечатляет, когда глава фискальной службы в ранге министра фотографирует огромную пачку наличных долларов и недовольно пишет тому, кто передал, что эта пачка –«мокрая», надо заменить!» – сообщал осведомленный с материалами уголовного производства Бутусов.

В переписке также нашли планы Продана распорядиться деньгами. Так, сразу же после назначения в ГФС Продан решил тайно купить себе два особняка на турецком курорте Бодрум через своих доверенных лиц.

«Есть фрагменты переписки Продана, где он рассказывает, как сразу после назначения решил тайно купить себе два особняка в Турции, на курорте Бодрум через своих доверенных лиц. В частности, ключевым доверенным звеном в “отмыве” коррупционных средств является Максим Павицкий – кум Продана, на которого оформлялась недвижимость. Сама сделка была оформлена через посредника – одесского бизнесмена Виталия Астахова, учредителя фирмы “Васко да Гама», – раскрывает преступные схемы Бутусов. – Из переписки понятно, что предложение купить оба дома Продану сделал Астахов, смотрел виллы Павицкий, Продан на осмотр своего имущества изначально не выезжал».

Эти дома Мирослав Продан, разумеется, не внес в декларацию, которую он заполнял как государственный служащий.

Как же Продана вывели на чистую воду? Совсем недавно журналист Бутусов заметил, что одним из последних президентских указов Петр Порошенко присвоил звание генерал-майора Сергею Коваленко – заместителю начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности. Именно Коваленко занимался борьбой с коррупцией на таможне, и самой важной его операцией, по информации Бутусова, стало документирование деятельности и.о. главы ДФС Мирослава Продана.

«Под руководством Коваленко была проведена операция по внедрению агентуры в ближайшее окружение Продана, включая его семью, СБУ также получила доступ к телефону Продана и всей его переписке за несколько лет, где было зафиксировано сколько и куда передавалось денег, и что Продан сразу после назначения в ДФС купил две виллы в Турции. Контакты Продана с премьером в переписке тоже есть», – рассказал детали операции спецслужбы Юрий Бутусов.

Многие, в том числе и Бутусов, были уверены, что Продану не выйти сухим из воды. Обличать бывшего исполняющего обязанности главы ГФС принялся сам генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Фактаж у следствия я бы назвал перфектным. Следствие владеет полностью многомесячной перепиской всех действующих лиц – кто, откуда, куда и сколько денег, даже в каком виде деньги должны были перечислять», –заявлял Луценко.

Но когда «дело Продана» попало в суд, спасать бывшего руководителя ГФС бросилисьдепутаты БПП. Что, кстати, вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

«Поразительно. Главк «К» СБУ и Генпрокуратура раскрыли крупнейшую коррупционную схему, сделали большое дело – обоснованное подозрение, доказательства, личная переписка. Такого в Украине еще не было никогда! Но тут же сама БПП выступила на защиту коррупционера, которого разоблачила действующая власть и сами представители БПП!», – писал Бутусов на «Цензоре». – Миллионы краденного «кэша» Продан во время войны вывозит из Украины, покупая дома в Турции. Казалось бы – нужна депутатская следственная комиссия, всеобщее осуждение, критика. Но нет, молча берут на поруки».

По мнению Бутусова, выступление народных депутатов в защиту Мирослава Продана только подтверждает существование тесных коррупционных связей в руководстве страны.

«Это поручительство сразу же дает понять, что коррупционные связи Продана идут далеко наверх власти, к тем, кто при Продане, очевидно, тоже немало обогатился, те, для кого он тоже «собирал», – писал Бутусов.

Политическая подоплека «дела Продана» развязалась буквально за несколько недель до выборов: опасаясь огласки компрометирующих фактов, Гройсман пошел на переговоры с Порошенко, уволил Продана из ГФС и поддержал кандидатуру действующего президента. При помощи адвокатов Продану удалось снять с себя обвинения в незаконном обогащении, а вскоре НАБУ и вовсе закрыло дело.

Тем не менее, вопрос – как дело Проданаповлияет на парламентскую кампанию Гройсмана? – остается открытым.

Сергей Кормильцев.